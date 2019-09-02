4 tuyệt chiêu giữ chồng của đàn bà khôn, đàn bà dại đừng bỏ sót chữ nào

Phụ nữ yêu 02/09/2019 14:05

Đây chính là tuyệt chiêu giữ chồng đang được chị em rỉ tai nhau, dám chắc sẽ giúp những người vợ chặn đứng nguy cơ chồng ngoại tình.

Muốn đàn ông say mê không rời, yêu thương cả đời chị em hãy thuộc lòng những “kỹ xảo phòng the” tuyệt đỉnh này. Đây cũng chính là tuyệt chiêu giữ chồng nhàn hạ, hiệu quả mà mọi phụ nữ cần khắc cốt ghi tâm.

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Phụ nữ thường chỉ chú tâm đến những cách giữ chồng khi ái ân - Ảnh minh họa: Internet

Chúng ta ắt hẳn đã từng nghe đến câu nói “lia thia quen chậu, vợ chồng quen hơi”, vợ chồng càng gần gũi, hòa hợp gối chăn càng gắn bó kéo sơn là điều dễ hiểu. Tuy nhiên, phụ nữ thường chỉ chú tâm đến những cách giữ chồng khi ái ân. Họ quên mất rằng kỹ xảo phòng the tuyệt đỉnh nhất nằm ở sau cuộc yêu, tiếc rằng rất nhiều chị em lại hoàn toàn bỏ qua bước này.

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Một trong những bí quyết giữ chồng hiệu quả nhất là tỉ tê tâm sự với anh ấy sau cuộc ái ân - Ảnh minh họa: Internet

1. Khen ngợi đối phương

Sau cuộc yêu, ắt hẳn bạn đã mất khá nhiều sức lực, đã thấy mệt mỏi nhưng chị em chớ dại lăn đùng ra ngủ ngay. Thay vào đấy, bạn hãy dùng những lời ngọt ngào để khen ngợi đối phương. Việc làm này không chỉ có tác dụng khích lệ tinh thần bạn đời, mà còn khiến anh ấy thích thú, vui vẻ vì được đánh giá cao.

Hơn cả, việc trò chuyện với nhau sau cuộc yêu còn là cách để cả hai thẳng thắn về chất lượng đời sống gối chăn. Nhờ thế, cuộc vui sau sẽ thêm phần thăng hoa so với cuộc vui trước, vợ chồng hòa hợp, viên mãn bội phần.

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Sau cuộc yêu chị em đừng quên dành cho đối phương một nụ hôn nhẹ nhàng mơn trớn - Ảnh minh họa: Internet

2. Dành cho đối phương những nụ hôn

Trong cuộc yêu các cặp vợ chồng sẽ dành cho nhau những nụ hôn nóng bỏng, trượt dài khắp cơ thể để kích thích ham muốn nơi bạn đời, khơi dậy cảm xúc bên trong đối phương. Những nụ hôn sâu, cuồng nhiệt sẽ giúp cả hai thêm phấn khích khi nhập cuộc.

Khi đã đạt được khoái cảm, cả hai cũng đừng quên dành cho đối phương một nụ hôn nhẹ nhàng mơn trớn. Đây cũng là chất xúc tác để bắt đầu cuộc chơi tiếp theo.

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Chỉ cần tắm chung với nhau một lần bạn sẽ chẳng bao giờ muốn tắm riêng sau cuộc ái ân nữa - Ảnh minh họa: Internet

3. Tắm chung

Phụ nữ thường ngần ngại trước việc tắm chung với bạn tình, họ lo sợ đối phương nhìn thấy những khuyết điểm trên cơ thể mình, sợ để lộ khuôn mặt không son phấn. Thế nhưng, đàn ông nào để tâm đến chuyện ấy. Phái mạnh chỉ muốn được tắm cho người phụ nữ mình yêu, được giúp cô ấy thoa sữa tắm khắp người hay thích được đối phương gội đầu cho mình.

Dám chắc, chỉ cần tắm chung với nhau một lần bạn sẽ chẳng bao giờ muốn tắm riêng sau cuộc ái ân nữa.

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Mát xa giúp họ kéo dài hạnh phúc, cả hai thêm thân mật, tin tưởng và gần gũi hơ - Ảnh minh họa: Internet

4. Mát xa

Chẳng cần phải chuyên nghiệp như chuyên viên mát xa, chỉ cần bạn dùng tay vuốt ve, xoa bóp nhẹ nhàng đã khiến anh ấy dễ chịu hơn rất nhiều. Sau cuộc ái ân, đàn ông nào cũng muốn được đụng chạm xác thân với người phụ nữ của mình.

Mát xa giúp họ kéo dài hạnh phúc, cả hai thêm thân mật, tin tưởng và gần gũi hơn. Có một người vợ như thế thì dù có cho vàng đàn ông cũng chẳng thèm ngoại tình, vợ chẳng cần học cách giữ chồng nhưng anh ấy vẫn ngoan, yêu thương cả đời.

Phụ nữ khôn ngoan hay nông cạn cũng đừng xem tình dục là nghĩa vụ. Hãy tận hưởng nó, hãy khiến đời sống tình dục trong hôn nhân của mình thăng hoa dù là trước, trong hay sau cuộc yêu. Có như thế thì đời sống lứa đôi mới trọn vẹn viên mãn, hạnh phúc trăm năm.

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