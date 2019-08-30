Phụ nữ sau khi kết hôn thường toàn tâm toàn ý chăm sóc chồng con, họ tự nguyện hi sinh những thú vui cá nhân để dành trọn thời gian cho gia đình. Sự đảm đang, cam chịu ấy lâu dần sẽ khiến đàn ông ỷ lại, xem đấy là trách nhiệm, nghĩa vụ của vợ mà chẳng hề biết ơn. Tự giam cầm bản thân trong bốn bức tường chính là sai lầm nhiều người vợ phạm phải.

Dù chỉ dùng những chiêu thức cực đơn giản này nhưng người thứ ba vẫn dư sức cướp chồng thiên hạ thành công, cứ mười đàn ông thì hết chín người “xin chết” dưới chân họ.

Vẫn sống với niềm vui, dành thời gian cho những mối quan hệ riêng, chơi trò mèo vờn chuột để khơi dậy ham muốn chiếm hữu nơi đàn ông chính là cách con giáp thứ 13 nào cũng áp dụng.

Trong khi đấy, kẻ thứ ba lại không bao giờ vì đàn ông mà đánh mất cuộc sống của chính mình. Mang tiếng yêu đàn ông đã có gia đình nhưng họ không dại dột đòi danh phận hay xem anh ta là tất cả những gì mình có.

2. Hài hước

Nếu phụ nữ lấy chồng thường than vãn về nỗi lo cơm áo gạo tiền, về những khoản chi tiêu trong gia đình thì người thứ ba không như thế. Tiểu tam dùng những câu chuyện vui, gương mặt đáng yêu để tiếp chuyện đối phương, để khiến tâm trạng của chàng tốt hơn.

Lúc này, đàn ông sẽ như kẻ đuối nước vớ được chiếc phao cứu sinh, sẽ bám lấy cô ấy không rời. Đặc biệt, những lời ngợi khen, tán tỉnh của đàn bà lạ cũng là điều khiến đàn ông quên cả vợ con mà lên giường với nhân tình.

3. Kiệm lời khi nói về mình

Thay vì thao thao bất tuyệt về bản thân, cung cấp cho đối phương chi tiết cụ thể về những thông tin liên quan đến cuộc sống của mình thì người thứ ba lại rất kiệm lời. Họ chú tâm đến sở thích, thói quen của đối phương để hiểu thật kỹ về anh ấy.

Tất nhiên, đây sẽ là cách khiến con giáp thứ 13 luôn là ẩn số trong mắt đàn ông ngoại tình. Càng bí ẩn, càng có nhiều bí mật thì tự người phụ nữ sẽ toát lên sức hấp dẫn khó chối từ.

4. Cuồng nhiệt trên giường

Nếu nghĩ hư hỏng trên giường sẽ bị đàn ông đánh giá, ảnh hưởng đến tiết hạnh thì chị em đã nhầm. Việc nằm im như khúc gỗ, không dám đòi hỏi, giả vờ đạt cực khoái chẳng hề giúp phụ nữ khờ dại được đánh giá cao hơn khi lên giường. Thậm chí, còn khiến đối phương mất hứng mỗi khi gần gũi.

Phụ nữ có thể ngoan như mèo khi đứng trước người đàn ông mình yêu, nhưng khi nằm cạnh anh ấy thì đừng ngại hư để cả hai có được những giây phút thăng hoa, hòa hợp. Càng chiều chuộng, càng hết mình khi ái ân kẻ thứ ba càng khiến đàn ông phản bội say mê đến quên cả đất trời.