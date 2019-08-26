Đàn bà khôn hãy nhớ: Yêu người đàn ông đã có gia đình chẳng khác gì ôm cây xương rồng đầy gai

Phụ nữ yêu 26/08/2019 17:54

Viết cho ai đang làm người thứ ba: Ai cũng cần hạnh phúc, vợ con của anh ta cũng vậy. Trong khi bạn hoàn toàn xứng đáng được yêu thương, cớ sao lại tự làm khổ mình bằng mối tình vụng trộm.

Là đàn bà, dù khôn ngoan hay khờ dại thì một khi đã đem lòng yêu đàn ông đã có gia đình thì đồng nghĩa với việc bạn chấp nhận thân phận người thứ ba.

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Khi quyết định làm kẻ thứ ba, chen chân vào hạnh phúc của đàn bà khác bạn sẽ tự tước đi quyền được hạnh phúc - Ảnh minh họa: Internet

Ôm giữ lấy tình yêu ngang trái với hi vọng anh ta sẽ bỏ vợ để cưới mình, anh ta sẽ cho mình danh phận chính là sai lầm lớn nhất của kẻ thứ ba. Nó khiến bạn mãi ôm lấy đớn đau vào người, như ôm lấy cây xương rồng đầy gai, trái tim rỉ máu vẫn cố chấp cam chịu. Để rồi cuối cùng, khi anh ta phủi tay bạn chẳng còn lại gì ngoài nỗi ô nhục muôn đời không rửa sạch...

Thế nên, khi quyết định làm kẻ thứ ba, chen chân vào hạnh phúc của đàn bà khác bạn sẽ tự tước đi những quyền lợi chính đáng – tối thiểu này trong tình yêu.

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Làm người thứ ba, bạn chỉ dám trú ẩn sau cánh cửa phòng khác h sạn, vụng trộm ái ân và nơm nớp lo sợ bị đánh ghen - Ảnh minh họa: Internet

Làm người thứ ba, cả đời bạn phải giấu mình trong bóng tối

Đàn bà hãy nhớ, nếu yêu thương bạn thật lòng và đủ tử tế thì đàn ông sẽ không bao giờ biến bạn thành kẻ thứ ba. Bởi thế, đàn ông ngoại tình chẳng ai tốt đẹp, không ai đáng tin để chị em có thể trao gửi tình yêu cả.

Nếu trót dại dấn thân vào mối tình với đàn ông đã có gia đình, bạn phải mãi mãi chấp nhận sống trong bóng tối. Không được công khai người yêu với bạn bè, không dám đưa anh ấy về ra mắt gia đình, chẳng dám đăng ảnh của cả hai lên mạng xã hội. Thậm chí, bạn còn chẳng được quyền gọi điện thoại khi muốn, gặp gỡ khi nhớ nhung.

Cả hai chỉ dám trú ẩn sau cánh cửa phòng khách sạn, vụng trộm ái ân và nơm nớp lo sợ bị đánh ghen, bị vợ của anh ấy phát giác.

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chính bạn đã nhúng chân vào cuộc hôn nhân của người khác, đã 'xin' được làm tiểu tam, là chân vợ lẽ thì làm gì có quyền đòi hỏi công bằng - Ảnh minh họa: Internet

Làm người thứ ba, bạn phải chấp nhận kiếp chung chồng

Đàn bà có thể chia sẻ với nhau nhiều thứ, nhưng với đàn ông thì không. Trong tình yêu, người đàn bà có quyền ích kỷ khi muốn đối phương là của riêng mình, phải có trách nhiệm thủy chung một lòng. Đấy là quyền lợi hoàn toàn chính đáng mà ai cũng xứng được tôn trọng.

Vậy nhưng, yêu đàn ông đã có gia đình, bạn sẽ chẳng bao giờ có được điều ấy. Bởi lẽ, chính bạn đã nhúng chân vào cuộc hôn nhân của người khác, đã “xin” được làm tiểu tam, là chân vợ lẽ thì làm gì có quyền đòi hỏi công bằng.

Hơn cả, dẫu anh ấy có ly hôn, có bỏ vợ để đến với bạn thì chắc gì trong tương lai họ không phản bội bạn. Lăng nhăng đã là bản chất ăn vào máu thấm vào xương, tình yêu của bạn dù lớn đến mấy cũng đừng mong khiến con ngựa bất kham kia khuất phục.

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Nếu cặp kè với đàn ông đã có gia đình, đã có vợ con thì đàn bà đừng trách vì sao miệng đời cay độc - Ảnh minh họa: Internet

Làm người thứ ba, đừng trách miệng đời cay độc

Nếu yêu một người đàn ông chưa ràng buộc, người đời chẳng ai dám nói gì bạn cả. Trai chưa vợ, gái chưa chồng, tìm hiểu, yêu thương và gắn bó với nhau chẳng có gì sai trái. Thế nên, nếu cặp kè với đàn ông đã có gia đình, đã có vợ con thì đàn bà đừng trách vì sao miệng đời cay độc.

Bởi lẽ, chẳng ai ép bạn phải ăn nằm với chồng người khác trong khi bạn hoàn toàn có thể có một tình yêu đúng nghĩa với một anh chàng độc thân. Tự làm tự chịu, tự dấn thân vào mối tình ngang trái đàn bà phải chấp nhận việc bị người đời khinh rẻ.

Chỉ khi đàn bà tỉnh ngộ mà rời khỏi cuộc tình vụng trộm, khi bạn trả người đàn ông có gia đình về với vợ con anh ta thì lúc đấy bạn mới thoát khỏi những đớn đau, dằn vặt. 

3 ‘lá bùa hộ mệnh’ đàn bà nhất định phải có để một đời hạnh phúc, ai gặp cũng nể!

3 ‘lá bùa hộ mệnh’ đàn bà nhất định phải có để một đời hạnh phúc, ai gặp cũng nể!

Muốn có cuộc đời hạnh phúc đàn bà khôn ngoan nhất định phải có 3 “lá bùa hộ mệnh” này để phòng thân.

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