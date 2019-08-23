3 ‘lá bùa hộ mệnh’ đàn bà nhất định phải có để một đời hạnh phúc, ai gặp cũng nể!

Đàn bà có thể không cần đàn ông nhưng nhất định phải có tiền, có sự nghiệp cho riêng mình. Bởi lẽ, tiền không chỉ giúp bạn có thể thỏa sức làm điều mình muốn mà khẳng định rằng chẳng dần dựa dẫm ai bạn vẫn có thể tự mình xoay sở mọi điều. Tất nhiên, tự làm ra tiền sẽ giúp bạn tự tin, khí chất hơn rất nhiều.

Dù còn độc thân hay đã có gia đình, đàn bà khôn ngoan cũng giữ khư khư 3 “lá bùa hộ mệnh” này để đảm bảo đời mình an yên, ai cũng kiêng nể.

Khi có sự nghiệp thành công, phụ nữ còn trở thành niềm tự hào của chồng, để anh ấy có thể hãnh diện mà khoe với mọi người rằng “đây là vợ của tôi”. Sự quyền lực, bản lĩnh và cứng cỏi sẽ khiến bạn chẳng cần phấn son sắc sảo vẫn quyến rũ hơn người.

Hãy nhớ, đàn ông hôm nay là của bạn nhưng mai đã có thể đem lòng yêu thương đàn bà khác. Ngoài ra, có sự nghiệp còn là cách để bạn chia sẻ gánh nặng kinh tế gia đình với chồng.

Tự chủ đời mình

Là đàn bà, dù độc thân hay đã lấy chồng cũng đừng bao giờ chấp nhận sống theo sự an bài của người khác. Đừng vì chồng muốn mình ở nhà chăm con mà từ bỏ sự nghiệp, đừng vì chồng mà sống khác với bản chất con người mình.

Rồi bạn sẽ thấy, chỉ khi biết cách dành thời gian cho bản thân, sống với sở thích, thú vui của mình bạn mới thật sự hạnh phúc. Đi cafe với bạn bè, học một khóa may vá, làm bánh hay một ngày cuối tuần không việc nhà, chỉ nằm đọc sách, xem ti vi chính là cách để bạn tận hưởng cuộc sống, giải tỏa những mệt mỏi, khúc mắc trong lòng.

Nhan sắc

“Ôi dào, lấy chồng rồi thì ăn diện cho ai xem” chính là suy nghĩ của rất nhiều chị em. Họ tự mặc định rằng khi đã có chồng đàn bà không cần tốn tiền, công sức để làm đẹp nữa. Họ chẳng dám chi đồng nào cho bản thân nhưng lại chẳng tiếc tay tiêu tiền cho chồng.

Đấy chính là lý do vì sao đàn ông lấy vợ thường bảnh bao, nhuận sắc hơn. Còn đàn bà sau khi có gia đình lại trở nên xuề xòa, xuống sắc chính là vì tư duy lỗi thời, tự ngược đãi chính mình.

Cuối cùng, đàn bà hạnh phúc, an yên nhất là khi có cho mình 3 lá bùa hộ mệnh này. Nếu thiếu một trong ba lá bùa trên chị em sẽ khó lòng an ổn.