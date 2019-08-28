Đàn bà cứ vô tư làm điều này chẳng khác nào hai tay dâng chồng cho ‘con giáp thứ 13’

Mạng xã hội là nơi bạn khoe một bức ảnh đẹp, chuyến du lịch đáng nhớ và cả những khoảnh khắc đặc biệt trong đời. Thế nhưng, chị em đừng dại kể lể chuyện gia đình lên đấy.

Nếu phạm phải những sai lầm tai hại này, đàn bà đừng trách vì sao anh ấy chán vợ đến tận cổ, chỉ cần có cơ hội sẽ biến mình thành người chồng ngoại tình ngay lập tức.

Muốn giữ gìn hôn nhân hạnh phúc, không muốn biến chồng thành đàn ông ngoại tình chị em hãy bỏ ngay thói xấu này càng sớm càng tốt.

Đàn ông ghét nhất là việc vợ cứ hễ cãi nhau với chồng lại lên mạng xã hội ca thán, nói bóng nói gió. Đàn ông cũng sợ một người vợ “ruột để ngoài da”, thâm cung bí sử gì của gia đình cũng đi thọc mạch với người ngoài.

Nếu cứ xuề xòa trong ăn mặc, không chăm chút vẻ ngoài thì chồng chán chồng chê, chồng mê gái lạ là điều khó tránh khỏi - Ảnh minh họa: Internet

Xuề xòa với bản thân

Đàn bà đừng cố hết sức để trở thành người đàn bà đảm đang, ôm hết việc nhà vào người để nhận tiếng vợ hiền dâu thảo. Bởi lẽ, trong khi bạn lao lực, vắt kiệt thanh xuân của mình thì chồng và gia đình anh ấy sẽ chẳng biết ơn mà sẽ ỷ lại, xem đấy là trách nhiệm đương nhiên bạn phải gánh vác.

Dành thời gian cho chính mình, không ngừng yêu thương bản thân chính là cách để khiến bản thân luôn hấp dẫn, tươi mới trong mắt bạn đời. Nếu cứ xuề xòa trong ăn mặc, không chăm chút vẻ ngoài thì chồng chán chồng chê, chồng mê gái lạ là điều khó tránh khỏi.

Giam lỏng anh ấy trong hôn nhân chính là cách giữ chồng sai lầm nhất - Ảnh minh họa: Internet

Kiểm soát quá chặt

Vì sợ chồng ngoại tình, sợ bị kẻ thứ ba chen chân vào hôn nhân của mình nên rất nhiều chị em đã ra sức kiểm soát chồng. Họ cấm đoán đủ điều, đòi hỏi phải được đi cùng trong tất cả những cuộc gặp gỡ bên ngoài cùng chồng, để tránh trường hợp đối phương hú hí với nhân tình.

Chị em quên mất rằng, đàn ông vốn thích tự do, ghét bị quản thúc. Giam lỏng anh ấy trong hôn nhân chính là cách giữ chồng sai lầm nhất.

Nếu không sớm sửa sai, bỏ ngay những thói xấu này đàn bà sẽ mất chồng như chơi, muốn giữ cũng không được.