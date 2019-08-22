Đây chính là lý do khiến chúng ta thay lòng, đúng với cả đàn ông ngoại tình lẫn phụ nữ phản bội, càng đọc càng thấy quá đúng.

Nếu thắc mắc vì sao một chuyện tình đẹp, một cuộc hôn nhân hạnh phúc lại tan vỡ, người trong cuộc sẵn lòng vì kẻ thứ ba mà đạp đổ tất cả để biến mình thành người đàn ông ngoại tình, người vợ hư thân trắc nết thì đây chính là câu trả lời chính xác nhất dành cho bạn. Vợ chồng giữ khoảng cách, không còn tâm sự với nhau mọi điều Có thể bạn sẽ không nhận ra việc đã rất lâu vợ chồng bạn không đi du lịch cùng nhau, không nói với nhau những lời yêu thương như “em yêu anh”, “anh yêu em”, “em nhớ anh”, “anh muốn em”... Cũng đã rất lâu vợ chồng bạn chẳng còn ôm nhau chỉ để cùng xem một bộ phim, trận bóng đá hay.

Rất nhiều cặp đôi khi về nhà chỉ chăm chăm vào màn hình điện thoại, dẫu nằm chung giường nhưng lại ở hai thế giới khác nhau. Mỗi người có mối bận tâm riêng nên chẳng còn trò chuyện, tâm sự hay chia sẻ với nhau về tâm tư tình cảm, về những buồn vui trong cuộc sống. Lạnh nhạt, vô tâm là khởi đầu của những mối quan hệ ngoài luồng - Ảnh minh họa: Internet Một khi mất dần kết nối trong tình cảm thì cảm giác cô đơn trong hôn nhân sẽ xuất hiện. Nó khiến các cặp vợ chồng dần trở nên xa cách vì sự lạnh nhạt của đối phương và dễ dàng bị thu hút bởi một người khác phái quan tâm đến mình. Đây chính là khởi đầu của những mối quan hệ ngoài luồng, khiến chồng ngoại tình, vợ thay lòng đổi dạ.

Không được thỏa mãn nhu cầu chăn gối Hôn nhân không chỉ có tình yêu, nó còn đi kèm với trách nghiệm, nghĩa vụ, nỗi lo cơm áo gạo tiền và hàng tá việc nhà. Tất nhiên, sự khác biệt giữa cuộc sống độc thân và sau khi kết hôn sẽ khiến người trong cuộc choáng ngợp trong thời gian đầu. Vậy nhưng, chỉ cần điều tiết và cùng chia sẻ với nhau, bạn sẽ biết cách khiến mọi thứ trở nên dễ dàng, ôn hòa. Nếu chồng đòi hỏi chuyện gối chăn khi bạn đang không có hứng thú, khi đang mệt mỏi thì phụ nữ đừng cố chiều. Đừng nghĩ rằng bạn sẽ qua mắt được chồng bởi anh ấy thừa tinh tế để nhận ra vợ đang hời hợt, không mấy mặn mà trong cuộc yêu. Thay vì chịu đựng, thay vì khó chịu từ chối bạn hãy khéo léo cho đối phương biết mình đã mệt mỏi như thế nào trong ngày làm việc hôm nay. Dám chắc đối phương sẽ thông cảm và vui vẻ ôm bạn vào lòng, háo hức chờ đợi cuộc yêu vào hôm sau. Chỉ cần thẳng thắn về nhu cầu, ham muốn và cảm xúc của nhau thì chuyện bạn đời thay lòng, tìm đến người thứ ba để thỏa mãn là rất khó xảy ra.

4 dấu hiệu tố cáo đàn ông chán vợ, chỉ chờ cơ hội để 'cắm sừng' Hầu hết đàn ông chán vợ đều để lộ những dấu hiệu này, dù có ra sức che giấu cũng chẳng được.

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