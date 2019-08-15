4 dấu hiệu tố cáo đàn ông chán vợ, chỉ chờ cơ hội để 'cắm sừng'

Phụ nữ yêu 15/08/2019 20:08

Hầu hết đàn ông chán vợ đều để lộ những dấu hiệu này, dù có ra sức che giấu cũng chẳng được.

Một người đàn ông chán vợ sẽ vô tình để lộ những dấu hiệu này, vợ muốn hay không cũng phải chấp nhận sự thật phũ phàng ấy mà nhìn lại cuộc hôn nhân của mình.

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Khi đã thay lòng đổi dạ đàn ông chán vợ sẽ thường xuyên cằn nhằn, kiếm cớ hờn giận, chửi bới đối phương - Ảnh minh họa: Internet

1. Thường xuyên cằn nhằn, trách móc

Khi yêu thương bạn đời, đàn ông sẵn lòng làm mọi điều để khiến đối phương hạnh phúc, khiến cuộc hôn nhân thêm thi vị, lãng mạn. Những lời ngọt ngào, cử chỉ ân cần hay sự quan tâm dịu dàng là thứ chàng luôn dành cho người vợ thương yêu của mình.

Ngược lại, khi đã thay lòng đổi dạ đàn ông tệ bạc sẽ thường xuyên cằn nhằn, kiếm cớ hờn giận, chửi bới vợ. Họ làm thế để giải tỏa những hằn học, bực dọc trong lòng vì đã quá chán ngán, muốn chấm dứt cuộc hôn nhân này nhưng lại không biết phải làm gì. Khiến mối quan hệ trở nên ngột ngạt, căng thẳng để vợ mở lời đòi chia tay chính là kế sách của đàn ông khi đã chán vợ.

4 dấu hiệu tố cáo đàn ông chán vợ, chỉ chờ cơ hội để 'cắm sừng' - Ảnh 2
Đàn ông thay lòng, đang ôm ấp bóng hình khác sẽ mặc kệ, chẳng thèm đoái hoài đến vợ dẫu cô ấy có đớn đau, mệt mỏi đến nhường nào - Ảnh minh họa: Internet

2. Vô tâm đến tàn nhẫn

Đàn ông dù khô khan, kiệm lời đến mấy cũng sẽ có cách thể hiện tình yêu của riêng họ. Chàng không thường xuyên nói “anh yêu em” nhưng sẽ không bao giờ quên tặng quà ngày sinh nhật vợ, tự tay chăm sóc khi bạn đời ốm đau.

Ngược lại, đàn ông thay lòng, đang ôm ấp bóng hình khác sẽ mặc kệ, chẳng thèm đoái hoài đến vợ dẫu cô ấy có đớn đau, mệt mỏi đến nhường nào. Họ muốn dùng sự vô tâm, hời hợt đến tàn nhẫn ấy để khiến hôn nhân chết yểu, sớm muộn cũng lâm vào đường cùng.

4 dấu hiệu tố cáo đàn ông chán vợ, chỉ chờ cơ hội để 'cắm sừng' - Ảnh 3
Đừng dại dột dốc lòng hi sinh vì chồng vô tâm, bởi trong tâm trí họ giờ đây đã có đàn bà khác lấp đầy  - Ảnh minh họa: Internet

3. Đùn đẩy hết mọi việc trong gia đình cho vợ

Chia sẻ với nhau việc nhà, đối nội đối ngoại là điều cặp vợ chồng nào cũng làm. Thậm chí, đấy còn là nguyên tắc để duy trì một cuộc hôn nhân, để người trong cuộc tìm thấy niềm vui khi chung sống với bạn đời.

Một khi chồng đùn đẩy mọi việc trong gia đình lên đầu bạn, chẳng hề xót vợ, cũng không hề động viên khích lệ hay cảm thấy có lỗi thì chị em cần đòi lại tình yêu mình đã trao đi. Đừng dại dột dốc lòng hi sinh thêm ngày nào nữa, bởi trong tâm trí họ giờ đây đã có đàn bà khác lấp đầy.

4 dấu hiệu tố cáo đàn ông chán vợ, chỉ chờ cơ hội để 'cắm sừng' - Ảnh 4
Một người chồng nhẫn tâm làm vợ xấu hổ, mất mặt chốn đông người là khi anh ta không còn xem trọng bạn nữa - Ảnh minh họa: Internet

4. Làm vợ mất mặt chốn đông người

Vợ chồng chung sống cả đời khó tránh khỏi những bất hòa mâu thuẫn, thậm chí xung đột. Người xưa có câu “xấu chàng hổ thiếp”, dẫu giận hờn nhau đến mấy các cặp đôi cũng sẽ giữ thể diện cho bạn đời, chờ đến khi về nhà mới “đóng cửa bảo nhau”.

Một người chồng không còn muốn bảo vệ, chở che cho vợ. Một người chồng nhẫn tâm làm vợ xấu hổ, mất mặt chốn đông người là khi anh ta không còn xem trọng bạn nữa.

Nếu cuộc hôn nhân của mình xuất hiện những dấu hiệu trên, phụ nữ cần nghiêm túc xem lại tất cả, đừng chờ đến khi chồng ngoại tình, cắm sừng sau lưng mà không hề hay biết. 

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