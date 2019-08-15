Đàn ông rất ghét phụ nữ lắm lời, hay cằn nhằn, nhăn nhó khi có chuyện không vui. Việc bị chửi rủa, hằn học dẫu mình chẳng làm gì sai khiến đàn ông khó chịu cực kỳ. Thế nên, nếu đang gặp phải những rắc rối phụ nữ chỉ cần thẳng thắn chia sẻ với đối phương, hoặc tự mình giải quyết chúng.

Trong mắt đàn ông, phụ nữ hấp dẫn , cuốn hút nhất là khi làm được những điều tưởng chừng đơn giản này. Muốn gia đình hạnh phúc, chồng yêu chiều như bà hoàng chị em hãy nhớ thật kỹ 4 tuyệt chiêu giữ chồng dưới đây.

Phụ nữ đừng vì yêu lâu hay đã cưới mà cư xử không phải phép với đối phương. Giữ chữ tín không chỉ giúp bạn giữ được lòng tin nơi đối phương, mà còn giúp anh ấy trở nên trách nhiệm và đáng tin cậy hơn.

Chỉ khi bạn trung thực với người mình yêu thì mới nhận lại điều tương tự. Nếu đã dốc lòng giả dối, điêu ngoa thì đừng trách vì sao đối phương vô tình vô nghĩa.

Chỉ khi hiểu cùng, biết tận về người đàn ông của mình bạn mới biết yêu thương đúng cách - Ảnh minh họa: Internet

3. Học cách lắng nghe

Thay vì cứ thao thao bất tuyệt về những yêu cầu, mong muốn của mình phụ nữ hãy kiệm lời lại và học cách lắng nghe đối phương. Hãy im lặng để hiểu thêm về chàng, về tâm hồn, con người, những ước ao mong mỏi của anh ấy.

Chỉ khi hiểu cùng, biết tận về người đàn ông của mình bạn mới biết yêu thương đúng cách, giúp mối quan hệ của cả hai thêm bền chặt, gắn kết theo tháng năm.

Cuộc đời này ngoài đàn ông còn rất nhiều thứ hay ho, giá trị mà bạn không nên bỏ lỡ - Ảnh minh họa: Internet

4. Đừng bỏ quên bạn bè của mình

Đừng vì đã tìm thấy người đàn ông của đời mình mà bỏ bê bạn bè, các mối quan hệ thân tình khác phụ nữ nhé. Cuộc đời này ngoài đàn ông còn rất nhiều thứ hay ho, giá trị mà bạn không nên bỏ lỡ.

Nếu cứ “đâm đầu” vào mối tình hay cuộc hôn nhân hiện tại mà quên đi tất thảy mọi điều thì chờ đến khi bị ruồng bỏ sẽ chẳng còn ai ở bên cạnh bạn cả.