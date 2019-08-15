4 ‘chiêu độc’ để chồng không ngoại tình, yêu bao lâu vẫn ‘nghiện’ như ngày đầu

Phụ nữ yêu 15/08/2019 16:46

Chỉ cần khắc cốt ghi tâm những tuyệt chiêu giữ chồng này, vợ không cần xinh đẹp, bốc lửa vẫn dư sức khiến chàng say mê cả đời.

Trong mắt đàn ông, phụ nữ hấp dẫn, cuốn hút nhất là khi làm được những điều tưởng chừng đơn giản này. Muốn gia đình hạnh phúc, chồng yêu chiều như bà hoàng chị em hãy nhớ thật kỹ 4 tuyệt chiêu giữ chồng dưới đây.

4 ‘chiêu độc’ để chồng không ngoại tình, yêu bao lâu vẫn ‘nghiện’ như ngày đầu - Ảnh 1
Một trong những tuyệt chiêu giữ chồng khôn ngoan nhất là khiến không khí gia đình luôn vui vẻ, thoải mái - Ảnh minh họa: Internet

1. Không “giận cá chém thớt”

Đàn ông rất ghét phụ nữ lắm lời, hay cằn nhằn, nhăn nhó khi có chuyện không vui. Việc bị chửi rủa, hằn học dẫu mình chẳng làm gì sai khiến đàn ông khó chịu cực kỳ. Thế nên, nếu đang gặp phải những rắc rối phụ nữ chỉ cần thẳng thắn chia sẻ với đối phương, hoặc tự mình giải quyết chúng.

Việc “đá thúng đụng nia”, “giận cá chém thớt” sẽ vô tình biến bạn thành mẫu phụ nữ vô lý, đáng ghét trong mắt chàng.

4 ‘chiêu độc’ để chồng không ngoại tình, yêu bao lâu vẫn ‘nghiện’ như ngày đầu - Ảnh 2
Chỉ khi bạn trung thực với người mình yêu thì mới nhận lại điều tương tự - Ảnh minh họa: Internet

2. Giữ chữ tín

Phụ nữ đừng vì yêu lâu hay đã cưới mà cư xử không phải phép với đối phương. Giữ chữ tín không chỉ giúp bạn giữ được lòng tin nơi đối phương, mà còn giúp anh ấy trở nên trách nhiệm và đáng tin cậy hơn.

Chỉ khi bạn trung thực với người mình yêu thì mới nhận lại điều tương tự. Nếu đã dốc lòng giả dối, điêu ngoa  thì đừng trách vì sao đối phương vô tình vô nghĩa.

4 ‘chiêu độc’ để chồng không ngoại tình, yêu bao lâu vẫn ‘nghiện’ như ngày đầu - Ảnh 3
Chỉ khi hiểu cùng, biết tận về người đàn ông của mình bạn mới biết yêu thương đúng cách - Ảnh minh họa: Internet

3. Học cách lắng nghe

Thay vì cứ thao thao bất tuyệt về những yêu cầu, mong muốn của mình phụ nữ hãy kiệm lời lại và học cách lắng nghe đối phương. Hãy im lặng để hiểu thêm về chàng, về tâm hồn, con người, những ước ao mong mỏi của anh ấy.

Chỉ khi hiểu cùng, biết tận về người đàn ông của mình bạn mới biết yêu thương đúng cách, giúp mối quan hệ của cả hai thêm bền chặt, gắn kết theo tháng năm.

4 ‘chiêu độc’ để chồng không ngoại tình, yêu bao lâu vẫn ‘nghiện’ như ngày đầu - Ảnh 4
Cuộc đời này ngoài đàn ông còn rất nhiều thứ hay ho, giá trị mà bạn không nên bỏ lỡ - Ảnh minh họa: Internet

4. Đừng bỏ quên bạn bè của mình

Đừng vì đã tìm thấy người đàn ông của đời mình mà bỏ bê bạn bè, các mối quan hệ thân tình khác phụ nữ nhé. Cuộc đời này ngoài đàn ông còn rất nhiều thứ hay ho, giá trị mà bạn không nên bỏ lỡ.

Nếu cứ “đâm đầu” vào mối tình hay cuộc hôn nhân hiện tại mà quên đi tất thảy mọi điều thì chờ đến khi bị ruồng bỏ sẽ chẳng còn ai ở bên cạnh bạn cả.

Không ngờ đàn bà khôn lại giữ chồng bằng những điều giản dị này

Không ngờ đàn bà khôn lại giữ chồng bằng những điều giản dị này

Giữ như không giữ, khiến chồng luôn cảm thấy được tôn trọng, tự do chính là cách thức đàn bà khôn dùng để nắm giữ trái tim chồng mình.

Xem thêm
Từ khóa:   cách giữ chồng phụ nữ hấp dẫn

TIN MỚI NHẤT

Sự thật đằng sau màn va chạm giữa chị dâu - em chồng và bài học đắt giá cho tính thích đọc thấu chuyện người khác

Sự thật đằng sau màn va chạm giữa chị dâu - em chồng và bài học đắt giá cho tính thích đọc thấu chuyện người khác

Tâm sự Eva 50 phút trước
Nỗi xúc động của người con dâu mới khi phát hiện người đứng dưới bếp lúc nửa đêm

Nỗi xúc động của người con dâu mới khi phát hiện người đứng dưới bếp lúc nửa đêm

Tâm sự gia đình 1 giờ 20 phút trước
Nỗi lòng người vợ đang lâng lâng vì quà khủng thì đứng hình trước lời nhắn gửi của chồng

Nỗi lòng người vợ đang lâng lâng vì quà khủng thì đứng hình trước lời nhắn gửi của chồng

Tâm sự 1 giờ 50 phút trước
Nỗi lòng cô gái bị khinh khi vì mang thai trước cưới và bước ngoặt bất ngờ trong đêm

Nỗi lòng cô gái bị khinh khi vì mang thai trước cưới và bước ngoặt bất ngờ trong đêm

Tâm sự gia đình 2 giờ 20 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

Qua đêm nay, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 50 phút trước
Màn vỡ mộng của người đẹp săn chồng giàu và trải nghiệm ê chề ngay đêm đầu tiên chung sống

Màn vỡ mộng của người đẹp săn chồng giàu và trải nghiệm ê chề ngay đêm đầu tiên chung sống

Tâm sự gia đình 2 giờ 50 phút trước
Sự thật đằng sau màn va chạm trớ trêu với người cũ và cái kết muối mặt của người chồng

Sự thật đằng sau màn va chạm trớ trêu với người cũ và cái kết muối mặt của người chồng

Tâm sự 3 giờ 20 phút trước
3 con giáp thiện lương được ƠN TRÊN ĐỀN ĐÁP trong 2 tháng tới, tài lộc đỏ như son, tiền tài cứ thế mà rủng rỉnh túi

3 con giáp thiện lương được ƠN TRÊN ĐỀN ĐÁP trong 2 tháng tới, tài lộc đỏ như son, tiền tài cứ thế mà rủng rỉnh túi

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 50 phút trước
Nỗi bàng hoàng của người chồng khi món quà công tác lại dẫn đến lời thú nhận chấn động

Nỗi bàng hoàng của người chồng khi món quà công tác lại dẫn đến lời thú nhận chấn động

Tâm sự gia đình 4 giờ 20 phút trước
Màn ngỡ ngàng của hai vợ chồng khi biết lý do thật sự đằng sau khoản vay của mẹ chồng

Màn ngỡ ngàng của hai vợ chồng khi biết lý do thật sự đằng sau khoản vay của mẹ chồng

Tâm sự 5 giờ 20 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Ghen tuông đến mức nào có thể trở thành bạo lực?

Ghen tuông đến mức nào có thể trở thành bạo lực?

Mảnh thủy tinh sắc nhọn mang tên "Tình Yêu không lối thoát"

Mảnh thủy tinh sắc nhọn mang tên "Tình Yêu không lối thoát"

Bản tình ca của những người đã đi qua giông bão

Bản tình ca của những người đã đi qua giông bão

Phụ nữ trung niên càng khôn ngoan càng ít xuất hiện ở 3 kiểu tụ tập này

Phụ nữ trung niên càng khôn ngoan càng ít xuất hiện ở 3 kiểu tụ tập này