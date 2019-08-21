4 lý do khiến phụ nữ ít son phấn được cánh đàn ông say mê như điếu đổ

Lớp son phấn dày cộm có thể che giấu những khuyết điểm trên gương mặt, khiến chị em xinh đẹp hơn nhưng nó không thể biến bạn trở thành người phụ nữ quyến rũ.

Rất nhiều đàn ông thừa nhận rằng, phụ nữ quyến rũ nhất là khi tự tin với khuôn mặt mộc của mình. Phụ nữ càng trét phấn tô son càng khiến đàn ông ít thiện cảm. Người phụ nữ quyến rũ nhất là khi ở họ có sự thú vị, bí ẩn - Ảnh minh họa: Internet 1. Phụ nữ ít son phấn thường tinh tế Đàn ông quan niệm rằng, chính vì không dùng quá nhiều thời gian vào việc trang điểm, cố gắng khỏa lấp những khuyết điểm trên gương mặt nên phụ nữ ít son phấn sẽ dành quỹ thời gian ấy để phát triển bản thân.

Họ có thể ghi danh một khóa học, thử sức mình ở lĩnh vực mới, nấu những món ăn ngon hay chỉ nằm ườn xem tin tức. Chính vì thế, họ sẽ thú vị, cuốn hút và trở thành người phụ nữ hấp dẫn, ý vị trong mắt mọi đàn ông. Tự tin vào gương mặt không hoàn hảo, có những khiếm khuyết sẽ khiến phụ nữ trở nên hấp dẫn hơn rất nhiều - Ảnh minh họa: Internet 2. Phụ nữ ít son phấn thường rất tự tin Xuất hiện với khuôn mặt mộc, chỉ điểm chút son chính là lúc phụ nữ trở nên nhỏ bé, đáng yêu nhất trong mắt người đàn ông của họ. Hơn cả, chính vì nàng hài lòng với nhan sắc của mình, nàng thoải mái khi gặp gỡ mà chẳng hề sợ bị chê xấu xí, sợ mất hình tượng đồng nghĩa với việc đối phương là người nàng tin yêu.

Tự tin vào gương mặt không hoàn hảo, có những khiếm khuyết sẽ khiến phụ nữ trở nên hấp dẫn hơn rất nhiều. Cô nàng giản đơn, thuần khiết và trang điểm tự nhiên sẽ tạo cảm giác gần gũi, dễ tiếp cận - Ảnh minh họa: Internet 3. Phụ nữ ít son phấn tạo cảm giác gần gũi Người xưa có câu “quen sợ dạ, lạ sợ áo quần”. Ấn tượng đầu tiên quyết định rất nhiều đến cách ứng xử của đàn ông dành cho phụ nữ. Nếu thấy cô gái quá trau chuốt vẻ ngoài, quá nổi bật thì đa phần đàn ông sẽ “chẳng dám lại gần” vì sự xa cách họ tự tạo nên. Ngược lại, cô nàng giản đơn, thuần khiết và trang điểm tự nhiên sẽ tạo cảm giác gần gũi, dễ tiếp cận. Chẳng cần chiêu trò nàng vẫn toát lên sức hút từ sự bí ẩn, thú vị và đặc biệt của mình giữa chốn đông người. Đàn ông si mê sự chân thành, phóng khoáng đầy mê hoặc ấy đến mức quên cả đất trời - Ảnh minh họa: Internet 4. Phụ nữ ít son phấn cực gợi cảm Nếu nghĩ phải khoác lên người những bộ cánh nóng bỏng, trang điểm thật đẹp, xịt nước hoa thật thơm và bước đi kiêu kỳ trên đôi giày cao gót lênh khênh mới đủ sức “đốt mắt” đàn ông thì bạn đã nhầm. Thực tế, khi phụ nữ càng đơn giản, càng bình thường hóa mọi thứ khi kề cận đàn ông lại càng yêu thích. Họ si mê sự chân thành, phóng khoáng đầy mê hoặc ấy đến mức quên cả đất trời.

Phụ nữ ngày càng ngại lấy chồng, trì hoãn hôn nhân hóa ra là vì 3 lý do này Rất nhiều phụ nữ chỉ muốn yêu, không muốn lấy chồng, kéo dài thời gian độc thân càng lâu càng tốt chính là vì điều này.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/4-ly-do-khien-phu-nu-it-son-phan-duoc-canh-dan-ong-say-me-nhu-dieu-do-335228.html