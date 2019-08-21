4 lý do khiến phụ nữ ít son phấn được cánh đàn ông say mê như điếu đổ

Phụ nữ yêu 21/08/2019 17:59

Lớp son phấn dày cộm có thể che giấu những khuyết điểm trên gương mặt, khiến chị em xinh đẹp hơn nhưng nó không thể biến bạn trở thành người phụ nữ quyến rũ.

Rất nhiều đàn ông thừa nhận rằng, phụ nữ quyến rũ nhất là khi tự tin với khuôn mặt mộc của mình. Phụ nữ càng trét phấn tô son càng khiến đàn ông ít thiện cảm.

phu nu quyen ru 1
Người phụ nữ quyến rũ nhất là khi ở họ có sự thú vị, bí ẩn - Ảnh minh họa: Internet

1. Phụ nữ ít son phấn thường tinh tế

Đàn ông quan niệm rằng, chính vì không dùng quá nhiều thời gian vào việc trang điểm, cố gắng khỏa lấp những khuyết điểm trên gương mặt nên phụ nữ ít son phấn sẽ dành quỹ thời gian ấy để phát triển bản thân.

Họ có thể ghi danh một khóa học, thử sức mình ở lĩnh vực mới, nấu những món ăn ngon hay chỉ nằm ườn xem tin tức. Chính vì thế, họ sẽ thú vị, cuốn hút và trở thành người phụ nữ hấp dẫn, ý vị trong mắt mọi đàn ông.

phu nu quyen ru 2
Tự tin vào gương mặt không hoàn hảo, có những khiếm khuyết sẽ khiến phụ nữ trở nên hấp dẫn hơn rất nhiều - Ảnh minh họa: Internet

2. Phụ nữ ít son phấn thường rất tự tin

Xuất hiện với khuôn mặt mộc, chỉ điểm chút son chính là lúc phụ nữ trở nên nhỏ bé, đáng yêu nhất trong mắt người đàn ông của họ. Hơn cả, chính vì nàng hài lòng với nhan sắc của mình, nàng thoải mái khi gặp gỡ mà chẳng hề sợ bị chê xấu xí, sợ mất hình tượng đồng nghĩa với việc đối phương là người nàng tin yêu.

Tự tin vào gương mặt không hoàn hảo, có những khiếm khuyết sẽ khiến phụ nữ trở nên hấp dẫn hơn rất nhiều.

phu nu quyen ru 3
Cô nàng giản đơn, thuần khiết và trang điểm tự nhiên sẽ tạo cảm giác gần gũi, dễ tiếp cận - Ảnh minh họa: Internet

3. Phụ nữ ít son phấn tạo cảm giác gần gũi

Người xưa có câu “quen sợ dạ, lạ sợ áo quần”. Ấn tượng đầu tiên quyết định rất nhiều đến cách ứng xử của đàn ông dành cho phụ nữ. Nếu thấy cô gái quá trau chuốt vẻ ngoài, quá nổi bật thì đa phần đàn ông sẽ “chẳng dám lại gần” vì sự xa cách họ tự tạo nên.

Ngược lại, cô nàng giản đơn, thuần khiết và trang điểm tự nhiên sẽ tạo cảm giác gần gũi, dễ tiếp cận. Chẳng cần chiêu trò nàng vẫn toát lên sức hút từ sự bí ẩn, thú vị và đặc biệt của mình giữa chốn đông người.

phu nu quyen ru 4
Đàn ông si mê sự chân thành, phóng khoáng đầy mê hoặc ấy đến mức quên cả đất trời - Ảnh minh họa: Internet

4. Phụ nữ ít son phấn cực gợi cảm

Nếu nghĩ phải khoác lên người những bộ cánh nóng bỏng, trang điểm thật đẹp, xịt nước hoa thật thơm và bước đi kiêu kỳ trên đôi giày cao gót lênh khênh mới đủ sức “đốt mắt” đàn ông thì bạn đã nhầm.

Thực tế, khi phụ nữ càng đơn giản, càng bình thường hóa mọi thứ khi kề cận đàn ông lại càng yêu thích. Họ si mê sự chân thành, phóng khoáng đầy mê hoặc ấy đến mức quên cả đất trời.

Phụ nữ ngày càng ngại lấy chồng, trì hoãn hôn nhân hóa ra là vì 3 lý do này 

Phụ nữ ngày càng ngại lấy chồng, trì hoãn hôn nhân hóa ra là vì 3 lý do này 

Rất nhiều phụ nữ chỉ muốn yêu, không muốn lấy chồng, kéo dài thời gian độc thân càng lâu càng tốt chính là vì điều này.

Xem thêm
Từ khóa:   phụ nữ hấp dẫn

TIN MỚI NHẤT

Nỗi lòng người vợ đang lâng lâng vì quà khủng thì đứng hình trước lời nhắn gửi của chồng

Nỗi lòng người vợ đang lâng lâng vì quà khủng thì đứng hình trước lời nhắn gửi của chồng

Tâm sự 1 giờ 12 phút trước
Nỗi lòng cô gái bị khinh khi vì mang thai trước cưới và bước ngoặt bất ngờ trong đêm

Nỗi lòng cô gái bị khinh khi vì mang thai trước cưới và bước ngoặt bất ngờ trong đêm

Tâm sự gia đình 1 giờ 42 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

Qua đêm nay, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 12 phút trước
Màn vỡ mộng của người đẹp săn chồng giàu và trải nghiệm ê chề ngay đêm đầu tiên chung sống

Màn vỡ mộng của người đẹp săn chồng giàu và trải nghiệm ê chề ngay đêm đầu tiên chung sống

Tâm sự gia đình 2 giờ 12 phút trước
Sự thật đằng sau màn va chạm trớ trêu với người cũ và cái kết muối mặt của người chồng

Sự thật đằng sau màn va chạm trớ trêu với người cũ và cái kết muối mặt của người chồng

Tâm sự 2 giờ 42 phút trước
3 con giáp thiện lương được ƠN TRÊN ĐỀN ĐÁP trong 2 tháng tới, tài lộc đỏ như son, tiền tài cứ thế mà rủng rỉnh túi

3 con giáp thiện lương được ƠN TRÊN ĐỀN ĐÁP trong 2 tháng tới, tài lộc đỏ như son, tiền tài cứ thế mà rủng rỉnh túi

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 12 phút trước
Nỗi bàng hoàng của người chồng khi món quà công tác lại dẫn đến lời thú nhận chấn động

Nỗi bàng hoàng của người chồng khi món quà công tác lại dẫn đến lời thú nhận chấn động

Tâm sự gia đình 3 giờ 42 phút trước
Màn ngỡ ngàng của hai vợ chồng khi biết lý do thật sự đằng sau khoản vay của mẹ chồng

Màn ngỡ ngàng của hai vợ chồng khi biết lý do thật sự đằng sau khoản vay của mẹ chồng

Tâm sự 4 giờ 42 phút trước
Màn vỡ mộng cay đắng của anh hàng xóm sau phút say nắng không kiềm chế được bản thân

Màn vỡ mộng cay đắng của anh hàng xóm sau phút say nắng không kiềm chế được bản thân

Tâm sự 5 giờ 42 phút trước
Giọt nước mắt cay đắng của cô gái lỡ làng và câu chốt bất ngờ từ mẹ chồng trong ngày vượt cạn

Giọt nước mắt cay đắng của cô gái lỡ làng và câu chốt bất ngờ từ mẹ chồng trong ngày vượt cạn

Tâm sự gia đình 6 giờ 42 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Ghen tuông đến mức nào có thể trở thành bạo lực?

Ghen tuông đến mức nào có thể trở thành bạo lực?

Mảnh thủy tinh sắc nhọn mang tên "Tình Yêu không lối thoát"

Mảnh thủy tinh sắc nhọn mang tên "Tình Yêu không lối thoát"

Bản tình ca của những người đã đi qua giông bão

Bản tình ca của những người đã đi qua giông bão

Phụ nữ trung niên càng khôn ngoan càng ít xuất hiện ở 3 kiểu tụ tập này

Phụ nữ trung niên càng khôn ngoan càng ít xuất hiện ở 3 kiểu tụ tập này