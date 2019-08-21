Phụ nữ ngày càng ngại lấy chồng, trì hoãn hôn nhân hóa ra là vì 3 lý do này 

Rất nhiều phụ nữ chỉ muốn yêu, không muốn lấy chồng, kéo dài thời gian độc thân càng lâu càng tốt chính là vì điều này.

Không sợ ế, phụ nữ thời nay không muốn lấy chồng vì sợ bước chân vào cuộc hôn nhân sai lầm sẽ khiến họ phải day dứt nửa đời còn lại. Phụ nữ không muốn lấy chồng vì sợ mình sẽ lấy phải gã đàn ông bội bạc, thay lòng đổi dạ - Ảnh minh họa: Internet 1. Sợ lấy nhầm chồng Câu nói “phụ nữ lấy chồng như đánh một canh bạc, xinh đẹp giỏi giang cũng không bằng may mắn” khiến rất nhiều cô nàng độc thân ái ngại. Phái yếu chưa bao giờ muốn mạo hiểm trong hôn nhân, họ mang tâm lý “ăn chắc mặc bền”, một khi đã lấy ai làm chồng thì người đàn ông ấy phải có đủ những tố chất để làm người chồng tử tế. Nếu hôn nhân được định đoạt bằng may mắn, nếu ngay chính phụ nữ cũng không làm chủ được đời mình thì quả đáng lo.

Hơn cả, những câu chuyện về đàn ông ngoại tình, thuở mới cưới yêu vợ say đắm nhưng càng chung sống lại càng bạc tình. Những câu chuyện đàn ông nuôi loạt bồ nhí bên ngoài, về nhà chì chiết, hà hiếp vợ con cũng chính là nguyên nhân khiến phụ nữ thông minh hay ngờ nghệch đều ái ngại trước ngưỡng cửa hôn nhân. Rất nhiều đàn ông đã đổ hết trách nhiệm chăm sóc gia đình lên đầu vợ, đùn đẩy việc nhà vào đôi tay chai sần của vợ - Ảnh minh họa: Internet 2. Sợ bị biến thành giúp việc không lương Người Việt thường quan niệm rằng đàn ông xây nhà, đàn bà xây tổ ấm. Cuộc sống hôn nhân được hình dung rõ ràng rằng chồng sẽ là người đi làm kiếm tiền, vợ sẽ là người vun vén gia đình, chăm lo cho chồng con. Mọi chuyện sẽ hoàn toàn hợp lý nếu như người chồng sau giờ tan tầm biết xắn tay áo giúp vợ nấu ăn, giặt đồ, trông con.

Rất nhiều đàn ông đã đổ hết trách nhiệm chăm sóc gia đình lên đầu vợ, đùn đẩy việc nhà vào đôi tay chai sần của vợ. Họ tự cho mình quyền được cung phụng, nằm ườn xem đá bóng trong khi vợ phải quần quật ty tỷ việc đến tận khi đi ngủ. Trong khi đấy, nếu độc thân phụ nữ hoàn toàn có quyền làm chủ thời gian của họ. Tự phục vụ chính mình, tùy ý ăn uống nghỉ ngơi, chẳng cần phải để tâm đến những mối lo vô hình kia. Đấy chính là sự khác biệt lớn nhất giữa phụ nữ có gia đình và các cô nàng son rỗi. Thanh xuân trôi qua trong vô nghĩa, nhan sắc tuột dốc không phanh chính là nỗi sợ khiến chị em mỗi khi nghĩ đến đã thấy hãi hùng - Ảnh minh họa: Internet 3. Sợ không còn thời gian chăm sóc bản thân, phai tàn nhan sắc Bạn thấy đấy, cuộc sống hôn nhân với biết bao trách nhiệm, nghĩa vụ đè nặng lên đôi vai người phụ nữ. Thậm chí, nó bào mòn thanh xuân đến mức chị em chẳng còn thời gian để bước chân ra khỏi nhà, chẳng còn biết tụ tập bạn bè, tận hưởng cuộc sống là gì. Không còn thời gian cho chính mình đồng nghĩa với việc chị em sẽ phải sống quên đi bản thân. Thanh xuân trôi qua trong vô nghĩa, nhan sắc tuột dốc không phanh chính là nỗi sợ khiến chị em mỗi khi nghĩ đến đã thấy hãi hùng.

3 nỗi nhục phụ nữ ở nhà chồng nuôi phải chấp nhận, đừng trách móc ai Phụ nữ lấy chồng, trước khi quyết định ‘ở nhà chồng nuôi’ hãy chuẩn bị tinh thần để đón nhận 3 nỗi tủi nhục, khốn khổ này.

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