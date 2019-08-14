4 chữ KHÔNG giúp bạn trở thành mẫu phụ nữ vạn người mê, cực hiếm người biết

Phụ nữ yêu 14/08/2019 17:16

Muốn trở thành người phụ nữ hấp dẫn, cuốn hút, chị em chỉ cần khắc cốt ghi tâm 4 chữ “không” này là đủ.

Chỉ cần thuộc lòng 4 chữ "không" này, dám chắc bạn sẽ trở thành người phụ nữ hấp dẫn “chết người”, được hàng tá đàn ông đem lòng say mê, nguyện yêu thương suốt đời suốt kiếp.

phu nu hap dan 1
Sự bản lĩnh, cá tính sẽ khiến bạn trở thành người phụ nữ hấp dẫn, khiến đàn ông quên cả đất trời mỗi khi kề cận - Ảnh minh họa: Internet

1. Không lụy tình

Khi là người phụ nữ thông minh thì bạn chính là người phụ nữ hấp dẫn nhất. Bởi lẽ bạn biết mình cần gì, muốn gì, phải làm thế nào để đời mình hạnh phúc hơn nên chẳng bao giờ dại khờ “xuống nước” hay van xin tình yêu của đàn ông. Nếu đối phương đã thay lòng đổi dạ, nàng sẽ dứt khoát buông tay, không níu kéo hay than khóc nửa lời.

Cũng vậy, khi gặp được người đàn ông khiến mình tin yêu họ sẽ chẳng ngại ngần “cầm cưa”, chủ động tiếp cận đối phương. Chính sự bản lĩnh, cá tính và đặc biệt ấy sẽ khiến bạn trở nên cuốn hút không thể cưỡng lại, ai gặp một lần cũng nhớ thương cả đời.

phu nu hap dan 2
Ghen tuông 'đủ liều lượng' sẽ giúp tình cảm lứa đôi thêm bền chặt, gắn kết - Ảnh minh họa: Internet

2. Không cuồng ghen

Phụ nữ đừng vỗ ngực tự khoe rằng “tôi chẳng bao giờ ghen” bởi tình yêu mà không có sự ghen tuông thì quá vô vị. Thực tế chỉ ra rằng, đàn ông rất thích nhìn thấy người phụ nữ của mình ghen tuông. Gương mặt phụng phịu, lời nói hờn trách chứng tỏ rằng bạn sợ mất anh ấy, sợ anh ấy sẽ bị người phụ nữ khác cướp mất. Ghen tuông “đủ liều lượng” sẽ giúp tình cảm lứa đôi thêm bền chặt, gắn kết vì cả hai hiểu rằng đối phương quan trọng với mình đến nhường nào.

Vậy nhưng, chị em chớ dại cuồng ghen, ghen tuông vô cớ. Bạn càng ra sức kiểm soát chàng càng muốn vùng vẫy, phản kháng mà làm liều dẫn đến tình cảm rạn nứt. Thay vào đấy, chị em hãy khiến đối phương phải sợ mất mình, quay sang giữ khư khư người phụ nữ vô giá bên đời họ.

phu nu hap dan 3
Hãy nhớ, đàn ông rất trọng sĩ diện, nếu bị làm cho bẽ mặt họ sẽ nảy sinh oán giận với bạn - Ảnh minh họa: Internet

3. Không nói xấu đàn ông

Đàn ông dù yêu đến mấy cũng không thể chấp nhận việc người phụ nữ của mình đi bêu riếu mình khắp nơi. Việc làm đấy sẽ khiến chàng mất mặt, tổn thương lòng tự trọng và bực dọc vô cùng. Hãy nhớ, đàn ông rất trọng sĩ diện, nếu bị làm cho bẽ mặt họ sẽ nảy sinh oán giận với bạn.

Nếu có điều gì không hài lòng chị em cứ khéo léo trao đổi, khuyên can đối phương để giúp anh ấy hoàn thiện mỗi ngày. Chớ dại nói xấu anh ấy với người khác kẻo rước họa vào thân, người thiệt thòi lại là chính bạn.

phu nu hap dan 4
Thay vì bám lấy nhau như sam, phụ nữ hãy để đàn ông có cơ hội để nhớ nhung mình - Ảnh minh họa: Internet

4. Không bám lấy đối phương như sam

Dù đang yêu hay đã kết hôn thì cả đàn ông lẫn phụ nữ đều cần có không gian riêng cho chính mình. Khi chàng đi café với bạn bè thì bạn hoàn toàn có thể uống trà với hội bạn thân, khi anh ấy đi đá bóng bạn có thể tìm vui bằng lớp học may vá. Thay vì bám lấy nhau như sam, phụ nữ hãy để đàn ông có cơ hội để nhớ nhung mình.

Tôn trọng đời tư, sở thích cá nhân của nhau là cách duy nhất để bạn nhận lại điều tương tự. Có như thế thì đời sống hôn nhân mới tươi mới, vui vẻ và không bao giờ bị nhàm chán.

5 điều phụ nữ càng làm, đàn ông càng ghét

5 điều phụ nữ càng làm, đàn ông càng ghét

Những tưởng “làm màu” như thế này sẽ khiến bản thân trở thành mẫu phụ nữ quyến rũ, “có giá” hơn trong mắt đàn ông nhưng thực tế lại chứng minh điều ngược lại.

Xem thêm
Từ khóa:   phụ nữ quyến rũ phụ nữ thông minh

TIN MỚI NHẤT

Sự thật đằng sau màn va chạm giữa chị dâu - em chồng và bài học đắt giá cho tính thích đọc thấu chuyện người khác

Sự thật đằng sau màn va chạm giữa chị dâu - em chồng và bài học đắt giá cho tính thích đọc thấu chuyện người khác

Tâm sự Eva 50 phút trước
Nỗi xúc động của người con dâu mới khi phát hiện người đứng dưới bếp lúc nửa đêm

Nỗi xúc động của người con dâu mới khi phát hiện người đứng dưới bếp lúc nửa đêm

Tâm sự gia đình 1 giờ 20 phút trước
Nỗi lòng người vợ đang lâng lâng vì quà khủng thì đứng hình trước lời nhắn gửi của chồng

Nỗi lòng người vợ đang lâng lâng vì quà khủng thì đứng hình trước lời nhắn gửi của chồng

Tâm sự 1 giờ 50 phút trước
Nỗi lòng cô gái bị khinh khi vì mang thai trước cưới và bước ngoặt bất ngờ trong đêm

Nỗi lòng cô gái bị khinh khi vì mang thai trước cưới và bước ngoặt bất ngờ trong đêm

Tâm sự gia đình 2 giờ 20 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

Qua đêm nay, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 50 phút trước
Màn vỡ mộng của người đẹp săn chồng giàu và trải nghiệm ê chề ngay đêm đầu tiên chung sống

Màn vỡ mộng của người đẹp săn chồng giàu và trải nghiệm ê chề ngay đêm đầu tiên chung sống

Tâm sự gia đình 2 giờ 50 phút trước
Sự thật đằng sau màn va chạm trớ trêu với người cũ và cái kết muối mặt của người chồng

Sự thật đằng sau màn va chạm trớ trêu với người cũ và cái kết muối mặt của người chồng

Tâm sự 3 giờ 20 phút trước
3 con giáp thiện lương được ƠN TRÊN ĐỀN ĐÁP trong 2 tháng tới, tài lộc đỏ như son, tiền tài cứ thế mà rủng rỉnh túi

3 con giáp thiện lương được ƠN TRÊN ĐỀN ĐÁP trong 2 tháng tới, tài lộc đỏ như son, tiền tài cứ thế mà rủng rỉnh túi

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 50 phút trước
Nỗi bàng hoàng của người chồng khi món quà công tác lại dẫn đến lời thú nhận chấn động

Nỗi bàng hoàng của người chồng khi món quà công tác lại dẫn đến lời thú nhận chấn động

Tâm sự gia đình 4 giờ 20 phút trước
Màn ngỡ ngàng của hai vợ chồng khi biết lý do thật sự đằng sau khoản vay của mẹ chồng

Màn ngỡ ngàng của hai vợ chồng khi biết lý do thật sự đằng sau khoản vay của mẹ chồng

Tâm sự 5 giờ 20 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Ghen tuông đến mức nào có thể trở thành bạo lực?

Ghen tuông đến mức nào có thể trở thành bạo lực?

Mảnh thủy tinh sắc nhọn mang tên "Tình Yêu không lối thoát"

Mảnh thủy tinh sắc nhọn mang tên "Tình Yêu không lối thoát"

Bản tình ca của những người đã đi qua giông bão

Bản tình ca của những người đã đi qua giông bão

Phụ nữ trung niên càng khôn ngoan càng ít xuất hiện ở 3 kiểu tụ tập này

Phụ nữ trung niên càng khôn ngoan càng ít xuất hiện ở 3 kiểu tụ tập này