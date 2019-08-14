4 chữ KHÔNG giúp bạn trở thành mẫu phụ nữ vạn người mê, cực hiếm người biết

Muốn trở thành người phụ nữ hấp dẫn, cuốn hút, chị em chỉ cần khắc cốt ghi tâm 4 chữ “không” này là đủ.

Chỉ cần thuộc lòng 4 chữ "không" này, dám chắc bạn sẽ trở thành người phụ nữ hấp dẫn “chết người”, được hàng tá đàn ông đem lòng say mê, nguyện yêu thương suốt đời suốt kiếp. Sự bản lĩnh, cá tính sẽ khiến bạn trở thành người phụ nữ hấp dẫn, khiến đàn ông quên cả đất trời mỗi khi kề cận - Ảnh minh họa: Internet 1. Không lụy tình Khi là người phụ nữ thông minh thì bạn chính là người phụ nữ hấp dẫn nhất. Bởi lẽ bạn biết mình cần gì, muốn gì, phải làm thế nào để đời mình hạnh phúc hơn nên chẳng bao giờ dại khờ “xuống nước” hay van xin tình yêu của đàn ông. Nếu đối phương đã thay lòng đổi dạ, nàng sẽ dứt khoát buông tay, không níu kéo hay than khóc nửa lời.

Cũng vậy, khi gặp được người đàn ông khiến mình tin yêu họ sẽ chẳng ngại ngần “cầm cưa”, chủ động tiếp cận đối phương. Chính sự bản lĩnh, cá tính và đặc biệt ấy sẽ khiến bạn trở nên cuốn hút không thể cưỡng lại, ai gặp một lần cũng nhớ thương cả đời. Ghen tuông 'đủ liều lượng' sẽ giúp tình cảm lứa đôi thêm bền chặt, gắn kết - Ảnh minh họa: Internet 2. Không cuồng ghen Phụ nữ đừng vỗ ngực tự khoe rằng “tôi chẳng bao giờ ghen” bởi tình yêu mà không có sự ghen tuông thì quá vô vị. Thực tế chỉ ra rằng, đàn ông rất thích nhìn thấy người phụ nữ của mình ghen tuông. Gương mặt phụng phịu, lời nói hờn trách chứng tỏ rằng bạn sợ mất anh ấy, sợ anh ấy sẽ bị người phụ nữ khác cướp mất. Ghen tuông “đủ liều lượng” sẽ giúp tình cảm lứa đôi thêm bền chặt, gắn kết vì cả hai hiểu rằng đối phương quan trọng với mình đến nhường nào.

Vậy nhưng, chị em chớ dại cuồng ghen, ghen tuông vô cớ. Bạn càng ra sức kiểm soát chàng càng muốn vùng vẫy, phản kháng mà làm liều dẫn đến tình cảm rạn nứt. Thay vào đấy, chị em hãy khiến đối phương phải sợ mất mình, quay sang giữ khư khư người phụ nữ vô giá bên đời họ. Hãy nhớ, đàn ông rất trọng sĩ diện, nếu bị làm cho bẽ mặt họ sẽ nảy sinh oán giận với bạn - Ảnh minh họa: Internet 3. Không nói xấu đàn ông Đàn ông dù yêu đến mấy cũng không thể chấp nhận việc người phụ nữ của mình đi bêu riếu mình khắp nơi. Việc làm đấy sẽ khiến chàng mất mặt, tổn thương lòng tự trọng và bực dọc vô cùng. Hãy nhớ, đàn ông rất trọng sĩ diện, nếu bị làm cho bẽ mặt họ sẽ nảy sinh oán giận với bạn. Nếu có điều gì không hài lòng chị em cứ khéo léo trao đổi, khuyên can đối phương để giúp anh ấy hoàn thiện mỗi ngày. Chớ dại nói xấu anh ấy với người khác kẻo rước họa vào thân, người thiệt thòi lại là chính bạn. Thay vì bám lấy nhau như sam, phụ nữ hãy để đàn ông có cơ hội để nhớ nhung mình - Ảnh minh họa: Internet 4. Không bám lấy đối phương như sam Dù đang yêu hay đã kết hôn thì cả đàn ông lẫn phụ nữ đều cần có không gian riêng cho chính mình. Khi chàng đi café với bạn bè thì bạn hoàn toàn có thể uống trà với hội bạn thân, khi anh ấy đi đá bóng bạn có thể tìm vui bằng lớp học may vá. Thay vì bám lấy nhau như sam, phụ nữ hãy để đàn ông có cơ hội để nhớ nhung mình. Tôn trọng đời tư, sở thích cá nhân của nhau là cách duy nhất để bạn nhận lại điều tương tự. Có như thế thì đời sống hôn nhân mới tươi mới, vui vẻ và không bao giờ bị nhàm chán.

5 điều phụ nữ càng làm, đàn ông càng ghét Những tưởng “làm màu” như thế này sẽ khiến bản thân trở thành mẫu phụ nữ quyến rũ, “có giá” hơn trong mắt đàn ông nhưng thực tế lại chứng minh điều ngược lại.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/4-chu-khong-giup-ban-tro-thanh-mau-phu-nu-van-nguoi-me-cuc-hiem-nguoi-biet-334451.html