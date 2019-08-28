Phụ nữ thế này ắt là người lẳng lơ, yêu đương vụng trộm, trốn chồng ngoại tình

Phụ nữ yêu 28/08/2019 17:32

Nếu lấy phải người phụ nữ lẳng lơ thế này làm vợ, đàn ông sẽ phải đối diện với nguy cơ bị vợ “cắm sừng”, lừa dối mình hết lần này đến lần khác.

Dưới đây là những dấu hiệu vạch mặt một người phụ nữ lẳng lơ, không chung thủy, có nguy cơ ngoại tình cao, đàn ông nhất định phải thuộc lòng.

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Một người phụ nữ lẳng lơ luôn muốn nhận được tình yêu của nhiều đàn ông cùng lúc - Ảnh minh họa: Internet

Luôn tỏ ra mình cô đơn

Khi yêu thật lòng, phụ nữ sẽ luôn giữ khoảng cách an toàn với các mối quan hệ khác. Họ thẳng thắn với người khác giới rằng mình đã có người yêu, đã có chồng và khéo léo từ chối những lời tán tỉnh, đong đưa.

Ngược lại, khi có máu lẳng lơ phụ nữ sẽ thường xuyên “thả thính” trên trang cá nhân. Họ tỏ ra mình là cô gái cô đơn, cần có một vòng tay để tựa nương an ủi. Điều này sẽ như chiêu “khích tướng”, giúp những anh chàng đang có tình ý với cô ấy nhảy vào quan tâm săn sóc.

Một khi người phụ nữ của bạn có dấu hiệu này, chứng tỏ cô ấy không phải là mẫu phụ nữ thủy chung, càng không chính chuyên, đoan trang. Nếu không sớm tránh xa, người đau khổ, tổn thương chính là bạn.

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Khi tìm thấy người đàn ông giàu có, thành đạt hơn cô ấy sẽ chẳng ngần ngại dứt nghĩa cạn tình để vui bên duyên mới - Ảnh minh họa: Internet

Không tiếc lời khen ngợi đàn ông khác

Phụ nữ thông minh hay nông cạn cũng thừa tinh tế để hiểu rằng, chẳng đàn ông nào thích bị mang ra so sánh, bị hạ thấp bởi người phụ nữ mình yêu. Phái mạnh xem đấy là sự sỉ nhục, khiến họ hụt hẫng, tổn thương rất nhiều.

Vậy nên, nếu cô ấy không màng đến những gì bạn phải trải qua, không nhận ra việc làm của mình gây nên hậu quả nghiêm trọng như thế nào chứng tỏ trong thâm tâm cô ấy không hề có bạn.

Việc “đứng núi này trông núi nọ” chứng tỏ, bạn chỉ là lựa chọn tức thời, không phải là lựa chọn tối ưu của nàng. Khi tìm thấy người đàn ông giàu có, thành đạt hơn cô ấy sẽ chẳng ngần ngại dứt nghĩa cạn tình để vui bên duyên mới.

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Đây còn là dấu hiệu cho thấy cô ấy rất hứng thú với đàn ông của phụ nữ khác, muốn nếm thử cảm giác chiến thắng khi cướp chồng người - Ảnh minh họa: Internet

Đồng tình với những kẻ thứ ba

Đàn bà ngoại tình, về lý về tình đều sai, đều đáng lên án. Biết đối phương đã có gia đình mà vẫn chen ngang, vẫn bất chấp tất cả là điều không thể thứ tha. Nếu người phụ nữ của bạn lại tỏ ra đồng tình, bênh vực những kẻ thứ ba thì đàn ông cần đề cao cảnh giác.

Việc sống quá cảm tính, chỉ biết nghĩ cho mình mà chẳng màng đến đau khổ, tổn thương và quyền lợi chính đáng của người khác sẽ khiến cô ấy dễ dàng sa vào con đường ngoại tình.

Thậm chí, đây còn là dấu hiệu cho thấy cô ấy rất hứng thú với đàn ông của phụ nữ khác, muốn nếm thử cảm giác chiến thắng khi cướp chồng người.

Cả đàn ông lẫn phụ nữ đều ngoại tình vì 2 lý do này!

Cả đàn ông lẫn phụ nữ đều ngoại tình vì 2 lý do này!

Đây chính là lý do khiến chúng ta thay lòng, đúng với cả đàn ông ngoại tình lẫn phụ nữ phản bội, càng đọc càng thấy quá đúng.

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