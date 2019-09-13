4 cái dại lớn nhất đời đàn bà, mắc phải 1 điều cũng chuốc khổ cả đời

Phụ nữ yêu 13/09/2019 16:57

Dẫu là đàn bà khờ dại hay khôn ngoan bạn cũng đừng phạm phải những điều tuyệt kỵ này kẻo cả đời bất hạnh, nhất là điều đầu tiên

Đã là đàn bà, dù là đàn bà khờ dại hay khôn ngoan nhất định không được phạm phải những sai lầm này kẻo chuốc khổ vào người, cả đời truân chuyên.

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Làm người thứ ba là sai lầm đàn bà khờ dại thường mắc phải, khiến đời họ mãi chìm trong khổ đau, bất hạnh triền miên… - Ảnh minh họa: Internet

Làm người thứ ba

Người thứ ba đừng bao giờ đổ lỗi cho hoàn cảnh bởi đấy chính là sự lựa chọn của bạn. Một khi bạn đã đang tâm chen chân vào gia đình của người khác thì có dùng mọi lý lẽ cũng không thể bao biện cho bản thân.

Trời cao có mắt, hôm nay bạn có thể thành công cướp chồng thiên hạ về làm của mình nhưng ngày sau ắt phải chịu báo ứng nặng nề. Đàn ông ngoại tình, vứt bỏ nghĩa tào khang để ăn nằm với đàn bà khác trẻ đẹp hơn vợ mình là kiểu đàn ông vứt đi, không chút giá trị.

Nếu đã dại dột lấy dẻ lau quấn lên người thì bạn đừng trách vì sao miệng đời mỉa mai, khinh thường và chẳng bao giờ dành sự tôn trọng cho con giáp thứ 13.

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Đừng vì cha mẹ không thích mà chẳng dám làm điều bản thân mong muốn, cũng đừng vội vàng từ bỏ đam mê, người đàn ông mình yêu - Ảnh minh họa: Internet

Sống vì cha mẹ

Con cái có trách nhiệm hiếu thuận với mẹ cha là lẽ tất nhiên. Công ơn sinh thành, dưỡng dục bạn có dùng cả cuộc đời cũng không thể đáp đền hết. Thế nhưng, đàn bà đừng vì thế mà nghe theo mọi mong muốn của mẹ cha, không dám sống cho chính mình.

Đừng vì cha mẹ không thích mà chẳng dám làm điều bản thân mong muốn, cũng đừng vội vàng từ bỏ đam mê, người đàn ông mình yêu chỉ vì đấy không phải là sự lựa chọn của cha mẹ.

Hãy nhớ, đàn bà khôn ngoan nhất là khi dũng cảm sống theo ý mình. Chỉ cần không vi phạm pháp luật, không trái với luân thường đạo lý thì bạn chẳng việc gì phải sợ hãi.

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Biết sống vì mình mới là đàn bà khôn, sống vì người khác, nhất là vì đàn ông thì đấy đích thị là đàn bà khờ dại - Ảnh minh họa: Internet

Sống vì chồng

Đàn bà dại nhất là sống vì chồng, sẵn lòng gạt bỏ cuộc sống riêng tư của mình vì chồng vì con. Họ hi sinh cuộc đời của mình, chôn vùi thanh xuân nơi xó bếp để toàn tâm toàn ý làm một người vợ hiền dâu thảo, người mẹ hoàn hảo trong mắt con cái mà quên mất rằng, chính họ đã tự tước đi quyền được bình đẳng trong gia đình của mình.

Biết sống vì mình mới là đàn bà khôn, sống vì người khác, nhất là đàn ông thì đấy đích thị là đàn bà khờ dại. Đặt cược đời mình vào tay chồng, nếu chẳng may anh ấy thay lòng đổi dạ bạn sẽ chẳng còn gì trong tay. Hà cớ gì đàn bà phải đặt cược, giao cho đối phương quyền quyết định đời mình.

Nếu cứ mải miết hi sinh, một mình vun đắp thì tổ ấm ấy sẽ chẳng thể mang lại cho bạn chút hạnh phúc nào. Nếu không muốn ôm lấy đắng cay, uất hận vào người chị em hãy thay đổi ngay kẻo muộn.

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Đừng chọn chồng chỉ dựa vào túi tiền, đừng dựa vào vật chất để chọn gắn bó với một người  - Ảnh minh họa: Internet

Sống vì tiền

“Một mái nhà tranh, hai quả tim vàng” đặt trong bối cảnh cuộc sống hiện đại như ngày nay chỉ còn là chuyện cổ tích. Dù yêu nhau đến mấy, sâu đậm đến đâu mà quá nghèo khổ thì các cặp đôi khó lòng gắn bò trăm năm. Sự thiếu hụt tiền bạc, túng quẫn khiến tình yêu dần nguội lạnh để nhường chỗ cho những nỗi lo cơm áo gạo tiền.

Thế nhưng, đàn bà nếu quá thực dụng, tham tiền thì ắt sẽ đánh mất giá trị của bản thân. Đừng nghĩ rằng có chút nhan sắc, thân hình bốc lửa thì bạn sẽ “gạ” được đại gia, moi tiền đàn ông. Người càng giàu sẽ tiêu tiền càng cẩn trọng. Họ có thể cho bạn một đồng nhưng sẽ đòi lại thứ có giá trị gấp mười.

Đừng chọn chồng chỉ dựa vào túi tiền, đừng dựa vào vật chất để chọn gắn bó với một người. Bởi lẽ, sống bám vào tiền không phải do mình làm ra là lựa chọn khiến bạn trở nên rẻ tiền trong mắt đối phương.

Đời đàn bà, nhất định không được phạm phải những điều đại kỵ trên kẻo bất hạnh triền miên, chẳng bao giờ ngóc đầu lên được.

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Chẳng thèm đánh ghen làm gì cho bẩn tay, khi chồng ngoại tình, đàn bà khôn ngoan chỉ hỏi 4 câu này đã khiến kẻ phụ bạc kia ê mặt, cả đời không thể ngẩng đầu.

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