Những dấu hiệu chứng tỏ phụ nữ không còn yêu chồng mình nữa

Một người phụ nữ yêu chồng sẽ luôn để tâm đến việc bạn đời đi đâu, làm gì, với ai. Họ quan tâm đến những việc ấy không phải vì muốn quản thúc, mà là để bản thân có thể an tâm rằng chồng mình không gặp phải bất trắc gì.

Nếu có những dấu hiệu vợ hết yêu chồng này, chứng tỏ phụ nữ đã dứt tình cạn nghĩa, chẳng còn thiết tha cuộc hôn nhân hiện tại.

Sự thờ ơ, lạnh nhạt và vô tâm chính là dấu hiệu rõ ràng nhất cho việc phụ nữ không còn yêu chồng mình nữa.

Vậy nhưng, một khi vợ hết yêu chồng thì dẫu đối phương có đi nhậu cả đêm, có say khướt họ cũng chẳng thèm đoái hoài. Bởi lẽ lúc này, với đàn bà chán chồng bạn đời từ lâu đã không còn là mối bận tâm hàng đầu với họ.

Nếu một ngày cô ấy chẳng còn bận tâm việc chồng đi ăn tối cùng ai, nhắn tin với phụ nữ nào thì khi ấy nàng đã cạn tâm mất rồi - Ảnh minh họa: Internet

2. Không còn ghen tuông

Phụ nữ nào cũng muốn chồng là của riêng mình, chẳng bao giờ chấp nhận kiếp chồng chung, càng không muốn bất cứ phụ nữ nào bén mảng đến gần chồng mình. Họ để tâm đến những mối quan hệ quanh chồng, về những khác lạ nơi bạn đời vì lo sợ chồng ngoại tình, phản bội vợ con mà ăn nằm với kẻ thứ ba.

Thế nên, nếu một ngày phụ nữ cạn tâm đến mức chẳng còn bận tâm việc chồng đi ăn tối cùng ai, nhắn tin với phụ nữ nào thì khi ấy đàn ông hãy chuẩn bị tinh thần để đón nhận tờ đơn ly hôn từ vợ.

Dù chồng làm gì sai trái họ cũng chẳng thèm hơn thua đúng sai. Đấy chính là lúc phụ nữ chuẩn bị đường lui cho mình - Ảnh minh họa: Internet

3. Tránh bàn cãi về tương lai

Trong gia đình, phụ nữ luôn là người lo toan nhiều nhất. Bản năng làm vợ, làm mẹ khiến chị em trở nên đảm đang, tháo vát trong quản lý tài chính, chi tiêu trong gia đình. Họ cũng dốc toàn tâm toàn ý chăm sóc chồng con, nuôi dạy con cái nên người. Chính vì yêu, vì chấp nhận hi sinh tất cả cho người mình thương nên phụ nữ yêu chồng không hề toan tính thiệt hơn.

Khi đã hết yêu chồng, khi đã dửng dưng nguội lạnh phụ nữ sẽ chẳng thèm bàn cãi về các vấn đề trong tương lai. Thậm chí, dù chồng làm gì sai trái họ cũng chẳng thèm hơn thua đúng sai. Đấy chính là lúc phụ nữ chuẩn bị đường lui cho mình.

Khi phụ nữ chán chồng họ sẽ giấu kín như bưng những suy nghĩ trong lòng, chẳng cần anh ấy quan tâm đến mình - Ảnh minh họa: Internet

4. Giấu đi suy nghĩ trong lòng

Khi đủ tin yêu, khi xem bạn đời là mảnh ghép hoàn hảo của đời mình phụ nữ sẽ sẵn sàng chia sẻ với đối phương mọi suy nghĩ trong lòng. Họ sẵn lòng tâm sự, tỉ tê và cả than vãn với chồng những mệt mỏi, chán chường hay những bất an của bản thân. Sự đồng cảm, thấu hiểu sẽ giúp tình cảm vợ chồng thêm gắn bó, bền chặt.

Ngược lại, khi phụ nữ chán chồng họ sẽ giấu kín như bưng những suy nghĩ trong lòng. Không còn nhu cầu nói chuyện với chồng, cũng chẳng cần anh ấy quan tâm đến mình.