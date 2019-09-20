4 điều đàn ông cực thích khi ái ân, bất cứ phụ nữ nào cũng phải biết

Chẳng cần bùa mê thuốc lú, vợ chỉ cần biết 4 bí quyết phòng the này đã dư sức khiến chồng say mê cả đời, có cho tiền cũng chẳng thèm ngoại tình.

Một trong những bí quyết phòng the tuyệt đỉnh, đơn giản và hiệu quả nhất mà chị em cần nắm giữ chính là thỏa mãn được 4 điều đàn ông cực thích khi ái ân này. Một trong những bí quyết phòng the chị em cần nằm lòng chính là biết cách khen ngợi để giúp đối phương thăng hoa cảm xúc, tăng thêm ham muốn - Ảnh minh họa: Internet Khen ngợi đối phương khi ái ân Đừng nghĩ chỉ phụ nữ mới yêu bằng tai bởi ngay cả đàn ông cũng thế. Chẳng đàn ông nào thích bị chê bai về ngoại hình hay kỹ thuật gối chăn cả. Những lời khen ngợi về vóc dáng, vòng ngực rắn rỏi, khuôn mặt nam tính hay kỹ thuật điêu luyện là cách giúp đối phương thăng hoa cảm xúc, tăng thêm ham muốn.

Càng biết cách nịnh chồng khi gần gũi, càng khiến anh ấy tự tin về bản thân chị em sẽ thấy sự khác biệt về chất lượng đời sống tình dục được cải thiện đáng kể. Đây cũng là bí kíp phòng the giúp đối tác thêm trân quý, yêu thương người phụ nữ của mình nhiều hơn. Đặc biệt, phụ nữ cũng đừng ngần ngại thể hiện cảm xúc của mình trong cuộc yêu. Đừng dại giấu đi những đê mê cuồng dại, sự phấn khích, thích thú pha lẫn hạnh phúc khi lên giường - Ảnh minh họa: Internet Gọi tên chàng Để tăng gia vị cho cuộc ái ân, để khiến đàn ông say mê đến quên cả đất trời phụ nữ đừng quên gọi tên chàng khi lâm trận. Việc tưởng chừng như đơn giản này nhưng lại mang lại hiệu quả đáng nể. Nó sẽ giúp đối phương biết chắc rằng bạn chẳng hề tơ tưởng đến đàn ông khác khi gần gũi với anh ấy, cũng là cách thể hiện tình yêu bạn dành cho đối phương.

Đặc biệt, phụ nữ cũng đừng ngần ngại thể hiện cảm xúc của mình trong cuộc yêu. Đừng dại giấu đi những đê mê cuồng dại, sự phấn khích, thích thú pha lẫn hạnh phúc khi lên giường. Hãy để anh ấy biết rằng bạn có đang thỏa mãn khi làm “chuyện ấy” hay không để có thể tiết chế hoặc đẩy nhanh cao trào. Càng táo bạo, mãnh liệt và mới mẻ sẽ càng khiến chàng phát cuồng vì bạn - Ảnh minh họa: Internet Không ngại sáng tạo Nếu cứ nằm im như khúc gỗ chờ đối phương chủ động dẫn dắt cuộc chơi từ đầu đến cuối thì cuộc yêu sẽ chán ngán vô cùng. Đàn ông thích một nửa của mình làm chủ cuộc chơi, là người khơi mào khiến chàng khát khao bạn hơn bao giờ hết. Sự táo bạo, mãnh liệt và mới mẻ ấy sẽ khiến chàng như phát cuồng vì bạn. Dám chắc, sau khi đã bị bạn làm cho “phát điên” chàng sẽ vồ lấy bạn như hổ đói vồ mồi cả đêm. Chỉ khi thẳng thắn với nhau thì bạn mới biết đối phương cần gì, muốn gì, thích điều gì để thỏa mãn chúng - Ảnh minh họa: Internet Thẳng thắn nói lên điều mình muốn Cuối cùng, các cặp đôi muốn có đời sống tình dục có hòa hợp, hôn nhân viên mãn đừng ngần ngại nói lên mong muốn, yêu cầu của mình với đối phương. Chỉ khi thẳng thắn với nhau thì bạn mới biết đối phương cần gì, muốn gì, thích điều gì để thỏa mãn chúng. Đúng như câu nói “lia thia quen chậu, vợ chồng quen hơi”, vợ chồng càng hòa hợp gối chăn sẽ càng hạnh phúc ấm êm, kẻ thứ ba dù muốn cũng đừng mơ chen chân. Phụ nữ biết chiều chồng chính là cách giữ chồng nhàn hạ, khôn ngoan nhất.

Đàn bà có 3 ‘thời điểm nhạy cảm’ rất dễ lén lút vụng trộm, cắm sừng chồng Đây chính là 3 thời điểm cực nhạy cảm, khiến không ít đàn bà biến mình trở thành người vợ ngoại tình, lén lút vụng trộm với đàn ông khác sau lưng chồng.

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