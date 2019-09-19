Vợ chồng chỉ cần còn giao tiếp, trò chuyện mỗi ngày thì mọi khúc mắc, giận hờn đều có cơ hội tháo gỡ. Bởi lẽ, chỉ cần thẳng thắn nói lên suy nghĩ của bản thân, thẳng thắn nhận sai và có nỗ lực sửa chữa, hàn gắn thì hôn nhân ắt hạnh phúc, an yên cả đời.

Đừng tưởng chỉ đàn ông mới thích cái mới, bởi đàn bà cũng như thế. Nếu không đủ bản lĩnh để vượt qua 3 thời điểm nhạy cảm này thì chị em sẽ tự biến mình thành người vợ ngoại tình , hư thân trắc nết ngay.

Thực tế, đã có rất nhiều trường hợp đàn bà ngoại tình , phản bội chồng con chỉ vì chồng không cởi mở trong việc giải quyết mâu thuẫn gia đình.

Đứng trước mâu thuẫn, nếu vợ chồng chiến tranh lạnh, xem nhau như người vô hình dẫu vẫn sống cùng một nhà thì nguy cơ đàn bà ngã vào vòng tay đàn ông khác rất cao. Chính vì đang giận chồng nên chỉ cần có người sẻ chia, thấu hiểu và đứng về phía mình thì chị em sẽ xiêu lòng ngay.

Việc phải 'nhịn'chuyện chăn gối quá nhiều ngày khiến đàn bà dễ bị ham muốn thể xác đưa đường chỉ lối mà ngoại tình khi chồng không ở bên mình - Ảnh minh họa: Internet

2. Khi chồng đi công tác nhiều ngày

Vợ chồng tốt nhất vẫn nên sống cùng nhau, bởi những bữa cơm gia đình, những ân cần hỏi han chính là chất keo gắn kết hôn nhân, khiến hai bạn càng yêu thương, trân quý nhau hơn. Nếu vì tính chất công việc mà vợ chồng không thể sống gần nhau, hoặc chồng thường xuyên đi công tác xa nhà nhiều ngày thì nguy cơ hôn nhân tan vỡ rất cao.

Đàn bà nào cũng muốn lấy được người chồng biết kiếm tiền, kiếm được nhiều tiền. Vậy nhưng, chỉ người đàn ông luôn kề vai sát cánh, chia ngọt sẻ bùi mới có thể khiến họ hạnh phúc. Dù có cho vợ cả núi tiền, nhưng lại không thể cho cô ấy những ân cần hỏi han, chăm sóc khi ốm đau và xuất hiện khi cô ấy cần thì mọi thứ vật chất đều là vô nghĩa.

Hơn cả, việc phải “nhịn” chuyện chăn gối quá nhiều ngày khiến đàn bà dễ bị ham muốn thể xác đưa đường chỉ lối mà ngoại tình khi chồng không ở bên mình.

Nếu những ông chồng vô tâm, hời hợt thì đừng trách vì sao vợ ngoại tình, cắm sừng mình chỉ trong chớp mắt - Ảnh minh họa: Internet

3. Khi kết hôn đã lâu

Câu nói “một cái lạ bằng tạ cái quen” không chỉ đúng với đàn ông mà còn ứng với người phụ nữ ngoại tình. Dẫu yêu nhau nồng nàn đến mấy thì sau nhiều năm chung sống chị em cũng sẽ cảm nhận được tình cảm mình dành cho đối phương và chồng dành cho mình đã lạnh nhạt đi ít nhiều.

Còn đâu người chồng hấp dẫn, thân hình săn chắc, còn đâu người đàn ông chiều mình như bà hoàng. Giờ đây, trong mắt đàn bà chỉ còn người chồng với hàng tá thói xấu như lười làm việc nhà, đùn đẩy trách nhiệm chăm con cho vợ và chẳng bao giờ khen ngợi vợ lấy nửa lời.

Nếu đàn ông không cùng vợ giữ lửa hôn nhân, hâm nóng tình cảm. Nếu những ông chồng vô tâm vẫn cứ tự cho rằng “vợ đã hết thanh xuân thì ai mà thèm” thì đừng trách vì sao có đàn ông khác sẵn lòng “thèm”, cũng đừng trách vì sao vợ ngoại tình, cắm sừng chồng chỉ trong chớp mắt.