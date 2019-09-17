Con người ai cũng có tham vọng, bởi nhờ nó mà bản thân nỗ lực không ngừng, phấn đấu từng ngày để đạt được thứ mình muốn. Tuy nhiên, đàn bà khôn ngoan luôn biết điểm dừng, điều khiển lý trí của mình để không bị đồng tiền dẫn dắt mà làm nên những chuyện khiến lương tâm cắn rứt.

Muốn biết một người đàn bà khôn ngoan hay khờ dại chỉ cần nhìn vào bản lĩnh tránh xa 4 điều này, ai thông minh ắt có cuộc đời viên mãn, ai nông cạn sẽ tự ăn mòn lý trí của mình.

Đàn bà nào cũng thích cái đẹp, thích ngắm đàn ông có gương mặt nam tính, thân hình săn chắc. Thuở còn son, bạn có quyền “thả thính” bất cứ anh chàng độc thân nào mình thích. Tất nhiên, cũng chẳng ai có thể lên án việc bạn chủ động rèn giũa để trở thành mẫu phụ nữ hấp dẫn, quyến rũ trong mắt đàn ông.

Một người đàn bà thông minh sẽ chẳng bao giờ tham lam tiền tài bất chính. Họ hiểu rằng, nếu cứ bất chấp tất cả, đạp lên dư luận và vứt bỏ đạo đức để có tiền thì cái giá họ phải trả là rất đắt.

Tuy nhiên, khi đã ký vào giấy đăng ký kết hôn, đã là vợ người ta thì phụ nữ cần phải một lòng một dạ với chồng con. Nếu đã có gia đình nhưng vẫn tham lam dục vọng ngoài giá thú, ngoại tình sau lưng chồng và lén lút vụng trộm với đàn ông khác thì đấy chính là khởi đầu cho những tai họa triền miên ập xuống đời bạn.

Bạn cần tỉnh táo để không bị ru ngủ trong mê cung hoa mật, để người khác khiến mình trở nên mụ mị đến mức ngủ quên trong những lời nịnh hót - Ảnh minh họa: Internet

3. Lời nịnh hót

Người xưa có câu “đàn ông yêu bằng mắt, đàn bà yêu bằng tai”, phụ nữ mạnh mẽ hay ngoan cường đến mấy cũng thích được “rót mật vào tai”, thích được nghe những lời ngọt ngào, khen ngợi. Vậy nhưng, chị em cần cẩn trọng trước những người thường xuyên dành những lời có cánh cho mình.

“Lời thật mất lòng”, “mật ngọt chết ruồi”, bạn cần tỉnh táo để không bị ru ngủ trong mê cung hoa mật, để người khác khiến mình trở nên mụ mị đến mức ngủ quên trong những lời nịnh hót.

Nếu bạn luôn bất mãn với cuộc sống, luôn có thái độ thù hằn, ganh ghét với những người có cuộc sống tốt đẹp hơn mình thì hãy dẹp bỏ tư tưởng ấy ra khỏi đầu ngay - Ảnh minh họa: Internet

4. Thứ không phải của mình

Người đàn bà bản lĩnh sẽ chẳng vì ganh ghét, đố kỵ mà cố cướp lấy thứ đang ở trong tay đàn bà khác. Bạn hoàn toàn có quyền ganh đua với người khác, bởi đấy là cách để bản thân không ngừng phấn đấu, hoàn thiện bản thân và gặt hái những thành tựu mới.

Thế nhưng, nếu bạn luôn bất mãn với cuộc sống, luôn có thái độ thù hằn, ganh ghét với những người có cuộc sống tốt đẹp hơn mình thì hãy dẹp bỏ tư tưởng ấy ra khỏi đầu ngay. Thay vì đạp người khác xuống để ngoi lên, sao bạn không học cách tiến về phía trước, vượt mặt đối phương bằng đôi chân của mình.