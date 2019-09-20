3 bí mật ‘sống để dạ, chết mang theo’, phụ nữ khôn ngoan chẳng dại tiết lộ với chồng

Phụ nữ yêu 20/09/2019 16:16

Dù có “đánh chết” phụ nữ khôn ngoan cũng không bao giờ tiết lộ 3 bí mật này với bạn đời, nhất là điều thứ 2.

Đúng như câu nói “sống để dạ, chết mang theo”, một người phụ nữ khôn ngoan sẽ chẳng dại dột tiết lộ 3 bí mật này với chồng.

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Dù là phụ nữ khôn ngoan hay khờ dại bạn cũng hãy nhớ, dù anh ấy có dỗ ngọt thế nào cũng đừng tiết lộ về quá khứ với người cũ - Ảnh minh họa: Internet

1.“Chuyện ấy” với người cũ

Ký ức là những gì đã qua,  người yêu cũ đã xa nhưng đàn ông dù bao dung đến mấy cũng chẳng độ lượng đến mức bàng quan trước quá khứ của vợ. Đặc biệt, mọi đàn ông đều tò mò về ký ức chăn gối của vợ với người yêu cũ.

Dù là phụ nữ thông minh hay khờ dại bạn cũng hãy nhớ, dù anh ấy có dỗ ngọt bạn bằng những câu nói đầy thuyết phục như “anh chỉ hỏi cho biết, chứ chẳng đánh giá gì về em cả”, “anh không thèm ghen với quá khứ của em”. Thế nhưng, sau khi được tiết lộ anh ấy sẽ hụt hẫng, khó chịu và bực dọc vô cùng.

Đây cũng là nguyên do khiến hôn nhân rạn nứt, vợ chồng vì thế mà ngờ hoặc, vô tình gây tổn thương nhau.

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Nếu bạn dại dột nói với chồng rằng 'em ghét mẹ anh', 'em không thể hiểu nổi sao mẹ anh lại cay nghiệt như thế' sẽ khiến chồng khó chịu và quay sang chán ghét vợ dù điều bạn nói chẳng hề sai - Ảnh minh họa: Internet

2. Cảm xúc tiêu cực về nhà chồng

Hôn nhân không chỉ là chuyện của hai người, đấy còn là chuyện của hai bên gia đình. Đàn ông lấy vợ, cuộc sống chẳng mấy đổi thay. Thế nhưng, phụ nữ lấy chồng, cuộc sống gần như đảo lộn hoàn toàn. Những khác biệt trong lối sống, cách hành xử khiến những nàng dâu mới mệt mỏi để tìm cách dung hòa.

Tất nhiên, mẹ chồng nàng dâu sẽ khó tránh những mâu thuẫn, xung đột mới có thể tìm thấy điểm chung và biết cách tiết chế cảm xúc. Nếu bạn dại dột nói với chồng rằng “em ghét mẹ anh”, “em không thể hiểu nổi sao mẹ anh lại cay nghiệt như thế” sẽ khiến chồng khó chịu và quay sang chán ghét vợ dù điều bạn nói chẳng hề sai.

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Một khi đã yêu thương thật lòng bạn sẽ luôn thấy đối phương đáng yêu, hấp dẫn dù họ không có vẻ ngoài hoàn hảo - Ảnh minh họa: Internet

3. Chê bai ngoại hình của đối phương

Người xưa có câu “yêu nhau yêu cả đường đi, ghét nhau ghét cả tông ti họ hàng”, “trong mắt tình nhân có Tây Thi” để chỉ rằng chỉ cần “yêu nhau củ ấu cũng tròn, ghét nhau quả bồ hòn cũng méo”. Một khi đã yêu thương thật lòng bạn sẽ luôn thấy đối phương đáng yêu, hấp dẫn dù họ không có vẻ ngoài hoàn hảo. Ngoài ra, bí quyết giữ chồng đơn giản nhất là hãy không ngừng khen ngợi anh ấy.

Việc chê bai về ngoại hình, vóc dáng hay những khuyết điểm trên cơ thể chồng chính là sai lầm lớn nhất của phụ nữ. Việc làm vô duyên này của vợ sẽ khiến chồng tự ti và dùng chính sự tàn nhẫn ấy để đáp lại, quay sang chê bai chán ngán vẻ ngoài của bạn đời.

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