Thay vì mang chồng ra để hơn thua, phụ nữ hãy dùng số tiền trong tài khoản ngân hàng để chứng minh đẳng cấp

Phụ nữ yêu 01/10/2019 17:02

Muốn biết phụ nữ khôn ngoan hay khờ dại, bản lĩnh hay kém cỏi chỉ cần nhìn vào số tiền trong tài khoản ngân hàng sẽ rõ.

Phụ nữ lấy chồng, đừng bao giờ mong vào việc được chồng nuôi, được trở thành bà hoàng chỉ việc nằm ngửa mà ăn, rung đùi hưởng lộc. Người phụ nữ khôn ngoan thừa hiểu rằng chỉ khi tự lực tự cường, có sự nghiệp riêng và kiếm được nhiều tiền thì họ mới có được hạnh phúc thật sự, mới nhận được sự trân trọng từ bạn đời.

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 Một người phụ nữ khôn ngoan sẽ không mong lấy chồng để được bao nuôi, càng không khờ dại tự biến mình thành kẻ ăn bám - Ảnh minh họa: Internet

Đời phụ nữ, đừng cố gắng tìm mọi cách, dùng trăm phương nghìn kế để có cho mình một tấm chồng. Lấy chồng cho bằng bạn bằng bè, để làm hài lòng mẹ cha, vì sợ quá lứa lỡ thì sẽ mang danh gái ế là sai lầm lớn nhất đời người phụ nữ.

Là phụ nữ, bạn chỉ nên kết hôn khi đã chuẩn bị đủ hành trang để bước vào cuộc sống lứa đôi, khi đã thực sự sẵn sàng, khi tình yêu cả hai dành cho nhau đủ lớn. Bởi lẽ, nếu mong lấy chồng để được bao nuôi, không cần lo lắng chuyện tiền nong thì bạn sẽ tự biến mình trở thành kẻ ăn bám đáng ghét trong mắt gia đình chồng và người đời.

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Chồng có thể vui vẻ cung phụng bạn ngày một ngày hai, nhưng nếu phải nuôi vợ cả đời kiểu đấy thì đàn ông hiền lành đến mấy cũng sẽ nổi đoá - Ảnh minh họa: Internet

Bạn biết đấy, hôn nhân đâu chỉ có “một túp lều tranh, hai quả tim vàng”. Tình yêu, trách nhiệm, cơm áo gạo tiền và hàng tá áp lực không tên khác sẽ đè nặng lên vai người phụ nữ, và cả đàn ông. Một người phụ nữ thông minh, được chồng yêu chiều kiêng nể là khi cô ấy có thể cùng chồng cáng đáng chuyện gia đình, cùng nhau gầy dựng kinh tế gia đình chứ không phải người vợ ăn không ngồi rồi, vô công rồi nghề.

Hãy nhớ, chẳng ai cấm bạn dựa dẫm vào chồng, cũng không ai cấm đoán bạn nghỉ việc ở nhà chồng nuôi. Thế nhưng, chồng có thể vui vẻ cung phụng bạn ngày một ngày hai, nhưng nếu phải nuôi vợ cả đời kiểu đấy thì đàn ông hiền lành đến mấy cũng sẽ nổi đoá.

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Một người vợ được chồng yêu là khi cô ấy có thể cùng bạn đời chia sẻ mọi điều trong cuộc sống  - Ảnh minh họa: Internet

Không nổi đóa sao được khi vợ ở nhà đầu bù tóc rối với cơm nước, chợ búa, ghen tuông vô lối khi chồng đi sớm về khuya lo kiếm tiền. Không nổi đóa sao được khi những đồng nghiệp nữ khác đều có sự nghiệp riêng, có đam mê với công việc và có khả năng tự kiếm tiền trong khi vợ mình chỉ ru rú trong nhà ăn bám chồng.

Thậm chí, nói chuyện với người vợ thuần nội trợ đàn ông càng thấy phát chán. Bởi nhân sinh quan của cô ấy là giá thịt cá, rau củ, là chiếc đầm đẹp, thỏi son mới chứ chẳng hề để tâm đến những vấn đề lớn lao hơn như những vùng đất xinh đẹp, những kế hoạch kinh doanh hay phương án giải quyết những khó khăn trong công việc, cũng không thể đỡ đần chồng trong sự nghiệp.

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Dù độc thân hay đã kết hôn, dù đã ly hôn hay vẫn đang là gái ế thì phụ nữ nhất định phải kiếm ra tiền, kiếm thật nhiều tiền - Ảnh minh họa: Internet

Phụ nữ dại khờ từ bỏ tất cả vì chồng, hi sinh cho con hãy sớm tỉnh ngộ. Nếu không đừng trách vì sao chồng chán ngán người vợ vô vị mà biến mình thành đàn ông ngoại tình, con cái không tôn trọng mẹ.

Dù độc thân hay đã kết hôn, dù đã ly hôn hay vẫn đang là gái ế thì phụ nữ nhất định phải kiếm ra tiền, kiếm thật nhiều tiền. Bạn càng chăm chỉ làm việc, càng nỗ lực không ngừng thì thành quả bạn nhận được sẽ tỉ lệ thuận với những gì bạn đã bỏ ra.

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Muốn biết phụ nữ hạnh phúc hay không, tài giỏi thế nào chỉ cần nhìn vào số dư trong tài khoản ngân hàng của cô ấy sẽ rõ - Ảnh minh họa: Internet

Rồi bạn sẽ thấy, phụ nữ độc lập, cá tính và có tiền sẽ chẳng mấy khó khăn trong việc khiến đời mình trở nên thú vị, hạnh phúc. Đàn ông hôm nay là của mình, mai đã có thể là của đàn bà khác. Chỉ có tiền mới chung thủy với ta mãi mãi, không bao giờ bội bạc ta.

Chỉ cần có ước mơ, có hoài bão, có gan làm giàu và dám làm chủ đời mình, vượt qua những định kiến của xã hội bạn sẽ thấy cuộc sống của mình giá trị hơn nhiều. Đừng mang người đàn ông của mình ra hơn thua với nhau, bởi muốn biết phụ nữ hạnh phúc hay không, tài giỏi thế nào chỉ cần nhìn vào số dư trong tài khoản ngân hàng của cô ấy sẽ rõ.

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