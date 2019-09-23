4 kiểu đàn ông không có tố chất làm chồng, phụ nữ hãy tránh xa kẻo bất hạnh một đời

Phụ nữ yêu 23/09/2019 16:39

Dù có kiếm được tiền tỷ, thành công trong sự nghiệp nhưng khi làm chồng, 4 kiểu đàn ông này lại là những người chồng vô tâm bậc nhất, làm khổ vợ con.

Phụ nữ lấy chồng, muốn cả đời an yên, hạnh phúc chớ dại dây vào 1 trong 4 kiểu đàn ông này, bởi họ ắt là người chồng vô tâm, khiến vợ tủi thân một đời.

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Đàn ông ích kỷ, ấu trĩ chắc chắn là người chồng vô tâm, chỉ chăm chăm đến lợi ích của bản thân mà chẳng thèm bận tâm đến cảm xúc của vợ - Ảnh minh họa: Internet

1. Ích kỷ, chỉ nghĩ cho bản thân

Phụ nữ lấy chồng, đừng dại dột nhìn vào túi tiền của đối phương mà quyết định tiến tới hôn nhân, cũng đừng khờ dại kết hôn khi chưa thực sự hiểu rõ người đàn ông ấy. Thay vì ham lấy đàn ông giàu, chị em hãy chọn người đàn ông tốt làm chồng mới mong có được hôn nhân hạnh phúc.

Bởi lẽ, đàn ông tốt sẽ luôn ưu tiên cho gia đình, đặt bạn đời lên trên hết. Trong khi đấy, đàn ông ích kỷ, ấu trĩ lại chỉ chăm chăm đến lợi ích của bản thân mà chẳng thèm bận tâm đến cảm xúc của bạn đời.

Thậm chí, kiểu đàn ông vô tâm này còn xem thường vợ, bắt đối phương phải răm rắp phục tùng mình mà chẳng cần phân định đúng sai.

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Đàn ông cuồng ghen chưa hẳn vì yêu bạn, mà là vì không tự tin vào chính mình, luôn nghi hoặc người khác - Ảnh minh họa: Internet

2. Thích kiểm soát

Một người đàn ông không có tố chất làm chồng chắc chắn là một người thích kiểm soát, áp đặt. Họ đòi hỏi người phụ nữ của mình phải khai báo mọi thứ về cuộc sống của cô ấy nhằm quản lý và kiềm kẹp đối phương.

Tất nhiên, đây cũng là chân dung của người chồng cuồng ghen, luôn nơm nớp lo sợ vợ sẽ “cắm sừng” sau lưng mình. Họ làm thế chưa hẳn vì yêu bạn, mà là vì không tự tin vào chính mình, luôn nghi hoặc người khác.

Thực chất, đàn ông có thể dùng ty tỷ lý do để bao biện cho việc làm này của mình. Vậy nhưng, chị em đừng dại dột tin vào những lời chót lưỡi đầu môi ấy kẻo cả đời này bạn sẽ bị người chồng vô tâm, gia trưởng nhốt chặt trong bốn bức tường hôn nhân.

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Thái độ ngang ngược, kiêu ngạo và độc tài ấy sẽ khiến họ trở thành người chồng tệ bạc trong nay mai - Ảnh minh họa: Internet

3. Hay lấp liếm lỗi lầm của mình

Những người đàn ông thích biện minh, hay chối bay chối biến những việc sai trái mình đã làm thường sẽ trở thành người chồng ngoại tình. Bởi lẽ, họ chưa bao giờ dám nhận sai, chưa bao giờ cúi đầu xin lỗi trước người phụ nữ của mình. Thái độ ngang ngược, kiêu ngạo và độc tài ấy sẽ khiến họ trở thành người chồng tệ bạc trong nay mai.

Phụ nữ lấy chồng, dù khôn ngoan hay khờ dại cũng hãy tránh xa kiểu đàn ông này. Đừng chờ đến khi chồng dắt bồ nhí về nhà, ái ân trên chiếc giường của bạn nhưng vẫn bắt vợ phải chấp nhận kiếp chung chồng thì đời bạn đã quá bi thương.

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Thứ mà chồng vũ phu để lại trên người bạn không chỉ là những vết bầm tím mà còn cả vết sẹo sâu hoắm trong tâm hồn - Ảnh minh họa: Internet

4. Vũ phu

Đàn ông phạm phải 3 thói xấu trên, nếu thực tâm thay đổi phụ nữ vẫn có thể bỏ qua. Vậy nhưng, một người đàn ông sẵn sàng dùng bạo lực với phụ nữ thì anh ta xứng đáng bị vứt vào sọt rác.

Kiểu đàn ông cặn bã này chẳng đáng một xu. Nếu ngay cả người yêu, vợ mà anh ta cũng có thể vung tay tàn độc như thế thì nửa đời còn lại chị em sẽ sống trong đòn roi xen lẫn nước mắt.

Nhẫn nhục chịu đựng để làm gì, dây dưa không dứt để làm gì khi mà thứ anh ta để lại trên người bạn không chỉ là những vết bầm tím mà còn cả vết sẹo sâu hoắm trong tâm hồn.

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