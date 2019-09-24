3 kiểu phụ nữ khiến đàn ông dù yêu đến mấy cũng khiếp sợ mà xa lánh cả đời

Phụ nữ yêu 24/09/2019 16:37

Nếu thuộc một trong 3 mẫu phụ nữ vô duyên, khiến đàn ông mệt mỏi khi yêu dưới đây, bạn cần thay đổi ngay để không phải chịu cảnh cô quả cả đời, bị chồng chán ngán.

Tình yêu chỉ mang lại hạnh phúc cho người trong cuộc khi cả hai có những rung cảm trong tâm hồn, sự đồng điệu và hấp lực khó cưỡng với nhau. Nếu chỉ mang đến cho người mình yêu sự mệt mỏi, chán chường và đau khổ thì người phụ nữ vô duyên nên xem lại bản thân.

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Trong mắt đàn ông, phụ nữ vô duyên nhất là khi thích sống bám, chờ chồng cung phụng - Ảnh minh họa: Internet

1. Phụ nữ yếu đuối, sống lệ thuộc

Đàn ông vốn được xem là trụ cột gia đình, là người cáng đáng trọng trách chăm sóc vợ con. Thế nên, họ thích những người phụ nữ dịu dàng, tinh tế để có thể chia sẻ mọi điều trong cuộc sống. Nếu phụ nữ yếu đuối đến mức lúc nào cũng lấy nước mắt ra uy hiếp, bắt đối phương phải phục tùng mình thì dù yêu đến mấy chàng cũng khiếp sợ mà bỏ của chạy lấy người.

Sống kiếp tầm gửi, ăn bám cả đời chính là một trong những điều đàn ông ghét ở phụ nữ. Nếu bạn cứ mặc định việc kiếm tiền là của đàn ông, chỉ chực chờ đối phương bao nuôi mình thì dám chắc, chàng sẽ thấy bạn là gánh nặng.

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Cho đi quá nhiều, không giữ lại chút gì cho mình, không chừa đường lui cho bản thân chính là sai lầm khiến bạn ngày càng mất đi sức hấp dẫn và giá trị trong mắt đàn ông - Ảnh minh họa: Internet

2. Phụ nữ chấp nhận hi sinh vô điều kiện

Một người phụ nữ hy sinh quá nhiều, hy sinh vô điều kiện chưa bao giờ là điều tốt. Bởi lẽ, bạn càng tận tụy, càng ôm lấy thua thiệt vào người thì thời gian đầu, đàn ông còn thấy cảm kích, hàm ơn. Vậy nhưng về lâu về dài, chàng sẽ chẳng còn biết ơn, mà ngầm xem đấy là trách nhiệm, nghĩa vụ, là lợi ích đương nhiên họ được nhận.

Cho đi quá nhiều, không giữ lại chút gì cho mình, không chừa đường lui cho bản thân chính là sai lầm khiến bạn ngày càng mất đi sức hấp dẫn và giá trị trong mắt đàn ông. Đáng buồn thay, đàn ông chưa bao giờ xem trọng phụ nữ lụy tình.

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 Chính vì không có lòng tin, bất an nên chẳng đàn ông nào dám gắn bó đời mình với người phụ nữ có quá nhiều toan tính - Ảnh minh họa: Internet

3. Mẫu phụ nữ quá toan tính

Một người phụ nữ từng trải nhưng cố tỏ ra ngây thơ, điêu ngoa nhưng vờ khờ dại là điều đàn ông nào cũng khiếp sợ. Họ chẳng sợ bị đối phương lừa gạt hay qua mặt mình, mà họ sợ rằng chẳng biết lời nào của bạn nói ra là thật, lời nào là giả.

Lòng tin chính là nền tảng vững chắc nhất của mọi mối quan hệ. Nếu phụ nữ quá toan tính, thủ đoạn thì chẳng ai lại dám tin tưởng bạn cả. Đây cũng là lý do vì sao mẫu phụ nữ này thường bất hạnh, trắc trở trong chuyện tình duyên. Chính vì không có lòng tin, bất an nên chẳng đàn ông nào dám gắn bó đời mình với họ.

Là phụ nữ, muốn trở thành người phụ nữ cuốn hút, duyên dáng bạn cần tránh xa những sai lầm chết người trên. Đừng để sự vô tâm biến mình thành người phụ nữ vô duyên, cô quả cả đời, kiếm tìm mãi cũng chẳng tìm thấy người đàn ông của đời mình.

Không ngờ đây lại là 3 kiểu phụ nữ đàn ông ghét nhất!

Không ngờ đây lại là 3 kiểu phụ nữ đàn ông ghét nhất!

Đàn ông dù dễ tính đến mấy cũng chẳng thể ưa nổi 3 kiểu phụ nữ này, thậm chí, rất nhiều mày râu đã thừa nhận rằng đây chính là 3 kiểu phụ nữ đàn ông ghét nhất.

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