4 kiểu phụ nữ được trời Phật chở che, thường lấy chồng giàu sang, thành đạt

Phụ nữ yêu 22/09/2019 16:30

Muốn trói chặt trái tim người đàn ông thành đạt, giàu có, phụ nữ cần rèn giũa để có được 4 đức tính của mệnh phụ phu nhân này.

Phụ nữ kiểu này ắt là người có số mệnh phụ phu nhân, thuở độc thân khổ cực bao nhiêu thì sau khi lấy chồng càng sung túc bấy nhiêu, cả đời được chồng nuông chiều như bà hoàng.

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Tự lập, bản lĩnh chính là đức tính giúp bạn trở thành người phụ nữ có số mệnh phụ phu nhân, lấy chồng đại gia, được cưng chiều hết mực - Ảnh minh họa: Internet

Phụ nữ tự lập, bản lĩnh

Nếu nghĩ đàn ông thành đạt nào cũng muốn lấy người phụ nữ dễ nghe dễ bảo, nói gì nghe nấy thì bạn đã nhầm. Thực chất, đàn ông càng có tiền, càng kiếm ra tiền sẽ càng chán ngán những cô nàng liễu yếu đào tơ, vô công rồi nghề.

Một người phụ nữ thông minh, bản lĩnh và có tài năng để có thể trở thành trợ thủ đắc lực cho mình chính là lựa chọn hàng đầu của đàn ông mỗi khi lập gia đình. Hơn cả, nếu vợ có sự nghiệp riêng, gặt hái được những thành tựu đáng nể trong công việc sẽ càng khiến chồng tự hào về cô ấy mỗi khi nhắc đến.

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Sự thanh lịch toát lên từ phong thái, cách trò chuyện hay đối nhân xử thế đã dư sức toát lên cốt cách đặc biệt bên trong người vợ có số mệnh phụ phu nhân - Ảnh minh họa: Internet

Phụ nữ có khí chất, thanh lịch

Sự nghiệp thành công, có địa vị trong xã hội nên đàn ông ắt sẽ muốn tìm một người phụ nữ có khí chất, thanh lịch làm vợ. Bởi lẽ, những ông chồng không chỉ cần một người bạn đời cùng ăn cùng ngủ, cùng già đi bên nhau mà người vợ ấy còn phải có sự tinh tế trong đối nhân xử thế, biết cách “đắc nhân tâm” để cùng chồng gầy dựng sự nghiệp.

Sự thanh lịch toát lên từ phong thái, cách trò chuyện hay đối nhân xử thế đã dư sức toát lên cốt cách đặc biệt bên trong người vợ hoàn hảo. Cũng nhờ những phẩm chất này mà người phụ nữ có số mệnh phụ phu nhân này được chồng yêu chiều hết mực, cả đời sắt son.

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Càng sống giản đơn, ngay thẳng và yêu chồng chiều con phụ nữ khôn ngoan càng khiến bạn đời quyết tâm dành cả đời để chở che - Ảnh minh họa: Internet

Phụ nữ dịu dàng, biết điều

Sau những lo toan bạc tiền, bộn bề công việc, khi trở về nhà đàn ông chỉ muốn được đón chào bởi người vợ dịu dàng, tâm lý. Một cốc nước mát khi chồng đi làm về, bồn nước ấm được chuẩn bị sẵn hay mâm cơm với những món anh ấy thích chính là cách giúp bạn trở thành người phụ nữ quyến rũ nhất trong mắt chồng.

Càng sống giản đơn, ngay thẳng và yêu chồng chiều con phụ nữ càng khiến bạn đời quyết tâm dành cả đời để chở che, nuông chiều hết mực.

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Một gia đình ấm êm hòa thuận, mọi thành viên luôn bảo bọc, thương yêu nhau chính là tài sản quý giá nhất trong đời đàn ông - Ảnh minh họa: Internet

Phụ nữ hiếu thuận, thiện lương

Đàn ông càng kiếm được nhiều tiền càng muốn mang lại những gì tốt đẹp nhất cho gia đình, người thân của mình. Đặc biệt, đối với mẹ cha đàn ông càng dốc lòng đáp đền công ơn sinh thành, dưỡng dục. Vậy nên, nếu vợ hiếu thuận, đối đãi tử tế với cha mẹ chồng thì ắt sẽ được chồng thương.

Một gia đình ấm êm hòa thuận, mọi thành viên luôn bảo bọc, thương yêu nhau chính là tài sản quý giá nhất trong đời đàn ông. Nếu phụ nữ thông minh có thể cho chồng một gia đình như thế thì chàng sẽ chẳng bao giờ để bạn phải ăn cơm một mình.

3 bí mật ‘sống để dạ, chết mang theo’, phụ nữ khôn ngoan chẳng dại tiết lộ với chồng

3 bí mật ‘sống để dạ, chết mang theo’, phụ nữ khôn ngoan chẳng dại tiết lộ với chồng

Dù có “đánh chết” phụ nữ khôn ngoan cũng không bao giờ tiết lộ 3 bí mật này với bạn đời, nhất là điều thứ 2.

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