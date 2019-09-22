Phụ nữ ngoại tình, dù giấu kín như bưng cũng sẽ để lộ những sơ hở không thể chối cãi này

Phụ nữ yêu 22/09/2019 16:15

Dưới đây là những dấu hiệu nhận biết phụ nữ ngoại tình, chồng chỉ cần để ý sẽ phát hiện ngay, chính xác đến khó tin.

Chẳng cần bắt ghen tận giường, dựa vào những dấu hiệu này chồng sẽ biết ngay vợ mình có phải là người phụ nữ ngoại tình hay không.

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Rất có thể, phụ nữ ngoại tình đang muốn gây chú ý với đàn ông khác ngoài chồng nên mới ăn diện hơn ngày thường -  Ảnh minh họa: Internet

Ăn diện hơn bình thường

Phụ nữ có gia đình thường có tâm lý chung trong việc tiết kiệm chi tiêu để vun vén cho gia đình. Tiêu một đồng cho mình họ cũng cân nhắc lên xuống, thắt lưng buộc bụng. Thậm chí, nhiều chị em còn không dám mua mỹ phẩm đắt tiền cho bản thân dù rất muốn, rất thích và rất sợ già nua xấu xí.

Phụ nữ nào cũng thích làm đẹp, cũng muốn bản thân trở nên hấp dẫn, gợi cảm trong mắt chồng. Thế nhưng, nếu thời gian gần đây vợ bạn thường chăm chút bản thân quá mức, ăn diện hơn ngày thường thì các quý ông cần cẩn trọng. Bởi lẽ, rất có thể cô ấy đang muốn gây chú ý với đàn ông khác ngoài chồng nên mới như thế.

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Cô ấy nhìn thấy chồng đã chướng tai gai mắt, chỉ cần chồng làm gì không vừa ý mình sẽ quát tháo ầm ĩ để giải tỏa những uẩn ức trong lòng - Ảnh minh họa: Internet

Thường cáu gắt, giận hờn vô cớ

Vì đã mang trong tim hình bóng của đàn ông khác, vì đã chán ngán cuộc hôn nhân hiện tại nên vợ ngoại tình sẽ quay sang chán chồng. Cô ấy nhìn thấy chồng đã chướng tai gai mắt, chỉ cần chồng làm gì không vừa ý mình sẽ quát tháo ầm ĩ để giải tỏa những uẩn ức trong lòng.

Nếu vợ bạn bỗng nhiên trở nên cáu gắt, khó tính và kiếm cớ gây chuyện thì chồng cần bình tĩnh để theo dõi thêm. Đừng vờ lờ đi kẻo bị vợ cắm sừng lúc nào không hay.

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Vì sống tình cảm, đặt nặng cảm xúc nên phụ nữ một khi đã tơ tưởng đến đàn ông khác sẽ chẳng còn thiết tha chuyện gối chăn với chồng - Ảnh minh họa: Internet

Lơ là chuyện gối chăn

Nếu đàn ông ngoại tình về nhà vẫn ái ân với vợ như bình thường để giải quyết nhu cầu, che giấu chuyện mình đã “no xôi chán chè” bên ngoài thì người vợ ngoại tình không như thế.

Vì sống tình cảm, đặt nặng cảm xúc nên phụ nữ một khi đã tơ tưởng đến đàn ông khác sẽ chẳng còn thiết tha chuyện gối chăn với chồng. Nàng sẽ tìm đủ cách né tránh, từ chối chiều chồng, “giữ thân như ngọc”.

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Nếu bỗng nhiên nàng chẳng còn quan tâm đến chồng, cũng không thèm để tâm đến con cái thì chồng cần tỉnh táo để suy nghĩ nghiêm túc về cuộc hôn nhân của mình - Ảnh minh họa: Internet

Không quan tâm gia đình

Trong gia đình, phụ nữ luôn là người lo toan cho các thành viên, quán xuyến việc nhà. Thế nhưng, nếu bỗng nhiên nàng chẳng còn quan tâm đến chồng, cũng không thèm để tâm đến con cái thì chồng cần tỉnh táo để suy nghĩ nghiêm túc về cuộc hôn nhân của mình.

Đặc biệt, nếu cô ấy thường xuyên viện cớ bận rộn công việc để đi sớm về khuya hay dùng mạng xã hội, điện thoại quá nhiều thì đấy cũng là dấu hiệu tố cáo phụ nữ ngoại tình.

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