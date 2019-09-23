Không ngờ đây lại là 3 kiểu phụ nữ đàn ông ghét nhất!

Phụ nữ yêu 23/09/2019 17:22

Đàn ông dù dễ tính đến mấy cũng chẳng thể ưa nổi 3 kiểu phụ nữ này, thậm chí, rất nhiều mày râu đã thừa nhận rằng đây chính là 3 kiểu phụ nữ đàn ông ghét nhất.

Muốn trở thành mẫu phụ nữ vạn người say mê chị em chỉ cần tránh xa những sai lầm của 3 kiểu phụ nữ đàn ông ghét nhất này là đủ.

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Không chung thủy chính là mẫu phụ nữ đàn ông ghét nhất, dù có cho tiền họ cũng chẳng dại dây dưa -  Ảnh minh họa: Internet

Phụ nữ không chung thủy

Vốn có tính sở hữu cao nên trong tình yêu hay hôn nhân, đàn ông luôn xem trọng sự chung thủy. Họ không thể chấp nhận việc người phụ nữ của mình chẳng hề từ chối những người đàn ông khác, càng không thể dung thứ việc cô ấy đong đưa, bắt cá hai tay.

Dù phụ nữ quyến rũ, hấp dẫn hay thông minh đến mấy nhưng lại không chung thủy thì chẳng đàn ông nào ngu dại tiếp tục mối quan hệ tình cảm với cô ấy. Họ thừa thông minh để hiểu rằng, đối phương đứng núi này trông núi nọ, chỉ xem mình là bến đỗ tạm thời. Với đàn ông, phụ nữ đáng ghét nhất là khi không biết an phận.

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Kiểu phụ nữ đa nghi, luôn ngờ vực lòng chung thủy của đối phương chính là mẫu đàn ông sợ nhất - Ảnh minh họa: Internet

Phụ nữ cuồng ghen

Chắc hẳn ai trong chúng ta đều biết đàn ông cực ghét phụ nữ lắm lời. Việc cứ nhai đi nhai lại chuyện cũ, cằn nhằn cả ngày vì những chuyện đã qua sẽ khiến anh ấy khó chịu, bực dọc vô cùng. Thế nhưng, đấy vẫn chưa phải là điều đàn ông chán ghét nhất ở phụ nữ. Kiểu phụ nữ đa nghi, luôn ngờ vực lòng chung thủy của đối phương chính là mẫu đàn ông sợ nhất.

Bởi lẽ, chỉ vì sự đa nghi của mình mà cô ấy đã khiến người yêu mình tổn thương rất nhiều. Những câu hỏi như hỏi cung về việc đối phương đang ở đâu, với ai, làm gì sẽ khiến cánh mày râu khó chịu ra mặt. Vậy nên, dù yêu đến mấy, dù bạn có là người phụ nữ hấp dẫn, cuốn hút đến nhường nào nhưng lại có thói xấu này thì chàng cũng bỏ của chạy lấy người.

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Phụ nữ không cần hoàn hảo, bởi những thiếu sót, khuyết điểm đôi khi lại khiến bạn trở nên đáng yêu, thú vị trong mắt người yêu - Ảnh minh họa: Internet

Phụ nữ thường xuyên nói dối

Chỉ khi bắt đầu mối quan hệ bằng sự trung thực thì tình cảm mới bền chặt, hai bên mới gắn bó dài lâu. Nếu phụ nữ cứ tự tô vẽ bản thân, tự khen ngợi bản thân bằng những điều không có thật thì chờ đến khi bị đối phương lật tẩy họ sẽ thất vọng về bạn rất nhiều.

Phụ nữ không cần hoàn hảo, bởi những thiếu sót, khuyết điểm đôi khi lại khiến bạn trở nên đáng yêu, thú vị trong mắt người yêu. Một trong những điều đàn ông ghét ở phụ nữ chính là tính nói dối. Hãy để anh ấy được tiếp cận với con người thật của bạn, để anh ấy còn có cơ hội để bảo bọc, chở che bạn thay vì bị quay mòng mòng với những lời nói vô chừng, chẳng chút đáng tin.

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