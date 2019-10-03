Những nguyên tắc vàng tạo nên người phụ nữ đắt giá trong mắt mọi đàn ông

Phụ nữ yêu 03/10/2019 17:29

Nếu đã từng phải khổ vì đàn ông, đã phải khóc đến nhòe mắt thì phụ nữ hãy dặm thêm phấn, tô thêm son mà thuộc lòng những bí quyết đắt giá để trở thành người phụ nữ quyến rũ này.

Muốn trở thành người phụ nữ quyến rũ, trước tiên chị em cần học cách giúp mình trở thành người phụ nữ hạnh phúc. Bởi khi đã có hạnh phúc, bạn sẽ có được sự tự tin, viên mãn và bất cần. Đấy chính là chất men say khiến đàn ông dù cứng đầu đến mấy cũng bị mê hoặc.

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Một người phụ nữ quyến rũ biết rõ mình cần gì, muốn gì - Ảnh minh họa: Internet

1. Thay vì vứt bỏ tất cả mà chạy theo một gã đàn ông, phụ nữ thông minh hiểu rằng bản thân và gia dình mới là điều đắt giá nhất đời họ. Bởi lẽ, người đầu ấp tay gối với mình hôm nay nhưng ngày mai đã có thể là chồng của người khác. Chỉ gia đình, bản thân mới không bao giờ phản bội bạn.

2. Đời phụ nữ, có thể đánh mất tất cả nhưng đừng bao giờ vuột mất nụ cười. Nụ cười không chỉ khiến tâm trạng của bạn khá hơn, mà còn giúp bạn có cái nhìn lạc quan về mọi điều trong cuộc sống. U uất, sầu đau chỉ làm đời bạn thêm chông chênh.

3. Phụ nữ có thể uống rượu, nhưng đừng uống quá say. Kiểm soát lượng cồn nạp vào người đồng nghĩa với việc bạn đang biết cách giữ phẩm giá của bản thân. Đặc biệt, dù say đến mấy cũng đừng nghĩ đến chuyện gọi cho người yêu cũ, hành đồng bồng bột ấy sẽ khiến bạn phải cúi đầu khi gặp lại đối phương.

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Phụ nữ bản lĩnh nhất là khi dám nói lên suy nghĩ của bản thân, dẫu nó có đi ngược lại với số đông  -Ảnh minh họa: Internet

4. Đừng vội vàng yêu ai đấy chỉ vì cô đơn, đừng lợi dụng tình yêu của một người đàn ông để khỏa lấp khoảng trống trong lòng. Phụ nữ thông minh là người biết chọn lấy người đàn ông là mảnh ghép hoàn hảo cho mình, đúng người, đúng thời điểm.

5. Phụ nữ cần lương thiện nhưng đừng quá hiền lành. Bạn chẳng việc gì phải cả nể người khác trong khi họ chỉ nghĩ cho bản thân. Phụ nữ bản lĩnh nhất là khi dám nói lên suy nghĩ của bản thân, dẫu nó có đi ngược lại với số đông.

6. Một người phụ nữ cuốn hút sẽ không bao giờ lệ thuộc vào bất cứ ai, kể cả chồng. Họ có sự nghiệp riêng, nỗ lực kiếm tiền để nếu chẳng may đối phương thay lòng họ cũng không lâm vào đường cùng, đánh mất tất cả.

7. Phụ nữ đừng bao giờ keo kiệt với chính mình. Mua mặt nạ dưỡng da, chiếc túi đắt tiền, đôi giày yêu thích hay chiếc đầm ngủ bằng lụa là cách bạn nuông chiều bản thân đơn giản nhưng vô cùng hiệu quả. Chẳng những giúp bạn trông xinh đẹp, cuốn hút hơn mà bởi bạn xứng đáng dược yêu thương.

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Việc giả lả cười đùa, cố gắng đi chung dù biết đối phương chẳng ưa gì mình là điều một người phụ nữ thú vị không bao giờ làm - Ảnh minh họa: Internet

8. Nếu phụ nữ nông cạn có rất nhiều bạn bè thì phụ nữ hấp dẫn chỉ có vài người bạn thân. Họ chỉ chơi với những người mang lại nguồn năng lượng tích cực và khiến bản thân thoải mái, hạnh phúc. Việc giả lả cười đùa, cố gắng đi chung dù biết đối phương chẳng ưa gì mình là điều một người phụ nữ thú vị không bao giờ làm.

9. Phụ nữ cuốn hút, thú vị nhất là khi có sự từng trải. Hãy thôi mơ mộng về chàng hoàng tử, bởi bạn chẳng phải là công chúa. Thế nhưng, bạn hoàn toàn có thể mơ về người đàn ông vững chãi, một lòng sắt son với mình.

10. Phụ nữ nhất định phải có sự nghiệp riêng, dù lấy chồng sinh con cũng đừng từ bỏ. Bởi công việc không chỉ giúp bạn kiếm tiền, nó còn giúp bạn mở rộng mối quan hệ, không bị tụt hậu so với bạn bè đồng trang lứa.

Thay vì mang chồng ra để hơn thua, phụ nữ hãy dùng số tiền trong tài khoản ngân hàng để chứng minh đẳng cấp

Thay vì mang chồng ra để hơn thua, phụ nữ hãy dùng số tiền trong tài khoản ngân hàng để chứng minh đẳng cấp

Muốn biết phụ nữ khôn ngoan hay khờ dại, bản lĩnh hay kém cỏi chỉ cần nhìn vào số tiền trong tài khoản ngân hàng sẽ rõ.

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