10 lời khuyên vô cùng hữu ích dành cho mọi phụ nữ, ai không đọc phí một đời

Phụ nữ yêu 03/10/2019 16:55

Phụ nữ cần xinh đẹp, nhưng càng cần khí chất hơn, bởi vẻ đẹp có thể thu hút ánh nhìn nhưng khí chất mới là thứ giúp phụ nữ thông minh thu phục lòng người…

Dù là phụ nữ thông minh hay khờ dại, bản lĩnh hay yếu mềm bạn nhất định đừng bỏ lỡ bài viết này.

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Một người phụ nữ thông minh sẽ không bao giờ dại dột biến mình thành cây tầm gửi, sống bám đàn ông  - Ảnh minh họa: Internet

1. Thay vì nghĩ cách làm thế nào để “bào tiền” của đàn ông, phụ nữ hãy học cách kiếm tiền. Rồi bạn sẽ thấy, khi có khả năng kiếm tiền, kiếm được nhiều tiền thì bạn chẳng cần phải bám víu vào bất cứ ai cả.

2. Là phụ nữ, dù là phụ nữ khôn ngoan hay khờ dại cũng hãy học cách kiểm soát cảm xúc, giữ bình tĩnh. Dù buồn chán đến mấy cũng đừng kêu than, bởi chẳng ai có thể giải quyết mớ bòng bong ấy ngoài bạn.

3. Nếu thích một món hàng hiệu nào đấy, đừng lên mạng xã hội đánh tiếng “ai tặng em sẽ yêu ngay”. Bởi hành động ấy sẽ khiến bạn trở nên tầm thường, rẻ tiền. Nếu thích, hãy nỗ lực kiếm tiền mà mua, lúc đấy chẳng ai có thể xem thường bạn cả.

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Phụ nữ khôn ngoan là người biết cân nhắc trước mọi lời thốt ra, càng không nói quá nhiều - Ảnh minh họa: Internet

4. Chỉ phụ nữ nông cạn mới khoác lác về bản thân mình. Phụ nữ khôn ngoan là người biết cân nhắc trước mọi lời thốt ra, càng không nói quá nhiều, không phô trương về chính mình.

5. Hãy dũng cảm từ bỏ công việc mà mình không thích. Bởi đi làm để kiếm tiền và được làm điều mình thích nhưng vẫn kiếm ra tiền là hai phạm trù hoàn toàn khác nhau. Đừng tự làm khó bản thân chỉ vì không dám quyết đoán.

6. Một người phụ nữ khí chất sẽ không bao giờ dùng đến hai từ “giá như”. Cô ấy dám chấp nhận sai lầm, dám nhận sai mà không bao giờ đổ lỗi hay oán hận bất cứ ai.

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Phụ nữ cần xinh đẹp, nhưng càng cần có khí chất - Ảnh minh họa: Internet

7. Bạn có thể không giàu có nhưng nhất định phải là người phụ nữ có giáo dục. Đây không chỉ là bước đệm để bản thân có nhiều cơ hội hơn trong sự nghiệp mà còn là nền tảng để tạo nên bản sắc riêng cho bản thân.

8. Phụ nữ cần xinh đẹp, nhưng càng cần có khí chất. Chẳng phải túi xách hàng hiệu, cũng không phải nước hoa đắt tiền, thần thái đến từ cốt cách, lời ăn tiếng nói mới tạo nên phẩm giá của người phụ nữ đắt giá.

9. Khi chồng ngoại tình, người yêu bội bạc phụ nữ khôn ngoan vẫn sẽ khóc, vẫn sẽ đau thương. Nhưng sau đấy, họ sẽ chẳng bao giờ chất chứa những oán hận trong lòng. Đá phăng đàn ông tệ bạc khỏi đời, làm lại từ đầu là lựa chọn của cô ấy.

10. Cuối cùng, đời phụ nữ, dù hạnh phúc hay khổ đau, bất hạnh hay an yên, dù có đánh mất tất cả cũng đừng để mất đi nụ cười. Tâm thái mới là thứ quyết định tất cả, đừng để những sóng gió, mây đen che phủ hào quang của mình.

Thay vì mang chồng ra để hơn thua, phụ nữ hãy dùng số tiền trong tài khoản ngân hàng để chứng minh đẳng cấp

Thay vì mang chồng ra để hơn thua, phụ nữ hãy dùng số tiền trong tài khoản ngân hàng để chứng minh đẳng cấp

Muốn biết phụ nữ khôn ngoan hay khờ dại, bản lĩnh hay kém cỏi chỉ cần nhìn vào số tiền trong tài khoản ngân hàng sẽ rõ.

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