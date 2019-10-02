Đàn bà một đời chồng thì đã sao, họ vẫn khiến đàn ông say đứ đừ thế này cơ mà!

Phụ nữ yêu 02/10/2019 17:22

Đây là lý do vì sao dù là đàn bà cũ nhưng đàn bà một đời chồng vẫn có hấp lực khó cưỡng với mọi đàn ông, khiến đối phương một khi đã đem lòng yêu thương sẽ say mê cả đời, quyến luyến không rời.

Đời này, đàn bà một đời chồng đừng bao giờ tự hạ thấp giá trị của mình chỉ vì đã từng đổ vỡ hôn nhân. Bởi ở bạn có sức hút khó cưỡng, có sự từng trải đắt giá mà các cô nàng còn son đừng mơ có được…

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Đàn bà một đời chồng không chạy theo những phù phiếm xa hoa, hơn thua với người, chấp niệm với đời - Ảnh minh họa: Internet

Đàn bà một đời chồng sống thực tế

Những cô nàng còn son luôn muốn thi vị hóa tình yêu, đòi hỏi đối phương phải nuông chiều mình như công chúa, nghe theo mọi lời sai khiến dẫu chính họ cũng biết yêu cầu của mình là quá quắt. Thậm chí, có những cô nàng luôn phóng đại mọi thứ, thường xuyên đăng tải những lời hoa mỹ lên trang cá nhân để khoe mẽ về người đàn ông của mình. Nhưng thực chất, họ chỉ đang hơn thua, so bì với những đàn bà khác.

Đàn bà một đời chồng không như thế. Cô ấy sống chân thật, kín kẽ và biết điều. Nàng không chạy theo những phù phiếm xa hoa, hơn thua với người, chấp niệm với đời. Với người đàn bà ly hôn, tình yêu chỉ thực sự mang lại hạnh phúc khi người trong cuộc luôn có được cảm giác an yên, viên mãn khi bên nhau.

Cô ấy chẳng cần bất cứ ai khen ngợi, đố kỵ với tình yêu của mình. Một mối tình bình dị, một người đàn ông chung tình là tất cả những gì họ cần.

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Vì đã trải qua một cuộc hôn nhân thất bại, đã có kinh nghiệm sống rất phong phú nên đàn bà một lần đò không còn nông nổi, bốc đồng - Ảnh minh họa: Internet

Đàn bà một đời chồng biết cách lắng nghe

Vì đã trải qua một cuộc hôn nhân thất bại, đã có kinh nghiệm sống rất phong phú nên đàn bà một lần đò không còn nông nổi, bốc đồng. Họ biết cách kiểm soát cảm xúc, biết cách sẻ chia, lắng nghe đối phương. Khi người đàn ông bên cạnh gặp chuyện không vui, họ chỉ im lặng nghe anh ấy giãi bày mà chẳng hề đánh giá hay nói thêm lời nào. Biết khi nào nên cất lời, lúc nào nên lặng im là cách cô ấy khiến đối phương dễ chịu.

Họ không hề biết rằng, chính vì biết cách lắng nghe, biết cách thấu hiểu nên tự bản thân đã trở thành mẫu đàn bà cuốn hút trong mắt mọi đàn ông. Thế nên, càng tiếp xúc, càng trò chuyện, càng sẻ chia với phụ nữ một lần đò đàn ông càng khó dứt ra được.

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Sự mạnh mẽ, cá tính và khác biệt ấy vô tình tạo nên sức hút khó cưỡng cho đàn bà đổ vỡ, khiến họ luôn là ẩn số khiến đàn ông nào cũng muốn khám phá - Ảnh minh họa: Internet

Đàn bà một đời chồng có sự từng trải

Vì đã trải qua cuộc hôn nhân đổ vỡ, đã từng có thời gian chung sống bên chồng cũ nên đàn bà cũ hiểu rõ tâm lý đàn ông trong lòng bàn tay. Chỉ cần một ánh mắt, cử chỉ cũng đủ giúp họ đoán biết được tâm tư, tình cảm và suy nghĩ của đối phương.

Cũng chính nhờ có sự từng trải nên đàn bà cũ biết cách cân bằng cảm xúc. Họ sẽ chẳng vì yêu mà bi lụy, mà đánh mất chính mình. Tất nhiên, nàng cũng chẳng dại khờ bám víu, lệ thuộc vào đàn ông. Sự mạnh mẽ, cá tính và khác biệt ấy vô tình tạo nên sức hút khó cưỡng cho đàn bà đổ vỡ, khiến họ luôn là ẩn số khiến đàn ông nào cũng muốn khám phá. 

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