Một người chồng yêu vợ thương con sẽ luôn xem gia đình là ưu tiên hàng đầu, họ yêu vợ con còn hơn cả bản thân mình. Vậy nên, một khi chồng chán vợ, đem lòng yêu thương đàn bà khác anh ấy sẽ chẳng còn quan tâm đến gia đình mà chỉ nghĩ cho bản thân.

Dưới đây là những dấu hiệu chồng chán vợ , đã thay lòng đổi dạ. Nếu chồng bạn sở hữu đủ thì dám chắc, anh ấy đang có đàn bà khác bên ngoài và ấp ủ ý định ly hôn đấy.

Chính vì đàn ông chán vợ nên họ chẳng thể ép mình tỏ ra ngọt ngào, nhẹ nhàng với bạn đời. Thậm chí, họ xem vợ như cái gai trong mắt, mặc dù đối phương chẳng làm gì sai nhưng họ vẫn gây sự vô cớ để có thể trút những cơn thịnh nộ lên đầu vợ.

Sự ích kỷ, độc tài và gia trưởng sẽ dần xuất hiện. Đàn ông sẽ dành nhiều thời gian để tụ tập bạn bè, hú hí bên ngoài mà chẳng hề xót vợ con đang chong đèn chờ đợi, lo lắng đến mức đứng ngồi không yên.

Đặc biệt, nhiều người chồng ngoại tình còn dùng chiến thuật chiến tranh lạnh để vợ không thể hỏi han, truy xét mình về việc đang ở đâu, với ai, làm gì để tiện bề tòm tem với nhân tình.

Họ lảng tránh ánh mắt, sự quan tâm và những hỏi han ân cần của vợ vì thấy chúng thật phiền toái - Ảnh minh họa: Internet

3. Xem vợ như người vô hình

Sự lạnh lùng, thờ ơ của đàn ông chính là hành động thay cho câu nói “tôi chẳng còn chút tình cảm nào với cô, hãy tránh xa cuộc đời tôi đi”.

Họ phớt lờ sự hiện hữu của người vợ trong gia đình, lảng tránh ánh mắt, sự quan tâm và những hỏi han ân cần của vợ vì thấy chúng thật phiền toái.

Họ cố ý mang vợ ra so sánh với người khác, luôn miệng chỉ trích hòng khiến bạn đời tuyệt vọng mà buông tay - Ảnh minh họa: Internet

4. Đánh giá thấp vợ

Vì có sự xuất hiện của kẻ thứ ba, của một người phụ nữ mới trong lòng nên đàn ông ngoại tình ắt sẽ mang vợ ra so sánh. Những câu nói như “nếu em giỏi giang như vợ người ta thì đời anh đã khác”, “em nhìn lại em xem, xấu xí đến mức anh chẳng dám nhận là vợ mình” là cách đàn ông bội bạc xát muối vào trái tim người vợ tội nghiệp.

Họ cố ý mang vợ ra so sánh với người khác, luôn miệng chỉ trích hòng khiến bạn đời tuyệt vọng mà buông tay, trả lại tự do để họ có thể đường đường chính chính yêu đương với nhân tình.

Đây chính là chiêu độc rất nhiều người chồng ngoại tình dùng hòng che giấu sự thật rằng họ đã lang chạ với đàn bà khác sau lưng vợ.

Là một người vợ, nếu chồng xuất hiện những dấu hiệu trên bạn cần nghiêm túc nhìn lại cuộc hôn nhân của mình. Đừng cố gắng níu kéo người đàn ông không còn là của mình, người đàn ông sẵn sàng chà đạp lên trái tim của vợ để làm người tình hạnh phúc. Nếu không sớm dứt khoát thì sự tàn độc, nhẫn tâm của đàn ông cạn tình sẽ khiến bạn chết dần chết mòn trong vỏ bọc hôn nhân.