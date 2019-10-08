Không phải mất chồng, đây mới là 3 điều phụ nữ có chồng ngoại tình sợ nhất!

Phụ nữ yêu 08/10/2019 16:20

Không phải sợ mất chồng, đây mới là 3 nỗi sợ luôm ám ảnh phụ nữ có chồng ngoại tình, chị em đọc xong đừng khóc.

Đàn ông tốt sẽ tự giữ mình, chỉ đàn ông tồi mới khiến vợ phải nơm nớp lo sợ người khác cướp mất mà phải khư khư giữ chồng. Thế nhưng, phụ nữ đừng cố chấp nữa, bởi một khi chồng ngoại tình thì anh ấy đã chẳng còn xem bạn ra gì...

Không phải mất chồng, đây mới là 3 điều phụ nữ có chồng ngoại tình sợ nhất! - Ảnh 1
Một người chồng ngoại tình, bất chấp nỗi đau xót của vợ con mà lang chạ với đàn bà khác chẳng xứng để vợ phải sợ mất - Ảnh minh họa: Internet

Sợ khó lòng buông bỏ

Đàn ông ngoại tình, dù với bất cứ lý do nào cũng không xứng đáng nhận được sự bao dung của vợ. Bởi lẽ, một khi đã phản bội nghĩa vợ chồng, khi đã cởi đồ ăn nằm với đàn bà khác thì anh ta không đủ tư cách để có được bạn thêm ngày nào nữa.

Phụ nữ lấy chồng, dù yêu đến mấy, dù bi lụy đến đâu cũng đừng vì muốn giữ lấy người chồng bội bạc mà làm khổ chính mình. Bạn càng bi lụy, càng dễ dàng cho qua thì đối phương càng được nước lấn tới, tiếp tục phản bội bạn thêm lần nữa.

Muốn hạnh phúc phụ nữ hãy học cách thương lấy thân mình. Đừng vì kẻ tệ bạc mà đánh đổi thanh xuân, cũng đừng để đời mình bất hạnh vì kẻ không đáng.

Không phải mất chồng, đây mới là 3 điều phụ nữ có chồng ngoại tình sợ nhất! - Ảnh 2
Một mình kiếm tiền, một mình nuôi con nên điều phụ nữ sợ hãi không phải là sự cô quạnh trong tâm hồn mà là sự thiếu hụt tài chính - Ảnh minh họa: Internet

Sợ tài chính không vững  vàng

Phụ nữ có chồng ngoại tình, trước khi quyết định ly hôn hãy chuẩn bị sẵn đường lui cho mình. Đừng dại ngồi vừa quệt nước mắt vừa viết đơn xin ly hôn, giục chồng ký rồi đến tòa nộp mà chưa tính toán trước cho tương lai của mình.

Hãy nhớ, đàn ông khi cạn tình cạn nghĩa sẽ xem vợ cũ như người dưng nước lã. Thậm chí, nhiều người chồng tệ bạc còn tìm trăm phương nghìn kế để vùi dập người cũ, để đời bạn phải chông chênh tơi tả mới hả dạ.

Một mình kiếm tiền, một mình nuôi con nên điều phụ nữ sợ hãi không phải là sự cô quạnh trong tâm hồn mà là sự thiếu hụt tài chính. Thế nên, ngay từ khi hôn nhân còn viên mãn phụ nữ cũng phải có một khoản riêng cho mình, đừng chờ đến khi mất chồng mới  biết mình đã đánh mất tất cả.

Không phải mất chồng, đây mới là 3 điều phụ nữ có chồng ngoại tình sợ nhất! - Ảnh 3
Sống bên con, chăm sóc nuôi dạy và nhìn con lớn lên từng ngày chính là niềm hạnh phúc ủi an cho phụ nữ hậu ly hôn - Ảnh minh họa: Internet

Không giành được quyền nuôi con

Bi đát nhất đời phụ nữ chính là vừa bị chồng phản bội, vừa không giữ được con. Nỗi đau chồng chất nỗi đau sẽ khiến trái tim người mẹ như vỡ tan từng mảnh. Vậy nên, trước khi rời khỏi cuộc hôn nhân thất bại phụ nữ nhất định phải mang theo con cái của mình.

Đừng dại khờ trao quyền nuôi con cho chồng kẻo anh ta sẽ nhồi nhét vào đầu đứa trẻ những thông tin sai lệch về mẹ chúng. Chưa kể, sống trong cảnh mẹ ghẻ con chồng chính là nỗi bất hạnh lớn nhất đời con trẻ.

Sống bên con, chăm sóc nuôi dạy và nhìn con lớn lên từng ngày chính là niềm hạnh phúc ủi an cho phụ nữ hậu ly hôn. 

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