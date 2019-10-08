Phát hiện chồng ngoại tình, phụ nữ chẳng cần nhiều lời, chỉ cần nhét vào tai kẻ bội bạc 3 câu này đã dư sức khiến đối phương cúi đầu.

Phụ nữ dù mạnh mẽ, cứng rắn đến mấy thì khi phát hiện chồng ngoại tình đều đớn đau, dằn vặt như nhau. Thế nhưng, thay vì khóc than hay đánh ghen chị em chỉ cần nói 3 câu nói để chồng phải ân hận cả đời. Một người đàn ông đã có vợ con, đã kết hôn nhưng vẫn lang chạ với đàn bà khác, tự biến mình thành người chồng ngoại tình thì chẳng có gì để tự hào - Ảnh minh họa: Internet 1. Anh nên nhớ, chúng ta vẫn là vợ chồng Phát hiện chồng ngoại tình, thay vì cố gắng tìm hiểu xem kẻ thứ ba là ai phụ nữ cần giúp chồng thức tỉnh mà nhận ra thực tế rằng anh ấy vẫn đang là đàn ông có gia đình. Một người đàn ông đã có vợ con, đã kết hôn nhưng vẫn lang chạ với đàn bà khác thì chẳng có gì để tự hào.

Dám chắc, sau câu nói ấy chồng bạn sẽ cất ngay bộ mặt dương dương tự đắc để nhớ rằng mình đã sai. Cũng thế, câu nói này đồng nghĩa với việc bạn không hề hạ mình ngang hàng với tiểu tam. Bạn là vợ hợp pháp, là cô con dâu được cha mẹ chồng mang sính lễ sang nhà hỏi cưới chứ không hèn hạ, cướp chồng người như ả đàn bà trong bóng tối kia. Bạn chẳng việc gì phải vì người đàn ông ngoại tình mà từ chối phần tài sản mình xứng đáng được nhận - Ảnh minh họa: Internet 2. Chúng ta cần bàn bạc kỹ càng các điều khoản về phân chia tài sản Phụ nữ đừng vì một phút bốc đồng mà dại dột dâng hết tài sản chung cho chồng, hiên ngang đòi rời khỏi nhà mà chẳng cần đồng nào. Ông bà ta có câu “của chồng công vợ”, tài sản được hình thành sau khi kết hôn là tài sản chung của hai vợ chồng. Bạn chẳng việc gì phải vì người đàn ông ngoại tình mà từ chối phần tài sản mình xứng đáng được nhận.

Rồi bạn sẽ thấy, phân chia tài sản khi ly hôn càng rạch ròi phụ nữ càng được lợi. Khi ấy, bạn sẽ dễ dàng thiết kế cuộc sống mới cho bản thân, dù có là phụ nữ một đời chồng bạn vẫn dư sức sống vui vẻ, yêu đời và không cần chạy vạy lo lắng chuyện tiền nong. Đừng vì cái tôi quá lớn hay sĩ diện hão mà từ chối nhận tiền cấp dưỡng, bởi như thế đồng nghĩa với việc bạn đang tự làm khó mình, làm khổ con - Ảnh minh họa: Internet 3. Anh đã là người chồng tồi, nhưng hãy cố gắng làm người cha tử tế Là một người mẹ, bạn đừng bao giờ rời khỏi cuộc hôn nhân thất bại mà không mang theo đứa con của mình. Hãy nhớ, trên đời này chẳng ai có thể yêu thương, chăm sóc và nuôi dạy con chu toàn như mẹ của chúng. Phụ nữ ly hôn, xách vali rời khỏi mái ấm vụn vỡ nhưng đừng quên đòi hỏi quyền lợi chính đáng cho các con của mình, tiền cấp dưỡng hàng tháng là một trong những điều ấy. Hãy cứ đòi hỏi một con số chính đáng, một con số giúp bạn có thể lo cho con chu toàn. Đừng vì cái tôi quá lớn hay sĩ diện hão mà từ chối nhận tiền cấp dưỡng, bởi như thế đồng nghĩa với việc bạn đang tự làm khó mình, làm khổ con.

Chồng thế này vợ hãy ly dị càng sớm càng tốt, dây dưa chỉ thêm thiệt thòi cho con cái Nếu chẳng may lấy phải người chồng tệ bạc như thế này, chị em hãy bỏ ngay đừng tiếc, bởi nếu cứ dây dưa, cứ chấp nhận “đồng lõa” với anh ấy thì người chịu thương tổn nặng nề nhất chính là mẹ con bạn.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/thay-vi-danh-ghen-vo-hay-noi-ro-3-dieu-nay-de-chong-ngoai-tinh-an-han-ca-doi-340337.html