Chồng thế này vợ hãy ly dị càng sớm càng tốt, dây dưa chỉ thêm thiệt thòi cho con cái

Chị em cần tỉnh táo để nhận ra rằng bạn đã lấy phải gã chồng nghiện rượu - Ảnh minh họa: Internet

2. Ham mê rượu chè

Chẳng người vợ nào có thể cấm đoán chồng uống rượu bia, mà chỉ có thể khuyên anh ấy hạn chế, biết điểm dừng để giữ gìn sức khỏe. Đàn ông có hàng trăm lý do để uống rượu bia, khi thì đi tiếp khách, khi tụ tập bạn bè, lúc bàn chuyện làm ăn…

Vậy nhưng, nếu chồng ngày nào cũng chén thù chén tạc, về nhà trong tình trạng say khướt thì chị em cần tỉnh táo để nhận ra rằng bạn đã lấy phải gã chồng nghiện rượu.

Một khi để men say điều khiển lý trí, khi chẳng hề để tâm đến việc vợ con đang lo lắng ở nhà để nốc hết ly rượu này đến cốc bia khác thì người chồng ấy chẳng hề xứng để chị em phải níu giữ. Nếu đã lấy nhầm chồng chị em đừng ngần ngại sửa sai bằng cách chọn lại.

Chỉ đàn bà dại mới bỏ qua cho chồng bạo hành, bởi nếu đã đánh vợ được lần một thì ắt sẽ có lần hai - Ảnh minh họa: Internet

3. Vũ phu

Phụ nữ có thể lấy người chồng khô khan, chẳng bao giờ lãng mạn nhưng hết lòng vì gia đình. Vậy nhưng, chị em đừng tự chôn vùi đời mình bên người chồng dăm bữa một trận đòn nhỏ, chục ngày một trận đòn lớn. Say đấy, anh ấy lại quỵ lụy van nài sự bao dung, cầu xin vợ tha thứ.

Một người đàn ông vũ phu sẽ chẳng bao giờ có thể thay đổi thói xấu ấy. Họ cứ mãi bao biện “do anh nóng tính quá”, “do anh không kiểm soát được cơn tức giận”, “sao em không nhịn mà cứ cãi lại anh làm gì để bị ăn đòn”…

Chỉ đàn bà dại mới bỏ qua cho chồng bạo hành, bởi nếu đã đánh vợ được lần một thì ắt sẽ có lần hai.

Nếu đàn ông ngoại tình lần thứ hai, bội bạc vợ thêm lần nữa thì anh ta chẳng đáng để bạn phung phí lòng bao dung - Ảnh minh họa: Internet

4. Chồng ngoại tình lần thứ hai

Chồng ngoại tình lần đầu có thể đổ lỗi rằng do bị rơi vào cám dỗ, do vợ đang mang thai nên ra ngoài giải quyết nhu cầu sinh lý, do bị kẻ thứ ba dụ dỗ.

Vậy nhưng, nếu chồng ngoại tình lần thứ hai, bội bạc vợ thêm lần nữa thì anh ta chẳng đáng để bạn phung phí lòng bao dung. Ngựa rồi sẽ lại quen đường cũ, dù có đánh chết đàn ông trăng hoa cũng chẳng thể chung tình.

Phụ nữ có thể bỏ qua cho mọi thói xấu của chồng, riêng 4 thói xấu này thì dù có đánh chết cũng đừng cho qua nếu không người chồng tệ bạc ấy sẽ khiến đời bạn ngập trong nước mắt, con cái tổn thương khôn nguôi.