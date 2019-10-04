Chồng thế này vợ hãy ly dị càng sớm càng tốt, dây dưa chỉ thêm thiệt thòi cho con cái

Phụ nữ yêu 04/10/2019 17:14

Nếu chẳng may lấy phải người chồng tệ bạc như thế này, chị em hãy bỏ ngay đừng tiếc, bởi nếu cứ dây dưa, cứ chấp nhận “đồng lõa” với anh ấy thì người chịu thương tổn nặng nề nhất chính là mẹ con bạn.

Phụ nữ lấy chồng, dù khôn hay dại cũng đừng bao giờ tha thứ cho người chồng tệ bạc như thế này. Bạn càng nhân nhượng anh ấy càng lấn lướt, càng nhẫn nhịn anh ấy càng xem trời bằng vung, hà hiếp vợ con đến cùng cực.

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Sống với một người chồng tệ bạc như thế, lớn lên bên một người cha hời hợt như thế thì mẹ con bạn sẽ chẳng có lấy một ngày hạnh phúc - Ảnh minh họa: Internet

1. Chồng quá vô tâm

Nếu một người chồng tốt luôn quan tâm đến vợ con từng li từng tí, dù đi đâu cũng mong nhanh nhanh xong việc để được về nhà. Họ quan tâm đến việc vợ buồn hay vui, có đang gặp rắc rối nào trong công việc hay không, con có ngoan không và hết lòng sẻ chia với vợ mọi điều. Thì người chồng vô tâm lại hoàn toàn trái ngược.

Anh ta chẳng thèm đoái hoài đến vợ con, cứ nghĩ rằng chỉ cần đi làm, về nộp lương cho vợ là hết trách nhiệm. Họ ích kỷ đến mức chẳng hề đỡ đần vợ việc nhà, không cùng vợ chăm sóc, nuôi dạy con cái.

Sống với một người chồng vô tâm như thế, lớn lên bên một người cha hời hợt như thế thì mẹ con bạn sẽ chẳng có lấy một ngày hạnh phúc.

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Chị em cần tỉnh táo để nhận ra rằng bạn đã lấy phải gã chồng nghiện rượu - Ảnh minh họa: Internet

2. Ham mê rượu chè

Chẳng người vợ nào có thể cấm đoán chồng uống rượu bia, mà chỉ có thể khuyên anh ấy hạn chế, biết điểm dừng để giữ gìn sức khỏe. Đàn ông có hàng trăm lý do để uống rượu bia, khi thì đi tiếp khách, khi tụ tập bạn bè, lúc bàn chuyện làm ăn…

Vậy nhưng, nếu chồng ngày nào cũng chén thù chén tạc, về nhà trong tình trạng say khướt thì chị em cần tỉnh táo để nhận ra rằng bạn đã lấy phải gã chồng nghiện rượu.

Một khi để men say điều khiển lý trí, khi chẳng hề để tâm đến việc vợ con đang lo lắng ở nhà để nốc hết ly rượu này đến cốc bia khác thì người chồng ấy chẳng hề xứng để chị em phải níu giữ. Nếu đã lấy nhầm chồng chị em đừng ngần ngại sửa sai bằng cách chọn lại.

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Chỉ đàn bà dại mới bỏ qua cho chồng bạo hành, bởi nếu đã đánh vợ được lần một thì ắt sẽ có lần hai - Ảnh minh họa: Internet

3. Vũ phu

Phụ nữ có thể lấy người chồng khô khan, chẳng bao giờ lãng mạn nhưng hết lòng vì gia đình. Vậy nhưng, chị em đừng tự chôn vùi đời mình bên người chồng dăm bữa một trận đòn nhỏ, chục ngày một trận đòn lớn. Say đấy, anh ấy lại quỵ lụy van nài sự bao dung, cầu xin vợ tha thứ.

Một người đàn ông vũ phu sẽ chẳng bao giờ có thể thay đổi thói xấu ấy. Họ cứ mãi bao biện “do anh nóng tính quá”, “do anh không kiểm soát được cơn tức giận”, “sao em không nhịn mà cứ cãi lại anh làm gì để bị ăn đòn”…

Chỉ đàn bà dại mới bỏ qua cho chồng bạo hành, bởi nếu đã đánh vợ được lần một thì ắt sẽ có lần hai.

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Nếu đàn ông ngoại tình lần thứ hai, bội bạc vợ thêm lần nữa thì anh ta chẳng đáng để bạn phung phí lòng bao dung - Ảnh minh họa: Internet

4. Chồng ngoại tình lần thứ hai

Chồng ngoại tình lần đầu có thể đổ lỗi rằng do bị rơi vào cám dỗ, do vợ đang mang thai nên ra ngoài giải quyết nhu cầu sinh lý, do bị kẻ thứ ba dụ dỗ.

Vậy nhưng, nếu chồng ngoại tình lần thứ hai, bội bạc vợ thêm lần nữa thì anh ta chẳng đáng để bạn phung phí lòng bao dung. Ngựa rồi sẽ lại quen đường cũ, dù có đánh chết đàn ông trăng hoa cũng chẳng thể chung tình.

Phụ nữ có thể bỏ qua cho mọi thói xấu của chồng, riêng 4 thói xấu này thì dù có đánh chết cũng đừng cho qua nếu không người chồng tệ bạc ấy sẽ khiến đời bạn ngập trong nước mắt, con cái tổn thương khôn nguôi.

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