Bước chân vào hôn nhân, cả đàn ông và phụ nữ đều đã trải qua một giai đoạn tìm hiểu, yêu đương nhất định. Khi tình yêu đủ lớn, cảm thấy cần nhau và muốn chung sống bên nhau cả hai mới đi đến quyết định kết hôn.

Hóa ra đây chính là lý do vì sao đàn ông ngoại tình mãi mê mệt, dây dưa không dứt với nhân tình, mặc vợ khóc con đau, hôn nhân đổ vỡ vẫn bất chấp tất cả.

Khi gặp người phụ nữ khác, được cô ấy trao cho tình yêu vô điều kiện, bất chấp việc mình đã có vợ con khiến đàn ông ngoại tình cảm động. Họ xem nhân tình như bà hoàng để nuông chiều, sống bất cần với mối tình vụng trộm ấy mà quên rằng, một khi làm vợ, làm mẹ thì bồ nhí cũng chẳng thể ngây thơ, ngọt ngào mãi được.

Vậy nhưng, cuôc sống hôn nhân với cơm áo gạo tiền, với những lo toan, trách nhiệm khiến cả hai không còn ngọt ngào lãng mạn như thuở mới cưới. Đáng buồn thay, đàn ông chỉ nhận thấy điều ấy nơi vợ mà quên mất rằng mình cũng dần vô tâm với bạn đời lúc nào không hay.

Sự đồng cảm, lắng nghe của nhân tình sẽ cho đàn ông tệ bạc cảm giác bình yên mà họ khó có thể tìm thấy nơi bạn đời - Ảnh minh họa: Internet

Nhân tình cho đàn ông cảm giác bình yên

Hôn nhân với những khác biệt, xung đột và mâu thuẫn khiến tình cảm vợ chồng dần trở nên nguội lạnh, sứt mẻ. Chính vì không giải quyết triệt để những khúc mắc, cứ chất chứa những hậm hực trong lòng nên các cặp đôi càng nảy sinh nhiều điều bất đồng, khiến hôn nhân luôn ngột ngạt, căng thẳng.

Cũng vậy, phụ nữ sau khi kết hôn, sinh con sẽ chẳng còn đủ kiên nhẫn để lãng mạn nói với chồng những lời âu yếm. Họ bận cho con ăn, bận làm việc nhà, bận đấu vật với những trận mè nheo của con nên chẳng còn chút thời gian để chăm sóc bản thân, để ngồi xuống tâm sự với chồng.

Trong khi đấy, bồ nhí lại có thừa thời gian cho người tình. Cô ấy sẵn lòng bỏ hàng tiếng nghe anh ấy than vãn về người vợ vô tâm, về cuộc hôn nhân không lối thoát, về những hậm hực mà anh ấy phải nín nhịn và cả những khó khăn trong công việc. Sự đồng cảm, lắng nghe của nhân tình sẽ cho đàn ông bội bạc cảm giác bình yên mà họ khó có thể tìm thấy nơi bạn đời.

Kẻ thứ ba luôn biết cách làm mới chuyện ấy, biết cách khiến cuộc yêu thêm thăng hoa, hấp dẫn và thú vị - Ảnh minh họa: Internet

Nhân tình cuồng nhiệt chuyện gối chăn

Háo sắc là bản chất của đàn ông, dù là đàn ông có gia đình hay độc thân cũng như nhau. Giữa người vợ sồ sề, người ngấn mỡ, ba vòng lẫn vào nhau thì cô nhân tình nóng bỏng với vòng eo son rỗi, khuôn mặt được trang điểm xinh đẹp sẽ hấp dẫn đàn ông ngay lập tức.

Chưa kể, nếu vợ vì bận rộn chăm sóc gia đình mà chẳng còn mặn mà chuyện gối chăn thì nhân tình lại trái ngược. Kẻ thứ ba luôn biết cách làm mới chuyện ấy, biết cách khiến cuộc yêu thêm thăng hoa, hấp dẫn và thú vị đến mức những ông chồng dù nằm bên vợ nhưng chỉ mong được ái ân với người tình.