Không phải chán vợ, đây mới là lý do thực sự khiến đàn ông ngoại tình!

Phụ nữ yêu 15/10/2019 04:27

Có rất nhiều nguyên nhân dẫn đến việc đàn ông ngoại tình, nhưng đây mới là 3 lý do phổ biến nhất khiến họ hào hứng với việc lên giường với đàn bà khác sau lưng vợ.

Thay vì đánh ghen hay mắng nhiếc, chị em cần cảm ơn người thứ ba vì nhớ họ bạn mới nhận ra bộ mặt thật của chồng mình, mới biết đàn ông ngoại tình nào cũng là vì điều này…

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 Một ả nhân tình lẳng lơ luôn khiến đàn ông ngoại tình khát khao chinh phục, bất chấp đánh đổi hạnh phúc gia đình - Ảnh minh họa: Internet

Bản tính trăng hoa

Nếu tin lời đàn ông ngoại tình, cởi đồ ăn nằm với đàn bà khác vì bị dụ dỗ, vì một phút mất kiểm soát hay vì say mà quên mất lý trí thì bạn quá dại khờ. Bởi lẽ, nếu chồng một lòng với vợ con, nguyện chung thủy sắt son thì dù gái lạ có dâng tận miệng anh ấy cũng không thèm.

Ngược lại, một người đàn ông có bản tính trăng hoa, thì dù vợ đẹp con ngoan đến mấy anh ấy cũng sẽ bội bạc. Chồng ngoại tình, chắc chắn là do bản tính trăng hoa, thích cảm giác lạ. Chính vì một cái lạ bằng tạ cái quen, một ả nhân tình lẳng lơ luôn khiến họ khát khao chinh phục mà bất chấp đánh đổi hạnh phúc gia đình.

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Trái tim đàn ông quá rộng lớn, có thể dung chứa cả vợ lẫn nhân tình, có thể yêu hai người phụ nữ cùng lúc nên chẳng ngần ngại mà ngoại tình - Ảnh minh họa: Internet

Gặp được người đàn bà khiến họ “yêu thêm lần nữa”

Nếu phụ nữ sau khi lấy chồng thường cúc cung tận tụy, chỉ biết mỗi chồng thì đàn ông không như thế.  Trong khi vợ thắt lưng buộc bụng từng đồng để chồng con có cuộc sống đủ đầy, ấm no thì những ông chồng lại chẳng tiếc tay vung tiền bao nuôi bồ nhí.

Đáng buồn thay, rất nhiều người chồng bội bạc khi ở nhà rất đạo mạo, đàng hoàng nhưng vẫn khó lòng từ chối một người phụ nữ khiến con tim mình rung động. Trái tim đàn ông quá rộng lớn, có thể dung chứa cả vợ lẫn nhân tình, có thể yêu hai người phụ nữ cùng lúc nên chẳng ngần ngại mà ngoại tình.

Dẫu biết rằng, sai lầm của mình sẽ làm tổn thương hai người phụ nữ, một là vợ, một là người đến sau nhưng bản tính tham lam khiến đàn ông bội bạc nhẫn tâm dấn thân.

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Thực tế đã chứng minh vì vợ chỉ sinh toàn con gái nên nhiều gia đình lục đục, vợ chồng mâu thuẫn, người chồng ra ngoài ngoại tình để kiếm người sinh con trai cho mình - Ảnh minh họa: Internet

Sinh con không như ý muốn

Những tưởng cuộc sống hiện đại đàn ông sẽ không còn tư tưởng trọng nam khinh nữ. Thế nhưng, thực tế đã chứng minh vì vợ chỉ sinh toàn con gái nên nhiều gia đình lục đục, vợ chồng mâu thuẫn, người chồng ra ngoài ngoại tình để kiếm người sinh con trai cho mình.

Dẫu biết rằng, sinh con đẻ cái, việc sinh con trai hay con gái là tùy thuộc ở người chồng. Cha mẹ lựa chọn giới tính là điều hoàn toàn không nên, thiên vị các con lại càng đáng trách.

Đặc biệt, trong trường hợp người vợ không có khả năng sinh con, đàn ông dù thương vợ đến mấy cũng không thể chiến thắng khát khao làm cha mà lang chạ với đàn bà khác để “kiếm con”. Từ đấy, hôn nhân đổ vỡ, lứa đôi chia ly là điều khó tránh.

3 lý do cay đắng khiến đàn bà khờ dại ra sức níu kéo người chồng ngoại tình

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Dẫu biết chồng ngoại tình, dẫu biết người đàn ông đầu ấp tay gối đã ăn nằm với kẻ thứ ba những đàn bà dại vẫn ra sức níu kéo chính là vì 3 điều này.

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Từ khóa:   chồng ngoại tình chồng bội bạc chồng phản bội

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