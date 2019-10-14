Muốn chồng nuông chiều cả đời, đàn bà chỉ cần giỏi 3 điều này là đủ

Phụ nữ yêu 14/10/2019 03:11

Đàn bà nên nhớ, không phải giỏi chuyện gối chăn hay kiếm được nhiều tiền,  đây mới là bí quyết giữ chồng khôn ngoan nhất, khiến chồng cả đời say mê, nửa bước không rời.

Thay vì ra sức giữ chồng khư khư, chị em hãy học ngay 3 bí quyết giữ chồng đơn giản nhưng vô cùng hữu hiệu dưới đây.

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Bí quyết giữ chồng không ở việc bạn có giỏi chuyện gối chăn hay không, đàn bà giỏi 3 điều này mới khiến chồng coi trọng cả đời - Ảnh minh họa: Internet

1. Giỏi chăm sóc bản thân

Thay vì lao đầu vào cơm nước chợ búa, chăm sóc con cái đến mức lao lực, đàn bà cần biết cách sắp xếp thời gian để cuộc sống hôn nhân “dễ thở" hơn. Đừng quên dành thời gian để dưỡng da, thư giãn, dành tiền để mua sắm cho bản thân thay vì dốc hết cho chồng con.

Tất nhiên, đàn bà khôn ngoan sẽ chẳng ngần ngại đề nghị chồng chia sẻ việc nhà với mình. Họ chẳng khờ dại ôm hết vào người, mệt mỏi đến mức quay sang cau có, gắt gỏng vô cớ với chồng con.

Chính nhờ kéo chồng chăm sóc gia đình cùng mình, chăm sóc bản thân chu toàn nên đàn bà khôn sẽ giữ được sự thanh lịch, cuốn hút và vẻ ngoài hấp dẫn như thuở còn son. Biết được cách giữ chồng này thì chồng nào cũng nguyện yêu thương vợ suốt đời, nửa bước không rời.

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Sự ôn nhu, thấu đáo ấy của người vợ thông minh đã dư sức trói chặt chồng cả đời mà chẳng cần chiêu thức giữ chồng cao siêu nào khác - Ảnh minh họa: Internet

2. Giỏi lắng nghe

Đàn bà thông minh sẽ không bao giờ trút hết bực dọc, khó chịu trong lòng mình lên đầu chồng. Ngược lại, họ luôn sẵn lòng trở thành nơi đáng tin cậy để chồng chia sẻ mọi điều trong cuộc sống. Câu hỏi “hôm nay của anh thế nào” chính là lời chào đón chồng về nhà sau một ngày làm việc của người vợ tinh tế.

Họ biết cách mào đầu câu chuyện, gợi mở để chồng thoải mái kể hết về những vui buồn, khó khăn hay áp lực mà anh ấy đã trải qua.

Chẳng một lời phán xét, không một câu hờn giận khi chồng làm sai. Thay vào đấy, là sự động viên bằng cái ôm thật chặt, bằng nụ hôn ấm áp lên tóc. Sự ôn nhu, thấu đáo ấy của người vợ thông minh đã dư sức trói chặt chồng cả đời mà chẳng cần bí kíp giữ chồng cao siêu nào khác.

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Thay vì gân cổ gào thét vào mặt chồng, người vợ khôn ngoan dùng sự im lặng để giữ gìn hòa khí gia đình - Ảnh minh họa: Internet

3. Giỏi im lặng đúng lúc

Đàn bà thông minh có thừa khôn ngoan để hiểu rằng, chẳng đàn ông nào thích vợ vô tư quát tháo, lên mặt hay hơn thua với chồng từng li từng tí. Vợ chồng chung sống, sẽ khó tránh khỏi những bất hòa, xung đột hay cự cãi.

Lúc đấy, thay vì gân cổ gào thét vào mặt chồng, người vợ khôn ngoan dùng sự im lặng để giữ gìn hòa khí gia đình. Chờ đến khi hai bên bình tĩnh, họ mới mở lời để phân tích đúng sai.

Lúc này, dám chắc người chồng dù cố chấp, cứng đầu đến mấy cũng phải nắm tay vợ mà nói “xin lỗi em, anh sai rồi”.

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