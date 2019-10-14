Giữ kín mọi chuyện là một trong những cách trị chồng ngoại tình của người vợ thông minh, khiến chàng quý cơm sợ phở, cả đời không dám tái phạm - Ảnh minh họa: Internet

Muốn biết cách trị dứt điểm chồng ngoại tình, khiến anh ấy cắt đứt ngay lập tức với bồ nhí, cả đời không dám tái phạm, chị em hãy đọc ngay bài viết này.

Một người vợ khôn ngoan sẽ giữ kín chuyện xấu của chồng, đúng như câu nói “xấu che tốt khoe”. Họ giữ kín không phải vì sợ mang tiếng bị chồng cắm sừng, mà là vì muốn chồng bội bạc hiểu rằng, cô ấy vẫn đang cho đối phương cơ hội để quay đầu.

Chỉ phụ nữ khờ dại mới tung hê chuyện chồng ngoại tình với thiên hạ, với hai bên gia đình để khiến chồng bẽ mặt. Việc làm ấy chỉ khiến chồng bạn quyết tâm đến với nhân tình hơn, bởi lúc này anh ấy chẳng còn gì để mất.

Là một người vợ thông minh, chị em đừng đánh ghen làm gì cho bẩn tay - Ảnh minh họa: Internet

2. Lật tẩy bộ mặt thật của bồ nhí

Một người phụ nữ chấp nhận cặp kè với đàn ông có vợ, mặc điều tiếng thiên hạ, mặc tổn hao phúc đức vẫn không màng suy cho cùng cũng chỉ vì tiền.

Những người đàn ông ngoại tình thường đã có sự nghiệp ổn định, tài chính dư dả và có vẻ ngoài cuốn hút, lịch thiệp. Bị đồng tiền làm cho mờ mắt nên tiểu tam chẳng màng danh dự, lòng tự trọng mà đang tâm cướp chồng thiên hạ để trục lợi.

Là một người vợ thông minh, chị em đừng đánh ghen làm gì cho bẩn tay. Thay vào đấy, hãy trị chồng ngoại tình bằng cách cho anh ấy nhìn thấy chỉ cần có đàn ông khác giàu có, nuông chiều xuất hiện thì bồ nhí sẽ đá phăng anh ấy ra đường ngay lập tức.

Khi đấy, chồng dù yêu bồ nhí đến mấy, dù nặng tình đến đâu cũng phải sáng mắt mà nhận ra rằng lòng chung thủy là thứ xa xỉ với kẻ thứ ba.

Khiến mình trở thành người phụ nữ cuốn hút, đặc biệt và thú vị chính là cách giữ chồng nhàn hạ, khôn ngoan nhất - Ảnh minh họa: Internet

3. Khiến chồng phải giữ mình

Thay vì giữ chồng khư khư, tra khảo anh ấy về việc đang đi đâu, với ai, làm gì và gọi điện thoại léo nhéo kiểm tra, phụ nữ cần cho đàn ông được tự do trong khuôn khổ.

Hãy dành thời gian ngờ vực, kiểm soát chồng để chăm sóc bản thân, tìm đến những thú vui bổ ích. Chồng đi xem đá bóng, bạn hãy tụ tập với đám bạn thân, chồng đi câu cá ngày cuối tuần vợ hãy ghi danh học một lớp làm bánh,…

Khiến mình trở thành người phụ nữ cuốn hút, đặc biệt và thú vị chính là cách giữ chồng nhàn hạ, khôn ngoan nhất mà chị em cần khắc cốt ghi tâm.