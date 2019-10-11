3 lý do cay đắng khiến đàn bà khờ dại ra sức níu kéo người chồng ngoại tình

Phụ nữ yêu 11/10/2019 16:38

Dẫu biết chồng ngoại tình, dẫu biết người đàn ông đầu ấp tay gối đã ăn nằm với kẻ thứ ba những đàn bà dại vẫn ra sức níu kéo chính là vì 3 điều này.

Dù biết mình sẽ bị giày vò cả đời nếu cố gắng níu kéo người chồng ngoại tình nhưng rất nhiều chị em vẫn chấp nhận làm đàn bà khờ dại, sống trong hôn nhân địa ngục là vì 3 lý do cay đắng này.

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Họ quên mất rằng, tha thứ cho chồng ngoại tình thì dễ, nhưng quên việc chồng từng ngoại tình lại rất khó - Ảnh minh họa: Internet

Vẫn còn nặng tình

Người ngoài có thể dễ dàng lên án, trách cứ, chửi rủa người vợ níu kéo chồng ngoại tình là đàn bà dại khờ, ngốc nghếch. Vậy nhưng “chỉ trong chăn mới biết chăn có rận”, chỉ người trong cuộc mới biết đâu là lựa chọn tốt nhất cho hôn nhân của mình.

Biết chồng ngoại tình, ăn nằm với đàn bà khác chẳng người vợ nào cảm thấy dễ chịu, càng không thể làm ngơ. Thế nhưng, vì lòng vẫn còn nặng tình, vẫn muốn cho đối phương cơ hội quay đầu, vẫn còn muốn giữ lấy tình yêu khắc cốt ghi tâm của đời mình nên chị em vẫn sẵn lòng tha thứ cho chồng bội bạc.

Họ quên mất rằng, tha thứ cho chồng ngoại tình thì dễ, nhưng quên việc chồng từng ngoại tình lại rất khó. Sống mà cứ dằn vặt nỗi đau từng bị phản bội chẳng khác nào việc bạn tự tra tấn bản thân.

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Giả vờ làm ngơ khi chồng mình trơ tráo đưa gái lạ về nhà để níu kéo hôn nhân chính là sai lầm khiến đàn bà có chồng ngoại tình đánh mất giá trị của mình - Ảnh minh họa: Internet

Sợ cha mẹ mất mặt

Đàn bà lấy chồng, ai cũng mong có được cuộc hôn nhân hạnh phúc, được chồng trân trọng thương yêu. Giây phút phát hiện chồng ngoại tình, lang chạ với kẻ thứ  ba sau lưng mình người vợ nào cũng đớn đau dằn vặt. Vậy nhưng, họ vẫn không đủ dũng khí để buông bỏ, để nói lời chia tay một phần là vì thể diện của cha mẹ.

Nếu tình yêu là chuyện của hai người thì hôn nhân là chuyện của hai bên gia đình. Một khi các cặp vợ chồng ly hôn, thì họ không chỉ nghĩ cho chính mình mà còn phải nghĩ cho cha mẹ. Con gái bỏ chồng hay bị chồng bỏ đều là đề tài của người đời đàm tiếu, dè bỉu. Thậm chí, nhiều người ác miệng còn bảo rằng “do cha mẹ không biết dạy con, phải thế nào chồng mới bỏ”.

Nhẫn nhục duy trì cuộc hôn nhân dối lừa, nhẫn nhịn nhìn chồng mình trơ tráo đưa gái lạ về nhà để níu kéo hôn nhân chính là sai lầm khiến đàn bà có chồng ngoại tình đánh mất giá trị của mình.

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Đừng để con trẻ phải lớn lên trong một mái ấm lạnh băng, nơi mọi lời nói, tiếng cười của mẹ cha đều là giả tạo - Ảnh minh họa: Internet

Giữ cha cho con

Với đàn bà, con cái chính là sinh mệnh của họ. Một người mẹ có thể làm tất cả mọi điều để đảm bảo rằng đứa trẻ được hưởng những gì tốt đẹp nhất mà chẳng màng đến bản thân mình.

Họ cực đoan đến mức, có thể cắn răng nằm cạnh đàn ông ngoại tình chỉ để con có một gia đình trọn vẹn, có mẹ có cha.

Những người đàn bà khờ dại ấy đâu hiểu rằng, lớn lên trong một hạnh phúc giả dối thì con trẻ sao có thể vui vẻ. Thà rằng cha mẹ ly hôn, nhưng vẫn dành cho nhau sự trân trọng còn hơn là sống bên nhau như những cái xác không hồn. Đừng để con trẻ phải lớn lên trong một mái ấm lạnh băng, nơi mọi lời nói, tiếng cười của mẹ cha đều là giả tạo. Bởi lẽ, đấy là tội ác.

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Dẫu là đàn bà khờ dại hay khôn ngoan bạn cũng đừng phạm phải những điều tuyệt kỵ này kẻo cả đời bất hạnh, nhất là điều đầu tiên

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