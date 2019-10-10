100% kẻ thứ ba đều trơ tráo dùng những chiêu thức rẻ tiền này để quyến rũ chồng thiên hạ

Giả vờ ngây thơ là chiêu thức giật chồng tinh vi mà kẻ thứ ba nào cũng dùng, chị em nhất định phải biết để giữ chồng - Ảnh minh họa: Internet

Không ngờ đây chính là những chiêu thức giật chồng kẻ thứ ba nào cũng áp dụng, vợ đừng bỏ qua kẻo mất chồng như chơi.

Vì có sự từng trải, đã đang tâm muốn chiếm đoạt chồng người khác về làm của riêng mình nên người thứ ba chẳng tiếc công lập kế hoạch săn mồi chu toàn. Họ giả vờ như mình là một cô nàng ngây thơ, tiếp cận đàn ông có vợ một cách vô tư để xây dựng niềm tin và sự thân mật với đối phương.

Nếu nghĩ con giáp thứ 13 nào cũng dùng thân xác ra mồi chài, dụ dỗ đàn ông ngay từ đầu thì bạn đã nhầm. Họ có thừa khôn ngoan để hiểu rằng, đàn ông nào cũng thích cảm giác chinh phục, thứ gì càng dễ dàng có được họ càng không trân trọng.

Chờ đến khi gia đình đối phương lục đục, vợ chồng cãi nhau họ sẽ nhảy ngay vào để đóng vai người phụ nữ biết cách thấu hiểu, cảm thông để lấy lòng đàn ông. Khi hôn nhân trục trặc là lúc đàn ông yếu mềm nhất. Họ sẽ ngầm so sánh vợ với ả đàn bà kia, sẽ thầm thương trộm nhớ mà sập bẫy tình lúc nào không hay.

Đàn ông ngoại tình đã quên mất rằng, nếu nhân tình trở thành vợ thì cô ấy cũng chẳng thể ngọt ngào với họ cả đời - Ảnh minh họa: Internet

2. Biết cách khích lệ đàn ông

Đàn ông nào cũng thích được nghe lời ngon tiếng ngọt, cũng muốn người phụ nữ đối xử dịu dàng, ân cần với mình. Nếu vợ ở nhà cứ mãi cằn nhằn, ca thán chuyện tiền điện, tiền nước, tiền sinh hoạt phí hay việc chồng vứt quần áo bừa bãi thì nhân tình đâu như thế.

Cô ta sẽ chẳng tiếc dùng lời có cánh cho đàn ông có vợ, sẽ khen ngợi những ưu điểm và làm ngơ trước những điều chưa hoàn hảo. Vậy nên, đàn ông sẽ thấy rằng đây là người phụ nữ thấu hiểu mình nhất. Sự đồng cảm, cảm giác tự tin khi kề cận sẽ nhen nhóm trong lòng những người đàn ông trăng hoa ý muốn ngoại tình.

Họ muốn có được người phụ nữ tâm lý, tinh tế ấy. Đàn ông ngoại tình đã quên mất rằng, nếu nhân tình trở thành vợ thì cô ấy cũng chẳng thể ngọt ngào với họ cả đời.

Đứng trước người thứ ba, đứng trước người đàn bà luôn biết cách chăm sóc bản thân thì hỏi sao đàn ông không liêu xiêu - Ảnh minh họa: Internet

3. Luôn xuất hiện trước mắt đối phương với vẻ ngoài hoàn hảo

Phụ nữ một khi đã kết hôn thường rất thoải mái trước mặt chồng. Họ có thể chẳng mặc quần áo khi ở nhà, đầu tóc rối bời, quần áo luộm thuộm hay ợ hơi, ngáp mà chẳng thèm lấy tay che miệng. Những người vợ cứ mặc định rằng “ôi dào, đã lấy nhau rồi thì có gì mà phải giữ gìn, ý tứ”.

Đáng buồn thay, sự xuề xòa ấy của những người vợ đã vô tình khiến họ chẳng còn chút hấp dẫn nào trước mặt bạn đời. Họ quên mất rằng, tương kính như tân là bí quyết giữ gìn hạnh phúc lứa đôi mà mọi cặp vợ chồng cần nằm lòng.

Vậy nên, đứng trước người thứ ba, đứng trước người đàn bà luôn biết cách chăm sóc bản thân thì hỏi sao đàn ông không liêu xiêu.

Sự thanh lịch, tươm tất, cuốn hút toát lên từ cách đi đứng, ăn mặc, trò chuyện ở nhân tình sẽ khiến đàn ông say mê đến mức chẳng thèm đoái hoài đến vợ con.

Chính sự lả lơi, thú vị và khác biệt của kẻ thứ ba là chất xúc tác để đàn ông có vợ khát khao làm người chồng ngoại tình - Ảnh minh họa: Internet

4. Không quản lý đàn ông

Đàn bà cướp chồng rất khôn ngoan, họ chẳng dại giữ lấy đàn ông khư khư, cũng chẳng thèm gọi điện thoại hay nhắn tin trước. Họ biết cách khiến đối phương phải thương nhớ mình đến quay quắt, khiến đàn ông có vợ phải nghĩ về mình hàng đêm.

Chính sự lả lơi, thú vị và khác biệt của kẻ thứ ba là chất xúc tác để đàn ông có vợ khát khao làm người chồng ngoại tình.

Là phụ nữ, thay vì đánh ghen hay làm ầm ĩ mọi chuyện bạn cần bình tâm để suy nghĩ về cuộc hôn nhân của mình, về người đàn ông bội bạc ấy. Dù có ly hôn hay thứ tha cho chồng thì chị em cũng cần thay đổi những sai lầm, thiếu sót để đảm bảo bản thân sẽ có cuộc hôn nhân hạnh phúc. Dù là hạnh phúc ở cuộc hôn nhân hiện tại hay cuộc hôn nhân thứ hai.