100% kẻ thứ ba đều trơ tráo dùng những chiêu thức rẻ tiền này để quyến rũ chồng thiên hạ

Phụ nữ yêu 10/10/2019 16:18

Muốn biết kẻ thứ ba đã làm thế nào để lôi chồng người khác lên giường, chị em chỉ cần đọc bài viết này sẽ rõ.

Không ngờ đây chính là những chiêu thức giật chồng kẻ thứ ba nào cũng áp dụng, vợ đừng bỏ qua kẻo mất chồng như chơi.

ke thu ba 1

Giả vờ ngây thơ là chiêu thức giật chồng tinh vi mà kẻ thứ ba nào cũng dùng, chị em nhất định phải biết để giữ chồng - Ảnh minh họa: Internet

1. Giả vờ ngây thơ

Nếu nghĩ con giáp thứ 13 nào cũng dùng thân xác ra mồi chài, dụ dỗ đàn ông ngay từ đầu thì bạn đã nhầm. Họ có thừa khôn ngoan để hiểu rằng, đàn ông nào cũng thích cảm giác chinh phục, thứ gì càng dễ dàng có được họ càng không trân trọng.

Vì có sự từng trải, đã đang tâm muốn chiếm đoạt chồng người khác về làm của riêng mình nên người thứ ba chẳng tiếc công lập kế hoạch săn mồi chu toàn. Họ giả vờ như mình là một cô nàng ngây thơ, tiếp cận đàn ông có vợ một cách vô tư để xây dựng niềm tin và sự thân mật với đối phương.

Chờ đến khi gia đình đối phương lục đục, vợ chồng cãi nhau họ sẽ nhảy ngay vào để đóng vai người phụ nữ biết cách thấu hiểu, cảm thông để lấy lòng đàn ông. Khi hôn nhân trục trặc là lúc đàn ông yếu mềm nhất. Họ sẽ ngầm so sánh vợ với ả đàn bà kia, sẽ thầm thương trộm nhớ mà sập bẫy tình lúc nào không hay.

ke thu ba 2
Đàn ông ngoại tình đã quên mất rằng, nếu nhân tình trở thành vợ thì cô ấy cũng chẳng thể ngọt ngào với họ cả đời - Ảnh minh họa: Internet

2. Biết cách khích lệ đàn ông

Đàn ông nào cũng thích được nghe lời ngon tiếng ngọt, cũng muốn người phụ nữ đối xử dịu dàng, ân cần với mình. Nếu vợ ở nhà cứ mãi cằn nhằn, ca thán chuyện tiền điện, tiền nước, tiền sinh hoạt phí hay việc chồng vứt quần áo bừa bãi thì nhân tình đâu như thế.

Cô ta sẽ chẳng tiếc dùng lời có cánh cho đàn ông có vợ, sẽ khen ngợi những ưu điểm và làm ngơ trước những điều chưa hoàn hảo. Vậy nên, đàn ông sẽ thấy rằng đây là người phụ nữ thấu hiểu mình nhất. Sự đồng cảm, cảm giác tự tin khi kề cận sẽ nhen nhóm trong lòng những người đàn ông trăng hoa ý muốn ngoại tình.

Họ muốn có được người phụ nữ tâm lý, tinh tế ấy. Đàn ông ngoại tình đã quên mất rằng, nếu nhân tình trở thành vợ thì cô ấy cũng chẳng thể ngọt ngào với họ cả đời.

ke thu ba 3
Đứng trước người thứ ba, đứng trước người đàn bà luôn biết cách chăm sóc bản thân thì hỏi sao đàn ông không liêu xiêu - Ảnh minh họa: Internet

3. Luôn xuất hiện trước mắt đối phương với vẻ ngoài hoàn hảo

Phụ nữ một khi đã kết hôn thường rất thoải mái trước mặt chồng. Họ có thể chẳng mặc quần áo khi ở nhà, đầu tóc rối bời, quần áo luộm thuộm hay ợ hơi, ngáp mà chẳng thèm lấy tay che miệng. Những người vợ cứ mặc định rằng “ôi dào, đã lấy nhau rồi thì có gì mà phải giữ gìn, ý tứ”.

Đáng buồn thay, sự xuề xòa ấy của những người vợ đã vô tình khiến họ chẳng còn chút hấp dẫn nào trước mặt bạn đời. Họ quên mất rằng, tương kính như tân là bí quyết giữ gìn hạnh phúc lứa đôi mà mọi cặp vợ chồng cần nằm lòng.

Vậy nên, đứng trước người thứ ba, đứng trước người đàn bà luôn biết cách chăm sóc bản thân thì hỏi sao đàn ông không liêu xiêu.

Sự thanh lịch, tươm tất, cuốn hút toát lên từ cách đi đứng, ăn mặc, trò chuyện ở nhân tình sẽ khiến đàn ông say mê đến mức chẳng thèm đoái hoài đến vợ con.

ke thu ba 4
Chính sự lả lơi, thú vị và khác biệt của kẻ thứ ba là chất xúc tác để đàn ông có vợ khát khao làm người chồng ngoại tình - Ảnh minh họa: Internet

4. Không quản lý đàn ông

Đàn bà cướp chồng rất khôn ngoan, họ chẳng dại giữ lấy đàn ông khư khư, cũng chẳng thèm gọi điện thoại hay nhắn tin trước. Họ biết cách khiến đối phương phải thương nhớ mình đến quay quắt, khiến đàn ông có vợ phải nghĩ về mình hàng đêm.

Chính sự lả lơi, thú vị và khác biệt của kẻ thứ ba là chất xúc tác để đàn ông có vợ khát khao làm người chồng ngoại tình.

Là phụ nữ, thay vì đánh ghen hay làm ầm ĩ mọi chuyện bạn cần bình tâm để suy nghĩ về cuộc hôn nhân của mình, về người đàn ông bội bạc ấy. Dù có ly hôn hay thứ tha cho chồng thì chị em cũng cần thay đổi những sai lầm, thiếu sót để đảm bảo bản thân sẽ có cuộc hôn nhân hạnh phúc. Dù là hạnh phúc ở cuộc hôn nhân hiện tại hay cuộc hôn nhân thứ hai. 

Đàn bà 30 chẳng cần hơn thua với ai, chỉ cần giỏi 3 thứ này là đủ

Đàn bà 30 chẳng cần hơn thua với ai, chỉ cần giỏi 3 thứ này là đủ

Nếu đàn bà 20 vẫn còn sân si với đời, muốn hơn thua với người thì đàn bà 30 chỉ muốn tập trung sức lực vào 3 việc này để có cuộc đời an nhiên, như ý.

Xem thêm
Từ khóa:   người thứ ba đàn bà cướp chồng chồng ngoại tình

TIN MỚI NHẤT

Màn ngỡ ngàng của hai vợ chồng khi biết lý do thật sự đằng sau khoản vay của mẹ chồng

Màn ngỡ ngàng của hai vợ chồng khi biết lý do thật sự đằng sau khoản vay của mẹ chồng

Tâm sự 50 phút trước
Màn vỡ mộng cay đắng của anh hàng xóm sau phút say nắng không kiềm chế được bản thân

Màn vỡ mộng cay đắng của anh hàng xóm sau phút say nắng không kiềm chế được bản thân

Tâm sự 1 giờ 50 phút trước
Giọt nước mắt cay đắng của cô gái lỡ làng và câu chốt bất ngờ từ mẹ chồng trong ngày vượt cạn

Giọt nước mắt cay đắng của cô gái lỡ làng và câu chốt bất ngờ từ mẹ chồng trong ngày vượt cạn

Tâm sự gia đình 2 giờ 50 phút trước
Qua đêm nay, Thần Tài đứng chờ trước cửa, 3 con giáp may mắn chạm đỉnh, Tài Lộc bùng nổ, đếm tiền sái tay, tương lai giàu sang không ai sánh bằng

Qua đêm nay, Thần Tài đứng chờ trước cửa, 3 con giáp may mắn chạm đỉnh, Tài Lộc bùng nổ, đếm tiền sái tay, tương lai giàu sang không ai sánh bằng

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 20 phút trước
Sự thật đằng sau món quà cưới chục cây vàng và bài học đắng ngắt cho cô dâu trẻ

Sự thật đằng sau món quà cưới chục cây vàng và bài học đắng ngắt cho cô dâu trẻ

Tâm sự Eva 3 giờ 50 phút trước
Song hỷ lâm môn: 3 con giáp may mắn TÌNH TIỀN, sự nghiệp thăng hoa, tình duyên viên mãn, Tài Lộc tỏa sáng trong nửa cuối tháng 10 dương lịch

Song hỷ lâm môn: 3 con giáp may mắn TÌNH TIỀN, sự nghiệp thăng hoa, tình duyên viên mãn, Tài Lộc tỏa sáng trong nửa cuối tháng 10 dương lịch

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 20 phút trước
Nỗi lòng người đàn ông vỡ mộng hôn nhân khi phát hiện bản chất thật của cô vợ ngoan hiền

Nỗi lòng người đàn ông vỡ mộng hôn nhân khi phát hiện bản chất thật của cô vợ ngoan hiền

Tâm sự Eva 4 giờ 50 phút trước
Từ ngày 13/10 đến 23/10/2026, 3 con giáp công việc thuận lợi, lương thưởng ‘bùng nổ’ ai cũng phát hờn, tiêu tiền sướng tay

Từ ngày 13/10 đến 23/10/2026, 3 con giáp công việc thuận lợi, lương thưởng ‘bùng nổ’ ai cũng phát hờn, tiêu tiền sướng tay

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 20 phút trước
Màn chạm mặt trớ trêu với người ăn xin giữa đường khiến người trong cuộc đứng hình

Màn chạm mặt trớ trêu với người ăn xin giữa đường khiến người trong cuộc đứng hình

Tâm sự 5 giờ 50 phút trước
Đợi qua 50 ngày tới, 3 con giáp gặp cơ may PHÁT TÀI, tiền bạc dồi dào, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC sái tay, TIỀN luôn đầy túi

Đợi qua 50 ngày tới, 3 con giáp gặp cơ may PHÁT TÀI, tiền bạc dồi dào, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC sái tay, TIỀN luôn đầy túi

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 20 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Ghen tuông đến mức nào có thể trở thành bạo lực?

Ghen tuông đến mức nào có thể trở thành bạo lực?

Mảnh thủy tinh sắc nhọn mang tên "Tình Yêu không lối thoát"

Mảnh thủy tinh sắc nhọn mang tên "Tình Yêu không lối thoát"

Bản tình ca của những người đã đi qua giông bão

Bản tình ca của những người đã đi qua giông bão

Phụ nữ trung niên càng khôn ngoan càng ít xuất hiện ở 3 kiểu tụ tập này

Phụ nữ trung niên càng khôn ngoan càng ít xuất hiện ở 3 kiểu tụ tập này