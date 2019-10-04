Là đàn bà, trước khi bước qua tuổi 40 nhất định phải làm được điều này!

Tất nhiên, đàn bà nào cũng muốn bản thân có cuộc sống đủ đầy sung túc, chẳng cần lo nghĩ chuyện tiền nong. Ai cũng muốn lấy được người chồng giàu có, nuông chiều mình như bà hoàng. Vậy nhưng, đàn bà khôn ngoan sống thực tế, biết cách hài lòng với những gì mình đang có thay vì nhòm ngó những thứ đàn bà khác sở hữu.

Muốn có cuộc sống an yên như ý, đàn bà 40 hay 20, đàn bà từng trải hay nông cạn cũng đừng bỏ qua những bài học đắt giá về nhân tình thế thái này. Dám chắc, nó sẽ giúp bạn “đổi đời”, dù đang khốn khó bất hạnh đến mấy cũng trở thành đàn bà hạnh phúc , an nhiên.

Không còn nông nổi thuở đôi mươi, nghe lời mẹ cha răm rắp như thuở 25 và sợ miệng đời đánh giá như thuở 30. Người đàn bà 40 đã có đủ độ chín, đã có trải nghiệm sống để hiểu rõ bản thân cần gì, muốn gì, sống vì điều gì.

Thay vì ganh tỵ với số dư trong tài khoản của người khác, đàn bà từng trải sẽ nỗ lực để kiếm tiền. Thay vì mang chồng mình ra so sánh với chồng người khác, đàn bà 40 sẽ ghi nhận những ưu điểm tuyệt vời nơi bạn đời. Đàn bà hạnh phúc nhất là khi có người chồng chân tình chứ, cầu tiến không phải người chồng nhiều tiền nhưng lại trăng hoa.

Họ để ngoài tai miệng lưỡi thế gian, chẳng dại khờ ra sức sống theo ý muốn của người khác. Họ sống cho chính mình, yêu thương bản thân và nghiêm cấm bất cứ ai làm ảnh hưởng đến quyền lợi hợp pháp ấy.

Một người mẹ tốt sẽ chẳng dại cho con trẻ tất cả những gì chúng muốn - Ảnh minh họa: Internet

Đàn bà 40 không làm theo những gì con cái muốn

Một người đàn bà thông minh luôn biết đâu là điểm dừng của sự hi sinh. Họ hiểu rằng, nếu cứ bất chấp bản thân để nhường lại mọi thứ tốt đẹp cho gia đình thì lâu dần, người nhà sẽ chẳng còn biết ơn mà sẽ mặc định đấy là trách nhiệm họ phải gánh vác.

Đàn bà 40 đã là một người mẹ, một người vợ hơn chục năm, họ đã có đủ kinh nghiệm trong việc chăm sóc gia đình, nuôi dạy con cái. Một người mẹ tốt sẽ chẳng dại cho con trẻ tất cả những gì chúng muốn. Họ muốn con học được đức tính tự lập, sống trách nhiệm và lòng biết ơn.

Bởi lẽ, cha mẹ sẽ chẳng thể sống cùng con cả đời. Bây giờ chăm sóc, dạy dỗ con thật tốt thì khi đàn bà mới có tuổi già an nhiên.

Đàn bà 40 sẽ không bao giờ tha thứ cho chồng bội bạc. Dù đối phương có quỳ gối van xin, dù hứa hẹn sẽ không tái phạm thì họ vẫn giữ vững lập trường - Ảnh minh họa: Internet

Đàn bà 40 không tha thứ cho chồng ngoại tình

Câu chuyện người vợ chờ đợi 10 năm để ly hôn chồng, chờ đến khi con vào đại học mới dám bỏ chồng ắt hẳn đã ám ảnh không ít đàn bà. Vậy nhưng, chị em đừng bắt chước cô ấy, đừng khiến 10 năm thanh xuân trôi qua vô nghĩa trong khi nếu sớm chấm dứt cuộc hôn nhân thất bại thì đời đàn bà có chồng ngoại tình đã khác.

Người đàn bà 40 đã trút hết thanh xuân cho chồng cho con, đã chẳng còn ngây thơ nông cạn nên họ biết rằng, một khi chồng ngoại tình nghĩa là trong anh ấy mình chẳng còn là gì. Sống với một người đàn ông vô tình vô nghĩa, bắt con cái phải nương náu trong một gia đình dột nát chỉ khiến bi kịch trở nên thảm thiết hơn.

Đàn bà 40 sẽ không bao giờ tha thứ cho chồng bội bạc. Dù đối phương có quỳ gối van xin, dù hứa hẹn sẽ không tái phạm thì họ vẫn giữ vững lập trường. Bởi lẽ, sống cả đời với nỗi ám ảnh chồng ăn nằm với đàn bà khác sau lưng mình thì làm sao đàn bà có thể hạnh phúc cho được. Tha thứ cho chồng ngoại tình thì dễ, nhưng quên việc chồng đã từng ngoại tình là điều không tưởng.

Chỉ cần thuộc lòng 4 bài học xương máu trên trước tuổi 40, đàn bà sẽ có cuộc đời an yên hạnh phúc.