Đàn bà 30 chẳng cần hơn thua với ai, chỉ cần giỏi 3 thứ này là đủ

Chỉ đàn bà dại mới hơn thua nhau từng thỏi son chút phấn, từng chiếc áo chiếc quần. Đàn bà khôn ngoan không như thế. Thay vì cố gắng có cho bằng được những thứ người khác đang sở hữu thì đàn bà thông minh sẽ học cách kiềm hãm lòng ganh tỵ của mình lại. Thay vì cố gắng mồi chài đàn ông giàu có để mong đổi đời thì đàn bà 30 sẽ học cách kiếm tiền.

Muốn có tuổi già hạnh phúc, trở thành người đàn bà bản lĩnh thì ngay từ khi là đàn bà 30 bạn phải nỗ lực để giỏi 3 thứ này.

Vì giỏi kiếm tiền, vì biết mình muốn gì, cần gì, vị trí của mình ở đâu nên chẳng cần cố gắng thì từ thần thái của cô ấy đã toát lên sức hút khó cưỡng của người đàn bà từng trải , tài năng.

Nàng có lòng kiêu hãnh để không cho phép bất cứ đàn ông nào xem thường mình, càng không cho phép bản thân sống bám víu vào bất cứ ai. Nỗ lực làm việc, không ngừng hoàn thiện bản thân để thăng tiến trong sự nghiệp, gặt hái những thành tựu đáng nể chính là việc đàn bà 30 làm rất giỏi.

Đàn bà 30 đã qua những dở dở ương ương, những chênh vênh của tuổi trẻ bồng bột để hiểu rằng, đời này, chỉ cần sống một cuộc đời an yên, thanh thản là đủ - Ảnh minh họa: Internet

Giỏi kiểm soát cảm xúc

Nếu đàn bà 20 vẫn còn sân si với đời, đàn bà 25 vẫn còn phí hoài thời gian cạnh khóe những người may mắn, giỏi giang hơn mình thì đàn bà 30 sẽ để ngoài tai tất thảy thị phi. Cô ấy không chấp nhặt lời của những kẻ ác ý, chẳng dại sầu bi trước lời chê bai và chẳng mấy thiết tha trước những ngợi khen.

Đàn bà 30 đã qua những dở dở ương ương, những chênh vênh của tuổi trẻ bồng bột để hiểu rằng, đời này, chỉ cần sống một cuộc đời an yên, thanh thản là đủ.

Họ biết cách kiểm soát cảm xúc, không hờn giận quá lâu, cũng chẳng tỵ nạnh với ai. Nhờ thế, nàng sẽ ít phải hối hận về những lời mình đã nói ra, những việc mình đã làm.

Dám sống cho chính mình, cho cảm xúc của bản thân và biết chắc rằng mình sẽ là người đàn bà hạnh phúc nhờ quyết định ấy nên nàng bất cần - Ảnh minh họa: Internet

Giỏi nuông chiều chính mình

Người đàn bà 30 hiểu rõ bản thân mình, họ biết đâu là thứ sẽ giúp mình vui, đâu là phiền toái mình nên tránh xa. Họ sẽ chẳng dại cả nể đi gặp gỡ những người mình không thích để rước lấy bực dọc vào người, cũng chẳng ngốc nghếch sống chỉ để hài lòng người khác.

Dám sống cho chính mình, cho cảm xúc của bản thân và biết chắc rằng mình sẽ là người đàn bà hạnh phúc nhờ quyết định ấy nên nàng bất cần.

Họ luôn tâm niệm rằng, nuông chiều bản thân thì có gì là sai, chỉ cần việc mình làm không vi phạm pháp luật, không trái đạo đức thì chẳng việc gì phải ngần ngại.