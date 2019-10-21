4 bài học đắt giá phụ nữ khôn ngoan nhất định phải thuộc lòng!

Một người phụ nữ khôn ngoan nhất định sẽ không bao giờ chấp nhận sống bám vào đàn ông - Ảnh minh họa: Internet

Phụ nữ hạnh phúc chưa chắc đã khôn ngoan, vậy nhưng, phụ nữ khôn ngoan ắt sẽ có cuộc sống viên mãn như ý. Thế nên, đã là phụ nữ, bạn nhất định phải nằm lòng 4 bài học đắt giá về cuộc sống này.

Thế nhưng, một người phụ nữ thông minh sẽ biết đâu là giới hạn. Họ có thể yêu hết mình, nép vào vòng tay người đàn ông nắm giữ trái tim mình nhưng sẽ chẳng bao giờ khờ dại chấp nhận sống kiếp tầm gửi, bám víu vào một người đàn ông. Bởi lẽ, tự tôn của phụ nữ là khi họ có tự do, độc lập và tự chủ đời mình.

Trời sinh đàn ông với thân hình vạm vỡ, bờ vai vững chãi chính là để người phụ nữ của mình tựa nương, để có thể chăm sóc, bảo vệ tổ ấm của mình. Phụ nữ vốn yếu mềm, sống tình cảm lại mau nước mắt nên rất cần được yêu thương, bảo bọc.

Là phụ nữ, bạn hãy nỗ lực không ngừng để thăng tiến trong sự nghiệp, để vươn lên vị trí mà mình hằng mong muốn - Ảnh minh họa: Internet

2. Nhất định phải có sự nghiệp

Chẳng ai đánh thuế giấc mơ, cũng chẳng ai cấm đoán bạn hoạch định cho tương lai của mình. Là phụ nữ, bạn hãy nỗ lực không ngừng để thăng tiến trong sự nghiệp, để vươn lên vị trí mà mình hằng mong muốn.

Những thành quả gặt hái được chốn công sở không chỉ là cách khẳng định năng lực, tài năng mà còn là chìa khóa mang lại cuộc sống hạnh phúc cho mỗi người phụ nữ.

Chỉ khi bạn nỗ lực vươn lên, theo đuổi ước mơ và không ngừng hoàn thiện bản thân thì mới gặp được người đàn ông mình hằng mong đợi - Ảnh minh họa: Internet

3. Bạn ở vị trí nào sẽ gặp được người ở vị trí đó

Đúng như câu nói mây tầng nào sẽ gặp mây tầng đấy, phụ nữ ở vị trí nào sẽ gặp được người đàn ông ở vị thế đấy. Là phụ nữ, đừng mong chờ bản thân sẽ là nàng Lọ Lem trong câu chuyện cổ tích, cũng đừng chờ lấy chồng đại gia để đổi đời.

Chỉ khi bạn nỗ lực vươn lên, theo đuổi ước mơ và không ngừng hoàn thiện bản thân thì mới gặp được người đàn ông mình hằng mong đợi.

Càng ra sức níu kéo, càng cố chấp đu bám đàn ông thay lòng thì người phải chịu thêm tổn thương, đau khổ chỉ có mỗi bạn - Ảnh minh họa: Internet

4. Một khi đàn ông muốn rời đi thì dù bạn ra sức níu giữ họ cũng không ở lại

Lòng người chính là thứ dễ dàng thay đổi nhất. Hôm nay, anh ấy có thể ngẩng cao đầu mà nói rằng “trên đời này, anh chỉ yêu mỗi em”, nhưng vài ba năm sau, cũng chính người đàn ông ấy phải cúi đầu ngập ngừng “anh xin lỗi, anh yêu cô ấy”.

Thay vì dùng trăm phương nghìn kế để níu giữ đàn ông bội bạc, phụ nữ bản lĩnh sẽ chấp nhận buông tay. Bởi lẽ, càng ra sức níu kéo, càng cố chấp đu bám thì người phải chịu thêm tổn thương, đau khổ chỉ có mỗi bạn.