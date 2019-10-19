Phụ nữ khôn ngoan là người biết sống ích kỷ trong 3 trường hợp này

Phụ nữ yêu 19/10/2019 10:30

Phụ nữ lấy chồng, dù yêu chồng đậm sâu đến mấy, thương con đến đâu cũng cần phải sống ích kỷ  đúng lúc, đúng chỗ mới là phụ nữ khôn ngoan nhất.

Thay vì ôm hết thiệt thòi vào người như phụ nữ khờ dại, phụ nữ khôn ngoan sẽ giữ khư khư 3 thứ này cho riêng mình để nửa đời còn lại không phải hối tiếc vì bất cứ điều gì. 

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Phụ nữ bao dung, nhưng vẫn cần sống ích kỷ trong 3 trường hợp này mới là người phụ nữ khôn ngoan, hạnh phúc nhất - Ảnh minh họa: Internet

Giữ khư khư sự nghiệp của riêng mình

Phụ nữ lấy chồng, dù là phụ nữ thông minh hay khờ dại cũng đừng ngốc nghếch chấp nhận lời đề nghị ở nhà chồng nuôi. Bởi lẽ, bạn hoàn toàn có năng lực tự nuôi sống bản thân, phát triển trong sự nghiệp, có khả năng kiếm tiền.

Vậy thì, hà cớ gì bạn phải từ bỏ sự nghiệp chỉ để ở nhà giặt giũ, nấu ăn, chăm con và ru rú trong xó bếp từ ngày này qua tháng khác. Trong khi đấy, chồng bạn vẫn quần là áo lượt đi làm, vẫn có cơ hội gặp gỡ những người phụ nữ xinh đẹp, mở rộng mối quan hệ, thăng tiến chốn công sở.

Do đó, người phụ nữ bản lĩnh cần ích kỷ để bảo vệ sự nghiệp của mình. Đấy không chỉ là công cụ kiếm tiền, mà còn là cách để bạn khẳng định giá trị của bản thân, bảo vệ tiếng nói của mình trong gia đình.

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Sự ích kỷ đúng lúc, đúng chỗ sẽ giúp phụ nữ hạnh phúc hơn trong cuộc sống - Ảnh minh họa: Internet

Dùng tiền cho bản thân

Rất nhiều phụ nữ sau khi kết hôn chấp nhận hi sinh tất cả vì gia đình. Họ tằn tiện từng đồng, không dám tiêu pha gì cho bản thân mà thắt lưng buộc bụng chăm sóc cho chồng con. Những người vợ khờ dại ấy quên mất rằng, chính bản thân họ cũng xứng đáng được yêu thương, nuông chiều.

Phụ nữ lấy chồng, dù cuộc sống vật chất khó khăn hay dư dả cũng phải nhớ chi tiền cho bản thân. Chỉ khi bạn biết cách yêu thương chính mình, dám bỏ tiền làm đẹp, trau chuốt vẻ ngoài, rèn giũa tâm hồn, mở mang đầu óc thì bạn mới đắt giá trong mắt người khác.

Đặc biệt, một người phụ nữ thông minh, tiêu tiền khôn ngoan sẽ khiến chồng nể trọng, say mê không rời.

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Là một người vợ, bạn hoàn toàn có quyền yêu cầu chồng chia sẻ việc nhà với mình - Ảnh minh họa: Internet

Phân chia việc nhà với chồng

Phụ nữ đừng quá cầu toàn mà ôm hết việc nhà vào người, tất tả ngược xuôi để vun vén cho gia đình. Trong khi bạn vừa đi làm, vừa chăm con, chăm chồng lại nhận hết việc nội trợ thì chồng lại nằm ườn chơi game thì quá bất công.

Là một người vợ, bạn hoàn toàn có quyền yêu cầu chồng chia sẻ việc nhà với mình. Càng rạch ròi, chi tiết sẽ càng khiến chồng có trách nhiệm với gia đình hơn, thấu hiểu với những vất vả, cực nhọc mà thương vợ hơn.

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