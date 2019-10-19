4 điểm chung của một người phụ nữ quyến rũ

Một người phụ nữ quyến rũ hay không là ở sự bí ẩn từ trong nội hàm chứ không dễ dàng thể hiện ra bên ngoài qua sắc vóc - Ảnh minh họa: Internet

Dưới đây là những điểm chung của người phụ nữ quyến rũ , cuốn hút đến mức mọi đàn ông đều say mê như điếu đổ, quyện cả đời yêu thương che chở.

Người xưa có câu “chim khôn kêu tiếng rảnh rang, người khôn nói tiếng dịu dàng dễ nghe”. Phụ nữ khôn ngoan là người biết ăn nói dịu dàng, bởi đàn ông nào cũng “hảo ngọt”, cũng muốn được "rót mật vào tai". Giữa một người phụ nữ chanh chua đanh đá và một cô nàng ôn nhu, tất nhiên phái mạnh sẽ thích sự nhu mì hơn.

Đàn ông có thể dán mắt vào da thịt của người khác giới chỉ trong vài phút, nhưng sẽ bị khí chất của nữ nhân mê hoặc suốt đời - Ảnh minh họa: Internet

Ăn mặc tinh tế

Nếu những cô nàng nông cạn thường mặc áo khoét ngực sâu, chân váy ngắn và trang điểm thật đậm để gây chú ý với người đối diện thì phụ nữ cuốn hút không như thế. Dù không sở hữu thân hình của siêu mẫu nhưng nàng rất biết cách ăn mặc để khoe khéo ưu điểm trên cơ thể mình.

Sự thanh lịch, nền nã và kín đáo nhưng vẫn giúp cô ấy tỏa sáng chốn đông người. Phụ nữ thông minh hãy nhớ, đàn ông có thể dán mắt vào da thịt của người khác giới chỉ trong vài phút, nhưng sẽ bị khí chất của nữ nhân mê hoặc suốt đời.

Hãy nhớ, phụ nữ xinh đẹp chưa chắc đã hài hước, nhưng phụ nữ hài hước là người vô cùng khôn ngoan - Ảnh minh họa: Internet

Một chút hài hước

Vì đã quá mệt mỏi với những áp lực trong cuộc sống, căng thẳng trong công việc nên đàn ông chẳng còn muốn bàn chuyện thế sự. Khi trò chuyện với nữ giới, chàng chỉ muốn nhận được sự thoải mái, dễ chịu khi kề cận.

Một chút hài hước, dí dỏm tạo nên những nụ cười sảng khoái là cách giúp chàng nhớ về người phụ nữ hấp dẫn nhất mà mình từng gặp trong đời. Hãy nhớ, phụ nữ xinh đẹp chưa chắc đã hài hước, nhưng phụ nữ hài hước là người vô cùng khôn ngoan.

Hãy cứ là chính mình, có bản sắc riêng để không thể trộn lẫn với bất cứ ai - Ảnh minh họa: Internet

Là chính mình

Nếu nhan sắc của người phụ nữ sẽ hao mòn theo thời gian thì tâm sắc sẽ luôn tạo ra giá trị mới. Phụ nữ khí chất đừng bao giờ cố biến mình thành một phiên bản phổ thông, từa tựa và mờ nhạt những những phụ nữ khác. Hãy cứ là chính mình, có bản sắc riêng để không thể trộn lẫn với bất cứ ai.

Có như thế, bạn chẳng cần chèo kéo hay ra sức mồi chài thì đàn ông cũng xếp hàng dài theo đuổi, mê mệt cả đời.