Rất nhiều phụ nữ Việt đang tự tay phá nát tổ ấm của mình vì vô tư làm điều này mỗi ngày

Đàn ông nào cũng thích người phụ nữ dịu dàng, ôn nhu và thấu hiểu lòng người. Nếu vợ cứ suốt ngày thách thức chồng bằng những câu “em thách anh dám làm gì em đấy”, “anh có gan thì cứ thử xem”, “anh thì làm được gì cho cái nhà này” sẽ khiến chàng điên tiết.

Không muốn tự tay hủy hoại hôn nhân, khiến chồng chán vợ mà mèo mả gà đồng bên ngoài phụ nữ tuyệt đối đừng phạm phải những sai lầm chết người này.

Thay vì lời qua tiếng lại, phụ nữ cần biết im lặng khi thấy chồng mất bình tĩnh, biết nhẫn nhịn chờ đến khi sóng yên biển lặng mới nói rõ phải trái đúng sai.

Phụ nữ hãy nhớ, đàn ông vốn có lòng tự tôn rất cao, họ sẵn sàng làm mọi điều để bảo vệ lòng tự trọng của mình. Dù yêu vợ thương con đến mấy, dù cố gắng nhẫn nhịn đến đâu nhưng nếu bạn đời cứ quá quắt thì cảnh chồng ngoại tình vì quá chán vợ là điều khó tránh khỏi.

Đừng vì những điều đã qua, những ký ức đã cũ mà làm sứt mẻ tình cảm vợ chồng, tạo điều kiện cho người thứ ba có cơ hội chen chân vào hạnh phúc gia đình bạn - Ảnh minh họa: Internet

2. Ghen với người cũ của chồng

Ai cũng có quá khứ, cũng có những niềm riêng không bao giờ muốn nhắc lại. Một khi đã kết hôn với đối phương, khi yêu anh ấy đủ nhiều thì phụ nữ cần học cách tôn trọng quá khứ của chồng.

Phụ nữ nên nhớ, việc nhắc về người yêu cũ của chồng mỗi khi cãi nhau, mang bản thân ra hơn thua với họ chẳng hề khiến bạn trở nên đắt giá hơn. Thậm chí, đấy còn là sai lầm khiến đàn ông ngoại tình vì đã chán ngán vợ đến tận cổ.

Dẫu chồng từng yêu người cũ mặn nồng đến mấy thì người anh ấy chọn nắm tay bước vào lễ đường là bạn, người khiến anh ấy hạnh phúc rạng ngời khi ký vào giấy đăng ký kết hôn cũng là bạn, người chung chăn chung gối với anh ấy cũng là bạn.

Đừng vì những điều đã qua, những ký ức đã cũ mà làm sứt mẻ tình cảm vợ chồng, tạo điều kiện cho người thứ ba có cơ hội chen chân vào hạnh phúc gia đình bạn.

Ngoài xã hội bạn có thể là ông to bà lớn, nhưng sau cánh cửa nhà hãy cứ là người vợ bé bỏng mong manh của chồng - Ảnh minh họa: Internet

3. Xem thường chồng

Bạn có thể là nữ cường nhân, giỏi việc nước, đảm việc nhà và kiếm được nhiều tiền hơn chồng. Vậy nhưng, phụ nữ có gia đình đừng vì mình kiếm được nhiều tiền hơn mà xem thường bạn đời, sai khiến anh ấy như nhân viên của mình.

Ngoài xã hội bạn có thể là ông to bà lớn, nhưng khi về nhà, sau cánh cửa phòng ngủ hãy cứ là người vợ bé bỏng mong manh của chồng. Hãy cho anh ấy cơ hội được bảo bọc chở che và nâng niu bạn như cô công chúa. Đấy cũng là cách giúp chồng tự tin, nỗ lực hơn trong sự nghiệp để không làm vợ thất vọng về mình.

Là phụ nữ, đừng chờ đến khi chồng ngoại tình mới than thân trách phận, mới biết yêu thương bản thân - Ảnh minh họa: Internet

4. Bỏ bê bản thân

Một người phụ nữ khôn ngoan sẽ không vì lấy chồng sinh con mà bỏ bê bản thân, vậy nhưng, phụ nữ khờ dại lại làm điều ấy mỗi ngày. Cô ấy nguyện dành tất cả những gì tốt đẹp nhất cho chồng cho con, thắt lưng buộc bụng tiết kiệm từng đồng vì gia đình. Để rồi, khi nhan sắc tàn phai, thân hình xập xệ thì chồng lại chạy theo người đàn bà nóng bỏng, trẻ trung khác.

Là phụ nữ, đừng chờ đến khi chồng ngoại tình mới than thân trách phận, mới biết yêu thương bản thân. Bởi dù bạn có lấy lại nhan sắc, thanh xuân thì cũng chẳng thể giữ được người đàn ông đã thay lòng đổi dạ.