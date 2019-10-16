5 yêu cầu từ chồng hoặc người yêu mà phụ nữ chớ dại đáp ứng, dù tình cảm có mặn nồng đến đâu

Dù yêu thương mặn nồng đến mấy, phụ nữ cũng đừng dại đáp ứng những yêu cầu vô lý từ chồng hoặc người yêu, bởi chỉ đàn ông gia trưởng mới làm thế - Ảnh minh họa: Internet

Là phụ nữ, đừng vì quá yêu mà quỵ lụy đàn ông gia trưởng , nghe theo tất cả những đòi hỏi vô lý của đối phương kẻo đánh mất đời mình.

Một khi anh ấy đưa ra những yêu cầu về việc kiểm soát tài chính, cuộc đời bạn thì chị em chớ dại nghe theo. Bạn chẳng việc gì phải nghe lời người đàn ông ích kỷ ấy mà cắt đứt những mối quan hệ thân tình, cách ly với gia đình.

Đàn ông vốn là tính sở hữu cao, một khi đối phương đã là vợ, là người yêu của mình thì chàng sẽ luôn muốn kiểm soát. Thế nhưng, nếu chàng không chỉ dừng lại ở việc gợi ý cho bạn mẫu váy đẹp, kiểu tóc xinh hay hương nước hoa tươi mát thì thị em cần đề cao cảnh giác.

Bởi lẽ, đời phụ nữ, đàn ông chưa bao giờ là điều quan trọng nhất. Gia đình, tình bạn thân thiết mới là những mối quan hệ không bao giờ biết phản bội.

Nếu chàng xâm phạm đời tư của mình, phụ nữ đừng chần chừ mà hãy chia tay ngay lập tức - Ảnh minh họa: Internet

2. Anh ấy đòi hỏi bạn công khai tất cả mật khẩu

Dù yêu nhau đến mấy, mặn nồng đến đâu thì các cặp đôi vẫn là những cá thể riêng biệt. Ai cũng có sự riêng tư cần được tôn trọng, có quyền bảo mật thư tín và đời tư của mình. Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng, tâm lý đàn ông gia trưởng sẽ muốn biết hết mọi điều, mọi bí mật của người phụ nữ họ yêu. Mật khẩu điện thoại, trang cá nhân, email cũng không ngoại lệ.

Hai bạn hoàn toàn nên sống chân thành với nhau. Nhưng đừng dại chứng minh sự chân thành ấy bằng cách từ bỏ quyền riêng tư của mình. Phụ nữ đừng để đàn ông bảo thủ xâm phạm ranh giới và quyền tự do cá nhân của mình kẻo cả đời này bạn sẽ phải sống trong kiềm kẹp, áp bức.

Phụ nữ cần tỉnh táo và cân nhắc để biết chắc rằng anh ấy đang muốn bạn tìm cơ hội mới hay muốn bạn làm người vợ toàn thời gian, ru rú nơi góc bếp xó nhà - Ảnh minh họa: Internet

3. Anh ấy đòi hỏi bạn từ bỏ công việc hiện tại

Trong gia đình, đàn ông luôn được xem là cây tùng cây bách để vợ con tựa nương, là trụ cột về kinh tế gia đình. Tất nhiên, lấy được người chồng thành đạt, biết lo nghĩ cho vợ con là niềm hạnh phúc của rất nhiều phụ nữ.

Thế nhưng, nếu chồng ỷ mình kiếm được nhiều tiền mà bắt vợ phải ở nhà chăm con, quán xuyến gia đình thì lại khác. Lúc ấy, người đàn ông ích kỷ đã và đang tâm bóp chết tương lai, công danh của vợ vì lợi ích của bản thân.

Lúc này, phụ nữ cần tỉnh táo và cân nhắc để biết chắc rằng anh ấy đang muốn bạn tìm cơ hội mới hay muốn bạn làm người vợ toàn thời gian, ru rú nơi góc bếp xó nhà.

Yêu hay lấy người đàn ông vô tâm, cả đời phụ nữ sẽ chìm trong trầm luân, đớn đau khôn nguôi - Ảnh minh họa: Internet

4. Anh ấy đòi hỏi bạn phải nhẫn nhịn mọi điều

Một mối quan hệ yêu đương hay vợ chồng có bền chặt, hạnh phúc hay không ngoài tình yêu còn cần có sự tôn trọng lẫn nhau. Nếu anh ấy thường xuyên cáu gắt, bực dọc vô cớ thì phụ nữ đừng nhẫn nhịn mà hỏi ngay “sao anh cứ kiếm chuyện với em?”.

Bạn càng nhẫn nhịn chàng sẽ càng lấn lướt, càng quá quắt đến mức khiến bạn tổn thương lòng tự trọng. Yêu hay lấy người đàn ông vô tâm ấy cả đời phụ nữ sẽ chìm trong trầm luân, đớn đau khôn nguôi.

Nếu chàng chỉ vật bạn ra để thỏa mãn nhu cầu rồi nhanh chóng rời đi thì chứng tỏ, với anh ấy, bạn chỉ là nơi để thỏa mãn nhục dục, không hơn không kém - Ảnh minh họa: Internet

5. Anh ấy chỉ xem bạn là công cụ tình dục

Thân mật thể xác là cách giúp các cặp đôi trở nên gắn bó, gần gũi và cần nhau hơn. Bởi lẽ, những cử chỉ yêu thương là cách để bộc lộ tình yêu đơn giản, thiết thực nhất.

Nếu sau mỗi cuộc ái ân, chàng bỏ mặc bạn mà nằm ngủ o o, hoặc chàng chỉ vật bạn ra để thỏa mãn nhu cầu rồi nhanh chóng rời đi thì chứng tỏ, với anh ấy, bạn chỉ là nơi để thỏa mãn nhục dục, không hơn không kém.

Nếu yêu nhầm người, chọn sai chồng phụ nữ hãy dũng cảm buông bỏ mà chọn lại, đừng cố chấp kẻo tự làm khổ mình.