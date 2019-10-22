Phụ nữ lấy chồng, thường được mẹ cha dặn dò về những phép tắc lễ nghĩa, về cách sống làm sao để không mất lòng mẹ chồng, phải làm sao để chăm sóc chồng con chu đáo nhất.

Sống trên đời, phụ nữ đừng quá hiền lành để người khác bắt nạt, cũng đừng quá bao dung với những kẻ mưu toan làm tổn thương mình. Nếu không, chính bạn sẽ biến mình thành người phụ nữ bất hạnh nhất đời.

Thế nên, phụ nữ khờ dại cứ ôm hết việc nhà vào người, dành gần như toàn bộ thời gian cho gia đình mà quên mất bản thân. Sai lầm này khiến chồng vô tâm đến hời hợt, con cái ỷ lại vào mẹ cha, khiến người vợ, người mẹ mệt mỏi cả đời.

Chẳng ai nhớ để dặn những cô dâu mới rằng, hôn nhân, quan trọng nhất chính là hạnh phúc. Phải cho mình quyền được hạnh phúc mới là cốt lõi của cuộc sống.

Vậy nên, ngay từ bây giờ, phụ nữ hãy bớt đảm đang, giỏi giang lại. Hãy đề nghị chồng chia sẻ việc nhà, yêu cầu con cái tự chăm sóc bản thân và dành cho chính mình thời gian thư giản, hưởng thụ cuộc sống.

Nếu chỉ cho đi mà chẳng bao giờ nhận lại, cứ bao dung hết lần này đến lần khác sẽ tạo điều kiện cho đối phương bòn rút, lợi dụng sự chân thành của bạn - Ảnh minh họa: Internet

2. Phụ nữ cam chịu

Đàn ông nào cũng tự hào khi có được người vợ biết quan tâm, chia sẻ với chồng mọi điều trong cuộc sống. Bởi lẽ, đấy không chỉ là cách vợ chồng vun đắp tình cảm mà còn là cách thể hiện tình yêu các cặp đôi dành cho nhau.

Tuy nhiên, nếu phụ nữ quá biết điều và nghĩ cho chồng quá nhiều mà nhận lấy mọi thua thiệt về mình thì ắt đời cô ấy sẽ rơi vào bi kịch. Nếu chỉ cho đi mà chẳng bao giờ nhận lại, cứ bao dung hết lần này đến lần khác sẽ tạo điều kiện cho đối phương bòn rút, lợi dụng sự chân thành của bạn.

Nếu chồng làm điều gì khiến mình không hài lòng, phụ nữ khôn ngoan hãy thẳng thắn trao đổi. Bởi lẽ, bạn càng nín nhịn, càng cam chịu đối phương sẽ càng lấn lướt và quá quắt hơn.

Cầm lên được, đặt xuống được, dám yêu dám hận mới là cách yêu đúng đắn nhất, giúp phụ nữ khôn ngoan không phải đau lòng vì đàn ông tệ bạc - Ảnh minh họa: Internet

3. Phụ nữ lụy tình

Muốn biết ai là một người phụ nữ thông minh, ai là kiểu phụ nữ khờ dại chỉ cần nhìn vào cách cô ấy yêu sẽ rõ. Tất nhiên, họ đều hết lòng với người đàn ông đang nắm giữ trái tim mình, đều dễ dàng tổn thương trước những hoài nghi.

Thế nhưng, nếu phụ nữ nông cạn chấp nhận hi sinh tất cả cho đối phương, bỏ qua mọi thiếu sót và làm ngơ trước sự phản bội của đối phương thì phụ nữ bản lĩnh không như thế.

Cầm lên được, đặt xuống được, dám yêu dám hận mới là cách yêu đúng đắn nhất, giúp phụ nữ khôn ngoan không phải đau lòng vì đàn ông tệ bạc.

Nếu cứ bi lụy chạy theo người đàn ông thay lòng để van xin tình yêu thì thứ bạn nhận lại chỉ là lòng thương hại mà thôi.