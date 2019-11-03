3 thói xấu khiến phụ nữ lận đận tình duyên, hôn nhân bất hạnh

Phụ nữ yêu 03/11/2019 16:30

Nếu không sớm bỏ ngay 3 thói xấu này, chị em đừng trách vì sao đời mình mãi long đong lận đận, nỗ lực đến mấy vẫn không thoát khỏi kiếp phụ nữ bất hạnh, một đời gian truân.

Nếu vẫn còn giữ những tật xấu này bạn chắc chắn sẽ tự biến mình thành người phụ nữ bất hạnh, sớm muộn cũng bị người đàn ông mình yêu thương chán ngán mà “cắm sừng”.

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Sống cẩu thả chính là thói xấu khiến bạn trở thành người phụ nữ bất hạnh nhất đời - Ảnh minh họa: Internet

Sống cẩu thả

Đàn ông có thể bị cuốn hút với người phụ nữ hấp dẫn, ăn mặc thời trang ngay trong lần đầu gặp gỡ. Vậy nhưng, đấy chỉ là ấn tượng ban đầu, là cách để anh ấy muốn gặp lại bạn thêm lần nữa.

Nếu chàng đến nhà và thấy cảnh nhà cửa của bạn vô cùng bừa bộn, bẩn thỉu thì dám chắc, đấy chính là lần cuối hai người gặp nhau.

Đàn ông dù lười biếng đến mấy cũng sợ hãi trước người phụ nữ sống cẩu thả. Bởi nó không chỉ thể hiện rằng bạn không hề biết cách yêu thương, chăm sóc bản thân mà còn không có khả năng chăm sóc người khác.

Với đàn ông, phụ nữ quyến rũ nhất chính là khi cô ấy trân trọng chính mình, ý thức được việc giữ cho bản thân và môi trường sống luôn tràn ngập sinh khí.

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Một người phụ nữ lười nấu ăn, chán ghét việc bếp núc sẽ khiến chàng dù yêu đến mấy cũng phát ngấy - Ảnh minh họa: Internet

Lười nấu ăn

Chẳng phụ nữ nào không biết nấu ăn, chỉ là tài nghệ của mỗi người mỗi khác. Đàn ông nào bắt bạn phải nấu ăn ngon như đầu bếp, nhưng chí ít bạn cần phải có đam mê với chuyện nấu nướng, chăm sóc gia đình.

Dẫu cơm hàng cháo chợ có ngon đến mấy cũng không bằng cơm nhà, dẫu vợ có nấu ăn chưa vừa miệng nhưng cô ấy đã cố gắng rất nhiều vì bữa cơm gia đình, vì muốn chồng con được ăn những thực phẩm an toàn.

Một người phụ nữ lười nấu ăn, chán ghét bếp núc sẽ khiến chàng dù yêu đến mấy cũng phát ngấy. Bởi lẽ, việc làm ấy thể hiện rõ rằng bạn là người sống ích kỷ, vô tâm với người thân. Nếu phụ nữ nông cạn không sớm thay đổi thói xấu này thì đừng trách vì sao chồng chán vợ, tìm kiếm người phụ nữ cúc cung tận tụy khác.

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Nếu cứ hơn thua từng chút một với chồng thì bạn sẽ trở thành người vợ vô tâm, hời hợt và đáng ghét trong mắt bạn đời lúc nào không hay - Ảnh minh họa: Internet

So đo tính toán

Hôn nhân là chuyện của hai người chứ không chỉ riêng phụ nữ hay đàn ông. Những ông chồng vô tâm đến mấy cũng hiểu rằng vợ đã vất vả thế nào để vừa hoàn thành tốt công việc ở văn phòng, vừa chu toàn việc nhà.

Anh ấy sẽ chẳng ngại xắn tay áo chia sẻ việc nhà, trông con hay giặt giũ cùng vợ. Tuy nhiên, chị em đừng quá so đo tính toán hay rạch ròi với chồng từng li từng tí. Nếu hôm nay chồng mệt, tâm trạng không vui bạn nên làm giúp những việc đáng ra là trách nhiệm hàng ngày của anh ấy.

Sự thấu hiểu, tinh tế mới là bí quyết giữ chồng khôn ngoan nhất. Nếu cứ hơn thua từng chút một với chồng thì bạn sẽ trở thành người vợ vô tâm, hời hợt và đáng ghét trong mắt bạn đời lúc nào không hay.

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