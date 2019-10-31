Không ngờ 4 kiểu phụ nữ HƯ HỎNG này lại khiến đàn ông MÊ MỆT một đời

Nếu nghĩ phụ nữ hư hỏng sẽ chẳng được đàn ông để mắt đến thì bạn đã nhầm. Thực chất, phụ nữ càng hư sẽ càng khiến đàn ông khát khao chinh phục, say mê không rời.

Trong mắt đàn ông, phụ nữ quyến rũ nhất không phải là khi cố tỏ ra mình thanh cao hay yểu điệu như công chúa. Một người phụ nữ hư hỏng, khác biệt sẽ càng khiến đàn ông say như điếu đổ, yêu chiều cả đời. Chính sự ương bướng, cá tính đấy đã khiến phụ nữ hư hỏng cuốn hút đến không cưỡng lại được - Ảnh minh họa: Internet Có chính kiến Nếu phụ nữ nông cạn thường dễ dàng bị đàn ông sai khiến, nói gì nghe nấy thì phụ nữ bản lĩnh không như thế. Họ có có quan điểm cá nhân và sẵn sàng đáp trả để bảo vệ chính kiến của mình. Chính sự ương bướng, cá tính đấy đã khiến họ trở thành người phụ nữ cuốn hút đến không cưỡng lại được.

Thế nên, một người vợ có thể hiền nhưng đừng ngoan, đừng quá e dè trước bạn đời nếu không anh ấy sẽ cảm thấy bạn tẻ nhạt vô cùng. Chồng chán vợ, hôn nhân nguội lạnh cũng từ đấy mà ra. Một người phụ nữ thông minh sẽ tìm hiểu về cách kết hợp rượu với thức ăn, cầm ly thế nào cho thanh lịch - Ảnh minh họa: Internet Biết uống rượu bia Chẳng ai bắt bạn phải chén thù chén tạc, say khướt từ sáng này sang đêm khác cả. Phụ nữ chỉ cần biết uống rượu bia ở ngưỡng đủ để giao tiếp. Thay vì cố gắng để “nghìn chén không say”, một người phụ nữ thông minh sẽ tìm hiểu về cách kết hợp rượu với thức ăn, cầm ly thế nào cho thanh lịch.

Nhờ vậy, chồng luôn tự hào và an tâm khi đưa cô ấy đến chốn đông người, dõng dạc giới thiệu “đây mà vợ tôi” chứ không phải giấu nhẹm vợ nơi xó bếp. Càng khó tiếp cận, càng kiệm lời thì phụ nữ hấp dẫn càng giữ chặt trái tim đàn ông - Ảnh minh họa: Internet Kiệm lời Phụ nữ nói quá nhiều sẽ khiến đàn ông chán ngán. Dẫu biết đàn ông nào cũng muốn biết thật nhiều về người phụ nữ của mình. Vậy nhưng, thay vì tự nói hết mọi thứ bạn hãy tạo nên chút bí ẩn để anh ấy khó lòng khai thác thông tin về mình. Càng khó tiếp cận, càng kiệm lời thì phụ nữ hấp dẫn càng giữ chặt trái tim đàn ông. Dám chắc, nếu đã trót sa vào lưới tình chàng sẽ cưng yêu bạn một đời, nửa bước không rời. Hãy thêm vào một chút mè nheo, làm nũng khi kề bên đối phương để chàng 'tan chảy' vì sự đáng yêu ấy - Ảnh minh họa: Internet Biết làm nũng Bạn có thể là mẫu phụ nữ mạnh mẽ, tự tin và thành đạt. Kiếm được nhiều tiền, có nhan sắc lại chủ động trong cuộc sống sẽ giúp bạn có được những điều tốt đẹp. Vậy nhưng, bấy nhiêu vẫn là chưa đủ để tạo nên bí quyết giữ chồng khôn ngoan nhất. Hãy thêm vào một chút mè nheo, làm nũng khi kề bên đối phương để chàng “tan chảy” vì sự đáng yêu ấy. Hãy nhớ, đàn ông luôn muốn được bảo bọc, chở che cho phái yếu. Bạn càng yếu mềm, càng mong manh chàng sẽ càng chết mê chết mệt.

3 nỗi sợ hãi luôn ám ảnh tâm trí phụ nữ ngoại tình Phụ nữ ngoại tình, sau những phút giây vụng trộm, những khoái lạc trên giường là những nỗi sợ đeo bám dai dẳng không dứt này.

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