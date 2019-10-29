Chỉ cần hỏi chàng 4 câu này trước khi cưới, phụ nữ chẳng sợ lấy nhầm chồng!

Là phụ nữ, muốn biết mình có lấy nhầm chồng hay không chỉ cần hỏi chàng 'vì sao anh yêu em' - Ảnh minh họa: Internet

Dù yêu nhau lâu đến mấy, dù cảm thấy đàn ông yêu thật lòng đến đâu thì phụ nữ khôn ngoan vẫn phải hỏi đối phương 4 câu này kẻo lấy nhầm chồng như chơi.

Muốn biết đàn ông yêu thật lòng hay không, phụ nữ đừng ngần ngại hỏi anh ấy câu “vì sao anh yêu em”. Nếu yêu thương thật lòng, nếu muốn dành nửa đời còn lại để làm bạn hạnh phúc, thay vì liệt kê hàng tá những ưu điểm của bạn, anh ấy chỉ nhẹ nhàng ôm lấy bạn mà đáp “anh yêu em vì em là em, là người nắm giữ trái tim anh”.

Tình yêu có lý lẽ riêng của nó, sẽ chẳng ai có thể biết được đâu là mảnh ghép hoàn hảo của đời mình cho đến khi gặp đúng người làm con tim loạn nhịp. Đây cũng là lý do vì sao dù đưa ra khá nhiều tiêu chuẩn về một người yêu hoàn hảo nhưng người ta lại đem lòng nhung nhớ một người khác xa những quy chuẩn ấy.

Một trong những dấu hiệu đàn ông yêu thật lòng chính là họ thuộc làu sinh nhật của bạn gái - Ảnh minh họa: Internet

Thứ hai, anh đọc ngày tháng năm sinh của em xem nào?

Đàn ông khô khan, cộc cằn là thế nhưng một khi đã yêu thương thật lòng họ sẽ quan tâm đến đối phương hết mực. Chẳng những không quản nắng mưa, trời đã khuya vẫn lao đến khi hay tin người mình yêu bị ốm với túi thuốc trên tay. Họ còn nhận ra những thay đổi, khác biệt và cả những bất ổn nơi đối phương.

Tất nhiên, đàn ông sẽ chẳng thể nhớ hết những ngày kỷ niệm của cả hai như phụ nữ. Vậy nhưng, một trong những dấu hiệu đàn ông yêu thật lòng chính là họ thuộc làu sinh nhật của bạn gái.

Không lãng mạn bay bổng, cũng chẳng sáng tạo nhưng chàng sẽ không quên dành những món quà bất ngờ và thời gian cho người phụ nữ mình yêu thương trong ngày sinh nhật của cô ấy.

Chỉ khi tình yêu dành cho đối phương không đủ lớn, chỉ khi không xem trọng bạn anh ấy mới không chuẩn bị kế hoạch cho tương lai - Ảnh minh họa: Internet

Thứ ba, anh có dự tính gì cho tương lai của chúng mình?

Trước khi bước chân vào hôn nhân, phụ nữ khôn ngoan sẽ thẳng thừng hỏi người đàn ông mình yêu về kế hoạch tương lai của anh ấy. Không chỉ là cuộc sống chung của hai người yêu nhau, hôn nhân còn kèm theo vô số trách nhiệm, nghĩa vụ và ty tỷ những thứ cần chuẩn bị.

Một người đàn ông thương vợ sẽ lên kế hoạch cụ thể, rõ ràng về tương lai của cả hai. Chỉ khi tình yêu dành cho đối phương không đủ lớn, chỉ khi không xem trọng bạn anh ấy mới không chuẩn bị cho nay mai.

Một khi tin tưởng, yêu thương vợ đàn ông sẽ chẳng ngần ngại đưa tiền cho vợ giữ - Ảnh minh họa: Internet

Thứ tư, ai sẽ là người giữ tiền?

Trong gia đình, cả đàn ông lẫn phụ nữ đều làm ra tiền, đều có sự nghiệp và tương lai chốn công sở. Thế nhưng, phụ nữ vẫn được xem là ứng cử viên sáng giá cho vị trí “tay hòm chìa khóa”, quản lý tài chính trong gia đình.

Một khi tin tưởng, yêu thương vợ đàn ông sẽ chẳng ngần ngại đưa tiền cho vợ giữ. Bởi lẽ, đấy chính là quỹ tài chính của gia đình, là cách để anh ấy tuyên bố rằng chàng chẳng e dè hay nghi hoặc lòng chung thủy của vợ.