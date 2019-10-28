3 lý do đàn ông khắc nghiệt với vợ nhưng lại vô cùng tử tế với người dưng

Phụ nữ yêu 28/10/2019 17:08

Thay vì trách chồng vô tâm hững hờ, phụ nữ hãy chấp nhận sự thật rằng chồng luôn tử tế với người ngoài nhưng lại tệ bạc với mình đều vì 3 điều này.

Đây chính là 3 lý do chồng vô tâm với vợ nhưng lại luôn đon đả, đối xử tử tế với người ngoài, vợ càng đọc càng thấy đúng.

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Một khi chồng vô tâm, tệ bạc với vợ chứng tỏ anh ấy đã không còn trân trọng bạn đời - Ảnh minh họa: Internet

1. Không còn trân trọng bạn đời

Khi ra ngoài, tiếp xúc với bạn bè, đồng nghiệp đàn ông luôn trưng ra gương mặt vui vẻ, chân thành. Họ có thể cười nói với người này, quan tâm người khác và chẳng bao giờ mặt nặng mày nhẹ với người dưng. Vậy nhưng, khi trở về nhà, họ lại dùng sự cộc cằn, thô lỗ để hành xử với bạn đời.

Trong hôn nhân, muốn vợ chồng cả đời gắn bó yêu thương, mặn nồng như ngày đầu các cặp đôi hãy nhớ câu “tương kính như tân”. Chỉ khi vẫn đối đãi với nhau như ngày đầu, vẫn trân trọng đối phương như thuở còn son thì hôn nhân mới ấm êm hạnh phúc.

Nếu chồng đãi bôi với thiên hạ nhưng lại tệ bạc với vợ, điều ấy chứng tỏ anh ấy đã không còn trân trọng bạn. Đấy cũng là dấu hiệu đàn ông chán vợ, nếu các cặp đôi không sớm nhận ra thì hôn nhân khó lòng cứu vãn.

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Họ mặc sức bộc lộ những thói hư tật xấu của mình, mặc sức hạch sách mà cấm vợ không được hó hé nửa lời - Ảnh minh họa: Internet

2. Sĩ diện với người ngoài

Đa phần đàn ông đều cho rằng những mối quan hệ xã hội có thể giúp họ thuận lợi trên đường công danh, giúp việc làm ăn suôn sẻ hơn. Câu nói “giàu nhờ bạn, sang nhờ vợ” khiến đàn ông ra sức lấy lòng người ngoài, luôn cố gắng thể hiện những gì tốt đẹp nhất của mình để gây ấn tượng và “làm màu” nhằm tạo cho bản thân hình tượng đẹp.

Vậy nhưng, với cợ con, đàn ông tệ bạc lại chẳng cần đến sĩ diện. Họ mặc sức bộc lộ những thói hư tật xấu của mình, mặc sức hạch sách mà cấm vợ không được hó hé nửa lời

Thậm chí, những người chồng vũ phu còn chẳng tiếc tay dùng nắm đấm để thể hiện quyền uy trước mặt bạn đời. Dẫu với người đời, họ chưa bao giờ lớn tiếng một lời.

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Đàn ông vốn tham lam, họ đòi hỏi vợ phải bao dung với mình nhưng lại keo kiệt lòng bao dung với vợ - Ảnh minh họa: Internet

3. Ít vị tha với vợ

Nếu phụ nữ sẵn sàng bỏ qua khi chồng ngoại tình, chồng gái gú bên ngoài để giữ gìn gia đình, để cho đối phương cơ hội sửa sai thì đa phần đàn ông lại chẳng vị tha được như thế.

Đàn ông vốn tham lam, họ đòi hỏi vợ phải bao dung với mình nhưng lại keo kiệt lòng vị tha với vợ.

Trước những sai lầm của vợ, dù nhỏ nhặt cũng khiến đàn ông cáu kỉnh mà buông lời cay độc. Dù mọi chuyện đã qua, dù người vợ ấy vẫn cúc cung tận tụy với gia đình nhưng đàn ông gia trưởng vẫn thù lâu nhớ dai, sẵn sàng mang chuyện cũ ra đay nghiến vợ mỗi khi hai bên hục hặc, cự cãi.

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