Dù có dùng cả cuộc đời này thì kẻ thứ ba cũng đừng mong 'tẩy trắng' được quá khứ cướp chồng người - Ảnh minh họa: Internet

Là phụ nữ, nếu trót yêu đàn ông có vợ, trước khi tự biến mình thành kẻ thứ ba , cướp chồng thiên hạ, bạn cần biết rõ 3 điều xương máu này.

Hãy nhớ, trước mặt bạn, anh ấy có thể quan tâm hết mực, yêu thương nuông chiều. Khi về nhà, đối mặt với người vợ đầu ấp tay gối họ sẽ cúi đầu mà giấu nhẹm mọi chuyện.

Trót yêu đàn ông có vợ, trót dành cho đối phương quá nhiều tình cảm thì phụ nữ cũng phải tỉnh táo để nhận ra rằng anh ta không phải là người đàn ông dành cho mình.

Dù sau này bạn có danh chính ngôn thuận bước lên vị trí chính cung, được gia đình anh ấy mang trầu sau sang hỏi cưới đàng hoàng thì trong mắt người đời, bạn mãi mãi là người thứ ba, mang danh kẻ cướp chồng, con giáp thứ 13, hạng đàn bà hư thân trắc nết.

Đàn ông chẳng bao giờ nói thật rằng, chỉ vì cả thèm chóng chán, muốn tìm nguồn vui mới nên họ mới lang chạ bên ngoài, mới bắt đầu mối quan hệ vụng trộm - Ảnh minh họa: Internet

2. Đàn ông ngoại tình vì có mới nới cũ

Những người đàn ông có gia đình thường dùng kịch bản “hôn nhân của anh không hạnh phúc”, “vợ anh khiến anh mệt mỏi vô cùng”, “sai lầm lớn nhất đời anh là lấy cô ấy” hoặc “giá như anh gặp em sớm hơn”. Thậm chí, gã Sở Khanh còn vờ như mình đang độc thân để tán tỉnh, chờ đến khi đã có được tình yêu của đối phương mới thú nhận mình đã có gia đình.

Người chồng ngoại tình có thể đưa ra hàng trăm lý do để giải thích cho việc vì sao đã yên bề gia thất nhưng vẫn dành tình yêu cho một người phụ nữ khác sau lưng vợ. Thế nhưng, họ chẳng bao giờ nói thật rằng, chỉ vì cả thèm chóng chán, muốn tìm nguồn vui mới nên họ mới lang chạ bên ngoài, mới bắt đầu mối quan hệ vụng trộm.

Nếu biết con gái mình lên giường với đàn ông có vợ, cặp kè với những đàn ông đáng tuổi cha tuổi chú thì cha mẹ sẽ đau lòng như thế nào? - Ảnh minh họa: Internet

3. Làm cha mẹ xấu hổ ê chề

Phụ nữ có thể nhân danh tình yêu mà cho rằng mình chẳng có lỗi lầm gì trong việc chen chân vào gia đình của người khác, qua lại với đàn ông có vợ khi vợ chồng họ chưa ly hôn. Vậy nhưng, thay vì ích kỷ nghĩ cho bản thân, có bao giờ bạn nghĩ cho người thân, gia đình mình?

Cha mẹ nào cũng mong con cái lớn lên sẽ là người tử tế, hạnh phúc và sống đàng hoàng. Nếu phát hiện con gái mình lên giường với đàn ông có vợ, cặp kè với những đàn ông đáng tuổi cha tuổi chú thì họ sẽ đau lòng như thế nào?

Vậy nên, trước khi tự biến mình thành người thứ ba, tự tước mất quyền được yêu thương, trân trọng của mình phụ nữ hãy đọc thật kỹ 3 điều sau thêm một lần để có thể tránh xa sai lầm tai hại ấy.